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2026. szept. 13., vasárnap Kornél

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Ne tedd még el a nyári ruhákat: a hét közepétől garantáltan nem fogsz fázni bennük

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Ha fellélegeztél, hogy itt az ősz és végre a pulcsi és kabát lesz a legjobb barátod, állj meg egy pillanatra. A hűvösebb napok után újra felmelegszik az időjárás, olyannyira, hogy jól fog esni a lengébb viselet.

Aki már az ősziesebb időjárást várja, annak még várnia kell: a hét közepétől ismét emelkedhet a hőmérséklet. Kedden 21–26, szerdán 22–27 fokos maximumokra számíthatunk, miközben egyre több napsütés is érkezhet.

A jövő héten még biztos fel tudod venni a nyári ruhát: az időjárás nem lesz az akadálya.
A jövő héten még biztos fel tudod venni a nyári ruhát: az időjárás nem lesz az akadálya. 
Forrás: Shutterstock

Hidegfront után időjárásváltozás

A hét második felében kellemesen meleg lesz az idő. Csütörtökön 19–27, pénteken 23–28, szombaton pedig 22–27 fok között alakulhatnak a maximumok − írja előrejelzésében a HungaroMet. Vagyis bár a hajnalok már határozottan frissebbek lesznek, délutánonként még bőven lehet olyan idő, amikor jól esik a könnyebb ruházat.

A szeptemberi időjárás egyik jellegzetessége lesz a nagyobb napi hőingás: a reggeli 10 fok körüli vagy afeletti hőmérséklet után délután akár 25 fok fölé is melegedhet a levegő. Érdemes rétegesen öltözni, különösen azoknak, akik már korán útnak indulnak. 

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