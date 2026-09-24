Így nézett ki gyerekként a Bazi nagy görög lagzi Toulája: Nia Vardalos rengeteget változott – Galéria

A görög család, amelynek mindenről van véleménye, a mindent gyógyító ablaktisztító és persze egy esküvő, amelybe az egész rokonság beleszól: a Bazi nagy görög lagzi 2002-ben meghódította a nézőket. A romantikus vígjáték nemcsak hatalmas sikert hozott, hanem Nia Vardalos életét is örökre megváltoztatta. A kanadai–amerikai színésznő azóta íróként, producerként és rendezőként is bizonyított, a közönség számára azonban máig elválaszthatatlan Toula Portokalos karakterétől.

A Bazi nagy görög lagzi lett Nia Vardalos legnagyobb sikere.

Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Nia Vardalos 2002-ben, a Bazi nagy görög lagzi főszereplőjeként vált világhírűvé

A görög származású színésznő szeptember 24-én ünnepli 64. születésnapját, galériánkban pedig megmutatjuk, hogyan nézett ki gyerekként.

A Bazi nagy görög lagzi azóta két folytatást is kapott, a 2023-ban bemutatott harmadik részt már maga Nia Vardalos rendezte.

A színésznő magánélete is sokat változott: 25 év házasság után elvált, majd ismét rátalált a szerelemre.

Nia Vardalos gyerekkorától Hollywoodig

Antonia Eugenia Vardalos 1962. szeptember 24-én született a kanadai Winnipegben, görög származású szülők gyermekeként. Édesanyja, Doreen könyvelőként dolgozott, édesapja, Constantine „Gus” Vardalos pedig területfejlesztéssel foglalkozott. A későbbi világsztár a St. George School és a Shaftesbury High School diákja volt, majd a torontói Ryerson Egyetemen, a mai Toronto Metropolitan Universityn tanult tovább.

Pályafutása elején kisebb televíziós szerepeket kapott, többek között a The Drew Carey Show és a Two Guys and a Girl című sorozatokban tűnt fel.

Az igazi áttörést azonban egy olyan történet hozta meg számára, amelynek nemcsak a főszerepét játszotta el, hanem a forgatókönyvét is ő írta.

A Bazi nagy görög lagzi Nia Vardalos életének legnagyobb sikere lett

A 2002-ben bemutatott romantikus vígjátékban Nia Vardalos Toula Portokalost alakította, aki egy hagyománytisztelő görög család tagjaként próbálja megtalálni a saját útját. Amikor beleszeret az amerikai Ian Millerbe, akit John Corbett játszik, a család minden tagjának akad néhány szava a készülő esküvőhöz.

A független film hatalmas közönség- és anyagi sikert aratott, Vardalos pedig a forgatókönyvéért Oscar-jelölést, színészi alakításáért pedig Golden Globe-jelölést kapott.

A történet egyik legemlékezetesebb szereplője Toula édesapja, Gus Portokalos – az őt alakító színész, Michael Constantine 2021-ben életét vesztette –, aki meggyőződéssel vallja, hogy a Windex ablaktisztító szinte minden problémára megoldást jelent.