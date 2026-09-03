Mufurcság és földi pokol első látásra: se a vőlegény, se a násznép nem tetszett Tücsinek, az óvszer pedig teljesen kiverte nála a biztosítékot

Már készülődés közben sem volt maradéktalanul boldog a Házasság első látásra arája, Gombos Tünde, azaz Tücsi. Problémája volt a neki szánt ékszerrel és jövendőbelije levelével is, amelynek a férfi az első sorát németül írta. Később, se a vőlegény, Kemenczés László és annak családja sem nyerte el tetszését, de kiakadt a torta miatt is. A legjobban azonban a hálószobájukba kikészített óvszer bőszítette fel.

Házasság első látásra: Kemenczés László és Gombos Tünde esküvője

Forrás: TV2

Házasság első látásra: Tücsinek mindenre volt egy pikírt megjegyzése

Bár Tücsi maga jelentkezett a Házasság első látásra műsorba, valahogy mégsem tudott teljesen megbarátkozni a gondolattal, hogy feleség lesz. Kijelentette, fojtogatja a gyűrűje és később is mindvégig feszült maradt, annak ellenére, hogy a hozzátartozóinak szimpatikus volt a vőlegény, Laci. A lagzi sem úgy alakult, ahogy remélte: „Mi a f.sz ez a torta, na jó, hát mindjárt eret vágok” – tett megjegyzést a sütire, ami nem is ízlett neki. Azt is taglalta, egyáltalán nem ez álmai esküvője és egy puszit se engedett Lacinak, sőt még annak egyik barátjával is konfliktusa volt.

Laci családja elszomorodott

A férj családja nem tudta mire vélni Tücsi távolságtartását, hogy konkrétan levegőnek nézte őket. A nő testvére próbálta jobb mederbe terelni a helyzetet, próbált tanácsot adni a vőlegénynek: kommunikáljon sokat, mert a nővére nehéz eset, és komoly jégpáncélt kell megtörnie nála, mivel korábban nagyon sokszor koppant a magánéletben − írja a Bors.

Tücsi nem rejtette véka alá az érzéseit

„Rendkívül csalódott vagyok. Úgy jössz ide, hogy próbálsz nem elképzelni valakit, de abban bíztam, hogy lesz valami, ami megfog” – mondta, majd a lagzi után a hálószobába készített óvszer végképp betette nála a kaput. „Hát jól van gyerekek, nem tudom ki készítette ki, de én lefekszem, az fix. Ez kritikán aluli, nagyon fontos volt a nap végére idetenni ezt a gumióvszert” – kommentálta, majd hozzátette: „Ha még a nászút is el lesz cseszve... Ha nem jó helyre megyünk, mérget vehetsz rá, hogy hamar özvegy leszel, az első villanyoszlopra felkötöm magam, az 1000 millió százalék!”