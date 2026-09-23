Egy hónappal a tragédia után kiderült az igazság Hayden Panettiere haláláról

Augusztus 16-án holtan találták Hayden Panettiere-t egy dél-karolinai lakásban. A mentők hiába próbálták újraéleszteni a 36 éves színésznőt. Bár már a tragédia napján felmerült a kábítószer-túladagolás gyanúja, a hatóságok csak most hozták nyilvánosságra a toxikológiai vizsgálat eredményét.

Kiderült Hayden Panettiere halálának oka.

Forrás: AFP

Hayden Panettiere halálának oka: többféle szer végzetes kombinációja

Augusztus 16-án, 36 éves korában elhunyt Hayden Panettiere, akinek halálát a most nyilvánosságra hozott boncolási eredmények szerint véletlen túladagolás okozta. A Greenville megyei halottkémi hivatal megerősítette, hogy a színésznő szervezetében fentanilt, 4-ANPP-t, alprazolámot, metokarbamolt és kvetiapint találtak.

A fentanil rendkívül erős szintetikus opioid, amelynek már egészen kis mennyisége is halálos lehet. A többi kimutatott anyag között szorongásoldó, izomlazító és pszichiátriai betegségek kezelésére alkalmazott gyógyszer is szerepelt.

A boncolás során nem találtak olyan sérülést, amely hozzájárulhatott volna a halálához. A halottkémi hivatal balesetnek minősítette a tragédiát, és lezárta az ügyet.

Már korábban felmerült a túladagolás gyanúja

A TMZ korábban arról számolt be, hogy a színésznő halálát egy fentanillal szennyezett oxikodontabletta okozhatta. A lap forrásai szerint Panettiere Los Angelesben vásárolt kábítószereket, amelyeket a Dél-Karolinába tartó utazása előtt fogyasztott el. A színésznő képviselője akkor hangsúlyozta, hogy a névtelen forrásokra hivatkozó beszámolók nem tekinthetők megerősített információnak, és türelmet kért a vizsgálat lezárásáig.

Panettiere halálakor párja, Brian Hickerson – akivel szemben Hayden Panettiere anyja súlyos vádakat fogalmazott meg – és annak testvére, Zach is a helyszínen tartózkodott. A rendőrség korábban közölte, hogy nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat.

Egy egész generáció kedvence volt

Hayden Panettiere gyerekszínészként kezdte pályafutását, majd a Hősök című sorozat Claire Bennetjeként vált világhírűvé. Később a Nashville hat évadában alakította Juliette Barnest, amiért két Golden Globe-jelölést kapott.