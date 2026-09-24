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Így nézett ki gyerekként a Bazi nagy görög lagzi Toulája: Nia Vardalos rengeteget változott – Galéria

film Nia Vardalos Bazi nagy görög lagzi
Nagy Anna
2026.09.24.
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Több mint két évtizede nevettet meg bennünket a világ egyik legismertebb görög családja. Nia Vardalos a Bazi nagy görög lagzi főszereplőjeként vált világhírűvé, de vajon felismernéd a színésznőt a gyerekkori fotóján? Galériánkban megmutatjuk, mennyit változott az évek során.

A görög család, amelynek mindenről van véleménye, a mindent gyógyító ablaktisztító és persze egy esküvő, amelybe az egész rokonság beleszól: a Bazi nagy görög lagzi 2002-ben meghódította a nézőket. A romantikus vígjáték nemcsak hatalmas sikert hozott, hanem Nia Vardalos életét is örökre megváltoztatta. A kanadai–amerikai színésznő azóta íróként, producerként és rendezőként is bizonyított, a közönség számára azonban máig elválaszthatatlan Toula Portokalos karakterétől.

A Bazi nagy görög lagzi lett Nia Vardalos legnagyobb sikere.
A Bazi nagy görög lagzi lett Nia Vardalos legnagyobb sikere.
Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
  • Nia Vardalos 2002-ben, a Bazi nagy görög lagzi főszereplőjeként vált világhírűvé
  • A görög származású színésznő szeptember 24-én ünnepli 64. születésnapját, galériánkban pedig megmutatjuk, hogyan nézett ki gyerekként.
  • A Bazi nagy görög lagzi azóta két folytatást is kapott, a 2023-ban bemutatott harmadik részt már maga Nia Vardalos rendezte.
  • A színésznő magánélete is sokat változott: 25 év házasság után elvált, majd ismét rátalált a szerelemre.

Nia Vardalos gyerekkorától Hollywoodig

Antonia Eugenia Vardalos 1962. szeptember 24-én született a kanadai Winnipegben, görög származású szülők gyermekeként. Édesanyja, Doreen könyvelőként dolgozott, édesapja, Constantine „Gus” Vardalos pedig területfejlesztéssel foglalkozott. A későbbi világsztár a St. George School és a Shaftesbury High School diákja volt, majd a torontói Ryerson Egyetemen, a mai Toronto Metropolitan Universityn tanult tovább.

Pályafutása elején kisebb televíziós szerepeket kapott, többek között a The Drew Carey Show és a Two Guys and a Girl című sorozatokban tűnt fel.

 Az igazi áttörést azonban egy olyan történet hozta meg számára, amelynek nemcsak a főszerepét játszotta el, hanem a forgatókönyvét is ő írta.

A Bazi nagy görög lagzi Nia Vardalos életének legnagyobb sikere lett

A 2002-ben bemutatott romantikus vígjátékban Nia Vardalos Toula Portokalost alakította, aki egy hagyománytisztelő görög család tagjaként próbálja megtalálni a saját útját. Amikor beleszeret az amerikai Ian Millerbe, akit John Corbett játszik, a család minden tagjának akad néhány szava a készülő esküvőhöz.

A független film hatalmas közönség- és anyagi sikert aratott, Vardalos pedig a forgatókönyvéért Oscar-jelölést, színészi alakításáért pedig Golden Globe-jelölést kapott.

A történet egyik legemlékezetesebb szereplője Toula édesapja, Gus Portokalos – az őt alakító színész, Michael Constantine 2021-ben életét vesztette –, aki meggyőződéssel vallja, hogy a Windex ablaktisztító szinte minden problémára megoldást jelent. 

A Bazi nagy görög lagzi: Toula szülei.
A Bazi nagy görög lagzi: Toula szülei.
Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

A család sajátos világnézetét pedig tökéletesen összefoglalja az egyik legismertebb mondata:

„Toula, kettőféle ember van. Görög, és a többi, aki akarna görög lenni.”

A film sikerét követően a CBS My Big Fat Greek Life címmel televíziós sorozatot is készített, amelyben John Corbett kivételével visszatért az eredeti szereplőgárda. A produkció azonban mindössze hét epizódot élt meg. A történet később még kétszer visszatért a mozivászonra. A második rész 2016-ban jelent meg, 2023-ban pedig elkészült a harmadik film, amelynek már maga Vardalos volt a rendezője.

Nem csak a filmvásznon élt át nagy változásokat

Nia Vardalos magánéletében is fontos fordulópontokat hoztak az elmúlt évtizedek. A színésznő 1993 szeptemberében ment hozzá Ian Gomez színészhez, aki a Bazi nagy görög lagzi filmjeiben is szerepelt.

27/06/2011: Los Angeles Premiere of "Larry Crowne" at Grauman's Chinese, Hollywood, CA. Pictured: Nia Vardalos and husband Ian Gomez. Credit: GoffPhotos.com Ref: KGC-11
Nia Vardalos és első férje, Ian Gomez 2011-ben.
Forrás: 73850-1/GoffPhotos.com

A házaspár éveken át próbálkozott a gyermekvállalással, többek között lombikprogrammal és béranyasággal is, végül 2008-ban örökbe fogadták az akkor hároméves Ilariát. 

A színésznő és férje 2017-ben, közel 25 év házasság után különváltak, válásukat pedig 2018-ban véglegesítették. Kapcsolatuk azonban baráti maradt.

Vardalos később ismét rátalált a szerelemre: az athéni dalszerzővel, Spiros Katsagans-szal kezdett kapcsolatot. A pár 2023 végén a vörös szőnyegen is hivatalosan együtt mutatkozott be.

Canadian actress and screenwriter Nia Vardalos and Spiros Katsagans arrive at The Hollywood Reporter's Women In Entertainment Gala 2023 presented by Lifetime held at The Beverly Hills Hotel on December 7, 2023 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Nia Vardalos párjával, Spiros Katsagansszal 2023-ban.
Forrás: Xavier Collin/Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Felismernéd? Ennyit változott Nia Vardalos a Bazi nagy görög lagzi óta

A színésznő 2026. szeptember 24-én ünnepli 64. születésnapját, és bár a legtöbben ma is a kissé esetlen, szerethető Toula Portokalosként emlékeznek rá, az első film bemutatása óta már 24 év telt el.

Nia Vardalos pályafutása során nemcsak színésznőként, hanem forgatókönyvíróként és rendezőként is letette a névjegyét. A Bazi nagy görög lagzi azonban továbbra is az a produkció, amely a nevét világszerte ismertté tette.

Galériánkban megmutatjuk, hogyan nézett ki Nia Vardalos gyerekként, milyen volt a karrierje kezdetén, és mennyit változott a 2002-es Bazi nagy görög lagzi bemutatása óta.

Kattints a képre a galériáért!

Nia Vardalos, a Bazi nagy görög lagzi sztárja gyerekként.
Nia Vardalos a Bazi nagy görög lagzi első részében, 2002-ben.
Nia Vardalon és John Corbett a Bazi nagy görög lagziban 2002-ben.
Nia Vardalos és David Duchovny a Connie and Carla című vígjátékban 2004-ben.
Nia Vardalos színésznő 2006. március 23-án az An Evening With Liza Minnelli című rendezvényen
Nia Vardalos 2010. december 16-án.
Nia Vardalos a Bazi nagy görög lagzi 2-ben 2016-ban.
Nia Vardalos 2020. február 9-én West Hollywoodban, Kaliforniában.
Nia Vardalos „Toula” szerepében, John Corbett pedig „Ian” szerepében a Bazi nagy görög lagzi 3. részében 2023-ban.
Nia Vardalos a 12. éves Humanitárius Díjátadó Gálavacsorán 2026. szeptember 10-én, Los Angelesben, Kaliforniában.
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Nia Vardalos, a Bazi nagy görög lagzi sztárja gyerekként.
Instagram/Nia Vardalos

Íme, a Bazi nagy görög lagzi egyik emlékezetes jelenete:

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