Vízfoltos a csap, vízköves a zuhanyfej? − Meglepő és szuperhatékony háztartási trükkel lesz csillogó a fürdőszobád

A mosogatógép-tabletták nemcsak a tányérokkal és poharakkal bánnak el: megfelelően feloldva a fürdőszoba takarításában is segíthetnek, a vízkő, a szappanmaradványok és egyéb szennyeződések eltávolításában.

Fürdőszoba takarítása mosogatógép-tablettával: működhet?

Forrás: 123rf

A mosogatógép-tabletta a fürdőszobában is bevethető.

Segíthet a zuhanyfej vízkőmentesítésében.

A mosdókagylóról és a csaptelepről is eltávolíthatja a lerakódásokat.

A WC alaposabb tisztítására is használható.

A makacsabb szennyeződésekkel is elbír.

Fürdőszoba takarítása mosogatógép-tablettával: miért működhet?

A fürdőszoba takarítása során elsősorban a vízkővel, a szappan- és tusfürdőmaradványokkal kell megküzdenünk. A mosogatógép-tablettákban található lúgos összetevők és felületaktív anyagok segíthetnek fellazítani ezeket a szennyeződéseket, így bizonyos felületek tisztítása egyszerűbbé válhat.

Fürdőszoba takarítása: így használd a tablettát

Az egyik legegyszerűbb módszer a zuhanyfej vízkőmentesítése. Oldjunk fel egy tablettát meleg vízben, majd áztassuk bele a zuhanyfejet körülbelül 30–60 percre. Ha a zuhanyfej nem levehető, a folyadékot egy zacskóba töltve is a fejre rögzíthetjük. Az áztatás után alapos öblítés következik.

A mosdó és a csaptelep tisztításához fél tabletta is elegendő lehet. Oldjuk fel meleg vízben, majd egy puha mikroszálas kendővel töröljük át a felületeket. A vízfoltok és szappanmaradványok eltávolításában is segíthet.

Fürdőszoba takarítása: a WC-nél is bevethető

A módszer a WC tisztításánál is alkalmazható. A vízben oldjuk fel a tablettát, a vizet öntsük a WC-be, hagyjuk körülbelül 30 percig hatni, majd kefével tisztítsuk át és öblítsük le.

Fontos, hogy a tablettát célszerű először meleg vízben feloldani, így egyenletesebben oszlik el a tisztítóoldat.

Még több tippet kaphatsz, ha elolvasod az alábbi cikkeinket is: