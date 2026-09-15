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szexszimbólum

Így néznek ki Hollywood egykori és mai szőke bombázói: ők vették át Marilyn Monroe és Pamela Anderson helyét

szexszimbólum Sydney Sweeney Marilyn Monroe Hollywood Pamela Anderson
Nagy Anna
2026.09.15.
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Hollywood nőideálja évtizedről évtizedre változik, egyvalami azonban feltűnően állandó: a szőke bombázók iránti rajongás. Sydney Sweeney napjaink egyik legfelkapottabb sztárja, de ha mellé tesszük a múlt legendás szépségeit, meglepően ismerős kép rajzolódik ki.

Marilyn Monroe, Brigitte Bardot vagy Pamela Anderson más-más korszakban vált a nőiesség és a szexepil megtestesítőjévé. Ma Margot Robbie, Amanda Seyfried vagy Sydney Sweeney képvisel egészen más karaktert, a galériánk párosításai azonban megmutatják: Hollywood kedvenc szépségideálja talán nem is változott olyan sokat. 

Hollywood egykori és mostani szőke bombázói: Marilyn Monroe, Margot Robbie, Pamela Anderson és Sydney Sweeney.
Hollywood egykori és mostani szőke bombázói: Marilyn Monroe, Margot Robbie, Pamela Anderson és  Sydney Sweeney.
Forrás: ZUMA Movies I RED GRANITE PICTURES I Northfoto I JLPPA / Bestimage I 123rf.com

Sydney Sweeney a modern szexszimbólum?

A 28 éves szőke színésznő az Eufória Cassie-jeként robbant be igazán a köztudatba, majd a The Housemaid – A téboly otthona tovább erősítette hollywoodi pozícióját. 2026 szeptemberében pedig ismét minden szem rá szegeződött, amikor egy sportfogadási platform provokatív kampányában meztelenül, sporteszközökkel takarva pózolt.

Nem véletlen, hogy galériánkban éppen Marilyn Monroe mellé került. Marilyn Monroe szexszimbólum státusza máig megkérdőjelezhetetlen, és bár Sweeney egészen más korszak sztárja, mindkettejük imázsában találkozik a babaarcú nőiesség és a hangsúlyos érzékiség.

Pamela Anderson, Kim Basinger és a szőke bombázók új generációja

Az amerikai szexszimbólum fogalma persze nem egyetlen nőtípust takar. Pamela Anderson a Baywatch vörös fürdőruhájával és Playboy-szerepléseivel lett a '90-es évek egyik meghatározó bombázója, míg Kim Basinger érzékisége jóval titokzatosabb és elegánsabb karaktert képviselt.

Éppen ezért a párosításaink sem azt állítják, hogy ezek a nők egyformák. Margot Robbie Sharon Stone-nal, Kate Upton Pamela Andersonnal, Amanda Seyfried pedig Kim Basingerrel került egy párba. Brigitte Bardot és Sabrina Carpenter, valamint Bo Derek és Rosie Huntington-Whiteley képei ugyancsak azt bizonyítják: változhat a divat, a frizura és az, mit tartunk merésznek, de Hollywood szőke bombázói generációról generációra visszatérnek.

Kattints a képre a Hollywood szőke bombázóit bemutató galériáért:

Pamela Anderson és Kate Upton a bombázó szó legdirektebb megtestesítői.
Brigitte Bardot és Sabrina Carpenter: babaarcú szépségek, játékosan szexi imázzsal.
Marilyn Monroe és Sydney Sweeney: nőiesek és érzékiek.
Sharon Stone és Margot Robbie: elegánsak és veszélyesen szexik.
Kim Basinger és Amanda Seyfried: finomabb, romantikusabb szépségek.
Bo Derek és Rosie Huntington-Whiteley: mindketten szoborszerű szépségek.
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Pamela Anderson és Kate Upton a bombázó szó legdirektebb megtestesítői.
Northfoto I Barry Wetcher/AFP

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