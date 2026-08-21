Lewis Hamilton már nem rejtegeti az érzéseit: ilyen fotót még sosem posztolt Kim Kardashianról

A 41 éves Lewis Hamilton egy egész fotósorozattal jelentkezett a páros legutóbbi trópusi vakációjáról, amelyre Kim Kardashian gyerekei is velük tartottak. Bár korábban már mutattak közös felvételeket, a valóságshow-sztár most először kapott ennyire hangsúlyos helyet a Ferrari versenyzőjének profilján.

Lewis Hamilton kiposztolta Kim Kardashiant az Instagramra.

Forrás: Getty Images North America

Lewis Hamilton és Kim Kardashian összebújva pózolnak

A legtöbb figyelmet az a tengerparti kép kapta, amelyen a félmeztelen Lewis Hamilton hátulról öleli át bikinis barátnőjét. A pilóta fekete fürdőnadrágot visel, míg Kim Kardashian lila bikinifelsőben és sárga, flitteres szoknyában látható. A vakáció azonban nem csak romantikáról szólt: a páros paintballfegyverekkel és versenysisakokkal is pózolt, miközben Kim gyerekeivel töltötték az időt.

A Lewis Hamilton Instagram-posztja újabb mérföldkő lehet

A Lewis Hamilton Instagram-oldalára felkerült fotók azért különösen beszédesek, mert

Kim korábban még nem szerepelt a pilóta profilján ilyen kiemelt helyen.

Egy nappal korábban Kardashian is megosztott egy válogatást az utazásról, amelyben egy intim közös szelfi és egy romantikus tengerparti ölelés is helyet kapott.

A párost februárban hozták először hírbe egymással. Hamilton júliusban már nyíltan utalt arra, ki állhat az utóbbi időben látványosan jobb kedve mögött. Amikor egy rajongó rákérdezett, vajon egy barátnő lehet-e az oka, előbb így felelt: „Igen, ez jó tipp!”, majd hozzátette: „Persze, persze, Kim az.”

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