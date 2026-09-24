Így nézett ki gyerekként a Bazi nagy görög lagzi Toulája: Nia Vardalos rengeteget változott – Galéria

A görög család, amelynek mindenről van véleménye, a mindent gyógyító ablaktisztító és persze egy esküvő, amelybe az egész rokonság beleszól: a Bazi nagy görög lagzi 2002-ben meghódította a nézőket. A romantikus vígjáték nemcsak hatalmas sikert hozott, hanem Nia Vardalos életét is örökre megváltoztatta. A kanadai–amerikai színésznő azóta íróként, producerként és rendezőként is bizonyított, a közönség számára azonban máig elválaszthatatlan Toula Portokalos karakterétől.
- Nia Vardalos 2002-ben, a Bazi nagy görög lagzi főszereplőjeként vált világhírűvé
- A görög származású színésznő szeptember 24-én ünnepli 64. születésnapját, galériánkban pedig megmutatjuk, hogyan nézett ki gyerekként.
- A Bazi nagy görög lagzi azóta két folytatást is kapott, a 2023-ban bemutatott harmadik részt már maga Nia Vardalos rendezte.
- A színésznő magánélete is sokat változott: 25 év házasság után elvált, majd ismét rátalált a szerelemre.
Nia Vardalos gyerekkorától Hollywoodig
Antonia Eugenia Vardalos 1962. szeptember 24-én született a kanadai Winnipegben, görög származású szülők gyermekeként. Édesanyja, Doreen könyvelőként dolgozott, édesapja, Constantine „Gus” Vardalos pedig területfejlesztéssel foglalkozott. A későbbi világsztár a St. George School és a Shaftesbury High School diákja volt, majd a torontói Ryerson Egyetemen, a mai Toronto Metropolitan Universityn tanult tovább.
Pályafutása elején kisebb televíziós szerepeket kapott, többek között a The Drew Carey Show és a Two Guys and a Girl című sorozatokban tűnt fel.
Az igazi áttörést azonban egy olyan történet hozta meg számára, amelynek nemcsak a főszerepét játszotta el, hanem a forgatókönyvét is ő írta.
A Bazi nagy görög lagzi Nia Vardalos életének legnagyobb sikere lett
A 2002-ben bemutatott romantikus vígjátékban Nia Vardalos Toula Portokalost alakította, aki egy hagyománytisztelő görög család tagjaként próbálja megtalálni a saját útját. Amikor beleszeret az amerikai Ian Millerbe, akit John Corbett játszik, a család minden tagjának akad néhány szava a készülő esküvőhöz.
A független film hatalmas közönség- és anyagi sikert aratott, Vardalos pedig a forgatókönyvéért Oscar-jelölést, színészi alakításáért pedig Golden Globe-jelölést kapott.
A történet egyik legemlékezetesebb szereplője Toula édesapja, Gus Portokalos – az őt alakító színész, Michael Constantine 2021-ben életét vesztette –, aki meggyőződéssel vallja, hogy a Windex ablaktisztító szinte minden problémára megoldást jelent.
A család sajátos világnézetét pedig tökéletesen összefoglalja az egyik legismertebb mondata:
„Toula, kettőféle ember van. Görög, és a többi, aki akarna görög lenni.”
A film sikerét követően a CBS My Big Fat Greek Life címmel televíziós sorozatot is készített, amelyben John Corbett kivételével visszatért az eredeti szereplőgárda. A produkció azonban mindössze hét epizódot élt meg. A történet később még kétszer visszatért a mozivászonra. A második rész 2016-ban jelent meg, 2023-ban pedig elkészült a harmadik film, amelynek már maga Vardalos volt a rendezője.
Nem csak a filmvásznon élt át nagy változásokat
Nia Vardalos magánéletében is fontos fordulópontokat hoztak az elmúlt évtizedek. A színésznő 1993 szeptemberében ment hozzá Ian Gomez színészhez, aki a Bazi nagy görög lagzi filmjeiben is szerepelt.
A házaspár éveken át próbálkozott a gyermekvállalással, többek között lombikprogrammal és béranyasággal is, végül 2008-ban örökbe fogadták az akkor hároméves Ilariát.
A színésznő és férje 2017-ben, közel 25 év házasság után különváltak, válásukat pedig 2018-ban véglegesítették. Kapcsolatuk azonban baráti maradt.
Vardalos később ismét rátalált a szerelemre: az athéni dalszerzővel, Spiros Katsagans-szal kezdett kapcsolatot. A pár 2023 végén a vörös szőnyegen is hivatalosan együtt mutatkozott be.
Felismernéd? Ennyit változott Nia Vardalos a Bazi nagy görög lagzi óta
A színésznő 2026. szeptember 24-én ünnepli 64. születésnapját, és bár a legtöbben ma is a kissé esetlen, szerethető Toula Portokalosként emlékeznek rá, az első film bemutatása óta már 24 év telt el.
Nia Vardalos pályafutása során nemcsak színésznőként, hanem forgatókönyvíróként és rendezőként is letette a névjegyét. A Bazi nagy görög lagzi azonban továbbra is az a produkció, amely a nevét világszerte ismertté tette.
Galériánkban megmutatjuk, hogyan nézett ki Nia Vardalos gyerekként, milyen volt a karrierje kezdetén, és mennyit változott a 2002-es Bazi nagy görög lagzi bemutatása óta.
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Íme, a Bazi nagy görög lagzi egyik emlékezetes jelenete:
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