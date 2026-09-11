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2026. szept. 11., péntek Teodóra

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Luxus a köbön − Megmutatta új közös otthonát Taylor Swift és Travis Kelce: VIDEÓ

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Taylor Swift és Travis Kelce egy igazi kis palotát vásároltak maguknak, amibe most bepillantást engedtek.

Taylor Swift és Travis Kelce máris új szerelmi fészket találtak maguknak és nem meglepő módon nem egy szerény kis kecót bérelnek.

Taylor Swift és Travis Kelce megmutatták új otthonukat.
Taylor Swift és Travis Kelce megmutatták új otthonukat.
Forrás: Northfoto

Nem semmi Taylor Swift és Travis Kelce luxuskúriája

A házaspár egy közel két milliárd forintos luxuskúriát vásárolt egy Cleveland melletti kis faluban, amibe most a rajongóknak is betekintést engedtek Taylor Swift és Travis Kelce szolid kis vityillójának van egy praktikus kis magánreptere és egy igazi bálterme is, ami a szesztilalom idején illegális szórakozóhelyként működött.

Minden jó megtalálható benne

A több mint 3 és fél hektáros területen álló történelmi rezidencia körülbelül 21 négyzetméteres és természetesen több hálószobával, fürdőszobával, de még egy játék-és moziteremmel is rendelkezik, valamint megtalálható benne egy egész wellnessrészleg, fitneszterem és öt autó befogadására alkalmas garázs. 

 

 

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