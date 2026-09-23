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boncolás

Egy hónappal a tragédia után kiderült az igazság Hayden Panettiere haláláról

AFP/ANGELA WEISS -
boncolás Hayden Panettiere halál oka
Nagy Anna
2026.09.23.
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Augusztus 16-án, mindössze 36 évesen meghalt a Hősök és a Nashville sztárja. Hayden Panettiere halálának okát most, több mint egy hónappal a tragédia után hivatalosan is megerősítették.

Augusztus 16-án holtan találták Hayden Panettiere-t egy dél-karolinai lakásban. A mentők hiába próbálták újraéleszteni a 36 éves színésznőt. Bár már a tragédia napján felmerült a kábítószer-túladagolás gyanúja, a hatóságok csak most hozták nyilvánosságra a toxikológiai vizsgálat eredményét.

Hayden Panettiere Dead At 36. American actress Hayden Panettiere has died, her father said in a statement Sunday night (August 16, 2026). She was 36. HOLLYWOOD, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - SEPTEMBER 13: American actress, model, singer, and activist Hayden Panettiere arrives at the Los Angeles Premiere Of Netflix's 'Blonde' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on September 13, 2022 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Kiderült Hayden Panettiere halálának oka.
Forrás: AFP

Hayden Panettiere halálának oka: többféle szer végzetes kombinációja

Augusztus 16-án, 36 éves korában elhunyt Hayden Panettiere, akinek halálát a most nyilvánosságra hozott boncolási eredmények szerint véletlen túladagolás okozta. A Greenville megyei halottkémi hivatal megerősítette, hogy a színésznő szervezetében fentanilt, 4-ANPP-t, alprazolámot, metokarbamolt és kvetiapint találtak.

A fentanil rendkívül erős szintetikus opioid, amelynek már egészen kis mennyisége is halálos lehet. A többi kimutatott anyag között szorongásoldó, izomlazító és pszichiátriai betegségek kezelésére alkalmazott gyógyszer is szerepelt.

A boncolás során nem találtak olyan sérülést, amely hozzájárulhatott volna a halálához. A halottkémi hivatal balesetnek minősítette a tragédiát, és lezárta az ügyet.

Már korábban felmerült a túladagolás gyanúja

A TMZ korábban arról számolt be, hogy a színésznő halálát egy fentanillal szennyezett oxikodontabletta okozhatta. A lap forrásai szerint Panettiere Los Angelesben vásárolt kábítószereket, amelyeket a Dél-Karolinába tartó utazása előtt fogyasztott el. A színésznő képviselője akkor hangsúlyozta, hogy a névtelen forrásokra hivatkozó beszámolók nem tekinthetők megerősített információnak, és türelmet kért a vizsgálat lezárásáig.

Panettiere halálakor párja, Brian Hickerson – akivel szemben Hayden Panettiere anyja súlyos vádakat fogalmazott meg – és annak testvére, Zach is a helyszínen tartózkodott. A rendőrség korábban közölte, hogy nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat.

Egy egész generáció kedvence volt

Hayden Panettiere gyerekszínészként kezdte pályafutását, majd a Hősök című sorozat Claire Bennetjeként vált világhírűvé. Később a Nashville hat évadában alakította Juliette Barnest, amiért két Golden Globe-jelölést kapott.

A Sikoly-filmekben is feltűnő színésznő egy 11 éves kislányt, Kayát hagyott hátra, akinek édesapja korábbi vőlegénye, Vlagyimir Klicsko ukrán ökölvívó, aki szívszorító üzenetet tett közzé a színésznő halála után.

Édesapja, Skip Panettiere a család nevében kiadott közleményben búcsúzott lányától, akit rendkívüli személyiségként jellemzett, aki mérhetetlen szeretetet és örömet hozott szerettei, valamint nézők millióinak életébe.

Kattints a fotóra, és nézd meg a galériát Hayden Panettiere életéről:

Hayden Panettiere memoárja 2026 májusában jelent meg
Hayden Panettiere utolsó fotója az Instagramon, fotós barátjával bulizott
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Hayden Panettiere és Kelly Lynch az Akárki Joe című vígjátékban 2001-ben
AFP

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