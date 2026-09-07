IQ-teszt: csak a zsenik jönnek rá, hogy melyik ablak a nagyobb

Tanulmányozd át gondosan az optikai illúzión alapuló IQ-teszthez tartozó képet, és döntsd el, hogy melyik ablakot találod nagyobbnak. Első pillantásra az egyik egyértelműen nagyobbnak tűnhet, de vajon nem csak az elméd trükközik veled? Derítsd ki!

IQ-teszt: Melyik ablak nagyobb?

Forrás: Jagranjosh

Mire jók és mit mutatnak az optikai illúzión alapuló IQ-tesztek?

Az optikaiillúzió-tesztek nem pusztán szórakoztató feladványok: azt mutatják meg, hogyan dolgozza fel az agy a látott információkat, és milyen gyorsan egészíti ki a hiányos vagy félreérthető vizuális ingereket. Azért láthatja két ember teljesen másképp ugyanazt a képet, mert az agyunk nem egyszerűen lefényképezi a külvilágot, hanem értelmezi is a látottakat. A beérkező vizuális információt korábbi tapasztalataink, elvárásaink és az adott kép környezete is befolyásolja. Emiatt ugyanazt a formát vagy mintázatot az egyik ember például arcnak, a másik pedig tárgynak érzékelheti, vagy mint az adott feladványban, egyiket nagyobbnak, mint a másiknak. Az optikai illúziók megmutatják, hogy az észlelés sokkal inkább az agy aktív értelmező munkája, mint a valóság pontos másolata.

A teszt megoldása

Nos, a két ablak pont ugyanakkora. Téged is átvert az optikai illúzió? Ha tetszett a feladvány, még több optikai illúzión alapuló tesztet ITT találsz.

A két ablak pont ugyanakkora.

Forrás: Jagranjosh

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