Megnéztem A hét királyág lovagja első részét és idegesebb lettem, mint Joffey Baratheon – Kritika

Trónok harca-rajongókként izgatottan vártuk az új George R. R. Martin-adaptációt, hogy aztán eloszlassák minden reményünk. Pedig megvolt benne a potenciál, hogy dobjon egy igazán nagyot, azonban a készítők úgy tűnik, képtelenek tanulni a hibáikból, és még irodalomóráról is igazoltan hiányoztak. No, de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük, mi történt A hét királyság lovagja első részében.

A hét királyság lovagja nem úgy sikerült, mint képzeltük, de nincs minden veszve!

A hét királyság lovagja: 2025. január 19-én landolt a Trónok harca új spin-offja az HBO Maxon.

A hét királyság lovagja ígéretes adaptációja George R. R. Martin eredeti regényének.

Az első epizód elcsúszik egy hatalmas írói baklövésen.

Gegek és altesti humor: A hét királyság lovagja első része

Bevezetőnk alapján úgy tűnhet, hogy az első perctől gyűlöltük a sorozat minden egyes részét, pedig nem indult rosszul. (Persze a klasszikus Trónok harca intrót megszakító fa mögötti vécézés nem ez a kategória, de érteni véljük a poént. Az már más kérdés, hogy nem jött össze.) A látványvilág több, mint rendben van, A hét királyság lovagja szereposztása remekül sikerült, a dialógusok szórakoztatóak. Külön tetszett, hogy könnyed hangvételt ütöttek meg, amit humorral, gegekkel, valamint vicces visszaemlékezésekkel akartak elérni. Nem állítjuk, hogy a viccektől görcsöt kap a rekeszizom, de némelyik poén valóban működött.

A főszereplő, Dunk, valamint a rejtélyes kopasz kisfiú között remekül működik a kémia, abszolút megidézte Sandor Clegane és Arya Stark ikonikus párosát, a színészek valósággal lubickoltak szerepükben.

Kellemes érzés visszatérni Westerosra és megismerni történelmének egy újabb részét, ami tágítja a világot. Izgalmas volt látni, ahogy azok a legendás karakterek, mint Lyonel Baratheon, a Kacagó vihar, a Kóbor lovag, valamint a Fossoway unokatesók megelevenednek. Látszik, hogy a készítők lelkiismeretesen elolvasták a könyveket és mindent megtettek a jó adaptációért.

Jól áll a sorozatnak, hogy nem veszi komolyan magát, csakhogy közben eltelik a játékidő és a néző pedig azon töri a fejét, hogy vajon mi hiányzik az életéből. Írjuk mindezt úgy, hogy ismerjük a teljes történetet és kihatását a későbbi eseményekre.

Figyelem, innentől spoileres a kritika, így csak akkor olvass tovább, ha láttad az első részt!

Min csúszott el A hét királyság lovagja?

Mint adaptáció tehát több, mint rendben van A hét királyság lovagja. Azonban ez sem volt képes feledtetni, hogy az első részben nem történt az égvilágon semmi. A mamlasz Dunkon kívül – aki valami érthetetlen okból kifolyólag a lovaival társalog – nem ismerünk meg igazából senkit, de még a főhős valós motivációit sem. Hogyha nem ismernénk a történet kimenetelét, vagy nem láttuk volna a plakátokat, játékidő alapján akár azt is hihetnénk, hogy Lyonel Baratheon lesz a másik főszereplő, mert Egg ehhez képest kevés időt tölt a képernyőn.