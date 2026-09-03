Mufurcság és földi pokol első látásra: se a vőlegény, se a násznép nem tetszett Tücsinek, az óvszer pedig teljesen kiverte nála a biztosítékot

Már készülődés közben sem volt maradéktalanul boldog a Házasság első látásra arája, Gombos Tünde, azaz Tücsi. Problémája volt a neki szánt ékszerrel és jövendőbelije levelével is, amelynek a férfi az első sorát németül írta. Később, se a vőlegény, Kemenczés László és annak családja sem nyerte el tetszését, de kiakadt a torta miatt is. A legjobban azonban a hálószobájukba kikészített óvszer bőszítette fel.
Házasság első látásra: Tücsinek mindenre volt egy pikírt megjegyzése
Bár Tücsi maga jelentkezett a Házasság első látásra műsorba, valahogy mégsem tudott teljesen megbarátkozni a gondolattal, hogy feleség lesz. Kijelentette, fojtogatja a gyűrűje és később is mindvégig feszült maradt, annak ellenére, hogy a hozzátartozóinak szimpatikus volt a vőlegény, Laci. A lagzi sem úgy alakult, ahogy remélte: „Mi a f.sz ez a torta, na jó, hát mindjárt eret vágok” – tett megjegyzést a sütire, ami nem is ízlett neki. Azt is taglalta, egyáltalán nem ez álmai esküvője és egy puszit se engedett Lacinak, sőt még annak egyik barátjával is konfliktusa volt.
Laci családja elszomorodott
A férj családja nem tudta mire vélni Tücsi távolságtartását, hogy konkrétan levegőnek nézte őket. A nő testvére próbálta jobb mederbe terelni a helyzetet, próbált tanácsot adni a vőlegénynek: kommunikáljon sokat, mert a nővére nehéz eset, és komoly jégpáncélt kell megtörnie nála, mivel korábban nagyon sokszor koppant a magánéletben − írja a Bors.
Tücsi nem rejtette véka alá az érzéseit
„Rendkívül csalódott vagyok. Úgy jössz ide, hogy próbálsz nem elképzelni valakit, de abban bíztam, hogy lesz valami, ami megfog” – mondta, majd a lagzi után a hálószobába készített óvszer végképp betette nála a kaput. „Hát jól van gyerekek, nem tudom ki készítette ki, de én lefekszem, az fix. Ez kritikán aluli, nagyon fontos volt a nap végére idetenni ezt a gumióvszert” – kommentálta, majd hozzátette: „Ha még a nászút is el lesz cseszve... Ha nem jó helyre megyünk, mérget vehetsz rá, hogy hamar özvegy leszel, az első villanyoszlopra felkötöm magam, az 1000 millió százalék!”
Nem Tücsi volt az első, akinek a nagy napja nem úgy sikerült, mint hitte. Juci például konkrétan nemet mondott a házasságra.
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