Egy hónappal a tragédia után kiderült az igazság Hayden Panettiere haláláról

Augusztus 16-án holtan találták Hayden Panettiere-t egy dél-karolinai lakásban. A mentők hiába próbálták újraéleszteni a 36 éves színésznőt. Bár már a tragédia napján felmerült a kábítószer-túladagolás gyanúja, a hatóságok csak most hozták nyilvánosságra a toxikológiai vizsgálat eredményét.
Hayden Panettiere halálának oka: többféle szer végzetes kombinációja
Augusztus 16-án, 36 éves korában elhunyt Hayden Panettiere, akinek halálát a most nyilvánosságra hozott boncolási eredmények szerint véletlen túladagolás okozta. A Greenville megyei halottkémi hivatal megerősítette, hogy a színésznő szervezetében fentanilt, 4-ANPP-t, alprazolámot, metokarbamolt és kvetiapint találtak.
A fentanil rendkívül erős szintetikus opioid, amelynek már egészen kis mennyisége is halálos lehet. A többi kimutatott anyag között szorongásoldó, izomlazító és pszichiátriai betegségek kezelésére alkalmazott gyógyszer is szerepelt.
A boncolás során nem találtak olyan sérülést, amely hozzájárulhatott volna a halálához. A halottkémi hivatal balesetnek minősítette a tragédiát, és lezárta az ügyet.
Már korábban felmerült a túladagolás gyanúja
A TMZ korábban arról számolt be, hogy a színésznő halálát egy fentanillal szennyezett oxikodontabletta okozhatta. A lap forrásai szerint Panettiere Los Angelesben vásárolt kábítószereket, amelyeket a Dél-Karolinába tartó utazása előtt fogyasztott el. A színésznő képviselője akkor hangsúlyozta, hogy a névtelen forrásokra hivatkozó beszámolók nem tekinthetők megerősített információnak, és türelmet kért a vizsgálat lezárásáig.
Panettiere halálakor párja, Brian Hickerson – akivel szemben Hayden Panettiere anyja súlyos vádakat fogalmazott meg – és annak testvére, Zach is a helyszínen tartózkodott. A rendőrség korábban közölte, hogy nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat.
Egy egész generáció kedvence volt
Hayden Panettiere gyerekszínészként kezdte pályafutását, majd a Hősök című sorozat Claire Bennetjeként vált világhírűvé. Később a Nashville hat évadában alakította Juliette Barnest, amiért két Golden Globe-jelölést kapott.
A Sikoly-filmekben is feltűnő színésznő egy 11 éves kislányt, Kayát hagyott hátra, akinek édesapja korábbi vőlegénye, Vlagyimir Klicsko ukrán ökölvívó, aki szívszorító üzenetet tett közzé a színésznő halála után.
Édesapja, Skip Panettiere a család nevében kiadott közleményben búcsúzott lányától, akit rendkívüli személyiségként jellemzett, aki mérhetetlen szeretetet és örömet hozott szerettei, valamint nézők millióinak életébe.
Kattints a fotóra, és nézd meg a galériát Hayden Panettiere életéről:
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: