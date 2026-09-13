Ne tedd még el a nyári ruhákat: a hét közepétől garantáltan nem fogsz fázni bennük

Aki már az ősziesebb időjárást várja, annak még várnia kell: a hét közepétől ismét emelkedhet a hőmérséklet. Kedden 21–26, szerdán 22–27 fokos maximumokra számíthatunk, miközben egyre több napsütés is érkezhet.

A jövő héten még biztos fel tudod venni a nyári ruhát: az időjárás nem lesz az akadálya.

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Hidegfront után időjárásváltozás

A hét második felében kellemesen meleg lesz az idő. Csütörtökön 19–27, pénteken 23–28, szombaton pedig 22–27 fok között alakulhatnak a maximumok − írja előrejelzésében a HungaroMet. Vagyis bár a hajnalok már határozottan frissebbek lesznek, délutánonként még bőven lehet olyan idő, amikor jól esik a könnyebb ruházat.

A szeptemberi időjárás egyik jellegzetessége lesz a nagyobb napi hőingás: a reggeli 10 fok körüli vagy afeletti hőmérséklet után délután akár 25 fok fölé is melegedhet a levegő. Érdemes rétegesen öltözni, különösen azoknak, akik már korán útnak indulnak.

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