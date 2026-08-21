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Lewis Hamilton már nem rejtegeti az érzéseit: ilyen fotót még sosem posztolt Kim Kardashianról

PA Wire - David Davies
kép Kim Kardashian Lewis Hamilton Instagram
Nagy Anna
2026.08.21.
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Lewis Hamilton eddig sem titkolta teljesen új kapcsolatát, most azonban látványosan szintet lépett. Lewis Hamilton Kim Kardashiannel összebújva szerepel az Instagram-oldalán.

A 41 éves Lewis Hamilton egy egész fotósorozattal jelentkezett a páros legutóbbi trópusi vakációjáról, amelyre Kim Kardashian gyerekei is velük tartottak. Bár korábban már mutattak közös felvételeket, a valóságshow-sztár most először kapott ennyire hangsúlyos helyet a Ferrari versenyzőjének profilján.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 01: (L-R) Kristina O’Neill, Lewis Hamilton, Kim Kardashian West, Demi Moore, and Kim Jones attend the WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards sponsored by Samsung, Harry Winston, and Rémy Martin at MOMA on November 01, 2021 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for WSJ. Magazine Innovators Awards)
Lewis Hamilton kiposztolta Kim Kardashiant az Instagramra.
Forrás: Getty Images North America

Lewis Hamilton és Kim Kardashian összebújva pózolnak

A legtöbb figyelmet az a tengerparti kép kapta, amelyen a félmeztelen Lewis Hamilton hátulról öleli át bikinis barátnőjét. A pilóta fekete fürdőnadrágot visel, míg Kim Kardashian lila bikinifelsőben és sárga, flitteres szoknyában látható. A vakáció azonban nem csak romantikáról szólt: a páros paintballfegyverekkel és versenysisakokkal is pózolt, miközben Kim gyerekeivel töltötték az időt.

A Lewis Hamilton Instagram-posztja újabb mérföldkő lehet

A Lewis Hamilton Instagram-oldalára felkerült fotók azért különösen beszédesek, mert

 Kim korábban még nem szerepelt a pilóta profilján ilyen kiemelt helyen. 

Egy nappal korábban Kardashian is megosztott egy válogatást az utazásról, amelyben egy intim közös szelfi és egy romantikus tengerparti ölelés is helyet kapott.

A párost februárban hozták először hírbe egymással. Hamilton júliusban már nyíltan utalt arra, ki állhat az utóbbi időben látványosan jobb kedve mögött. Amikor egy rajongó rákérdezett, vajon egy barátnő lehet-e az oka, előbb így felelt: „Igen, ez jó tipp!”, majd hozzátette: „Persze, persze, Kim az.”

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