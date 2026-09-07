IQ-teszt: csak a zsenik jönnek rá, hogy melyik ablak a nagyobb

Tanulmányozd át gondosan az optikai illúzión alapuló IQ-teszthez tartozó képet, és döntsd el, hogy melyik ablakot találod nagyobbnak. Első pillantásra az egyik egyértelműen nagyobbnak tűnhet, de vajon nem csak az elméd trükközik veled? Derítsd ki!
Mire jók és mit mutatnak az optikai illúzión alapuló IQ-tesztek?
Az optikaiillúzió-tesztek nem pusztán szórakoztató feladványok: azt mutatják meg, hogyan dolgozza fel az agy a látott információkat, és milyen gyorsan egészíti ki a hiányos vagy félreérthető vizuális ingereket. Azért láthatja két ember teljesen másképp ugyanazt a képet, mert az agyunk nem egyszerűen lefényképezi a külvilágot, hanem értelmezi is a látottakat. A beérkező vizuális információt korábbi tapasztalataink, elvárásaink és az adott kép környezete is befolyásolja. Emiatt ugyanazt a formát vagy mintázatot az egyik ember például arcnak, a másik pedig tárgynak érzékelheti, vagy mint az adott feladványban, egyiket nagyobbnak, mint a másiknak. Az optikai illúziók megmutatják, hogy az észlelés sokkal inkább az agy aktív értelmező munkája, mint a valóság pontos másolata.
A teszt megoldása
Nos, a két ablak pont ugyanakkora. Téged is átvert az optikai illúzió? Ha tetszett a feladvány, még több optikai illúzión alapuló tesztet ITT találsz.
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