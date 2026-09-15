Matthew Rhys történelmet írt az Emmy-gálán: ez még senkinek sem sikerült előtte - Galéria

Matthew Rhys az Apple TV Widow’s Bay című sorozatáért a vígjátéksorozatok között győzött, a Netflix The Beast in Me – A bennem lakozó fenevad című produkciójáért pedig a minisorozatok és antológiasorozatok mezőnyében kapott Emmyt – írja a Guardian. Ezzel egy másik rekordot is felállított. Miután 2018-ban a The Americans főszerepéért a drámasorozatok kategóriájában is díjazták, ő lett az első férfi színész, aki mindhárom főszereplői kategóriában nyerni tudott.

Matthew Rhys történelmet írt a 2026-os Emmy-gálán

Forrás: AFP

Matthew Rhys Walesnek is köszönetet mondott

A Widow’s Bayért kapott díj átvételekor szülőhazájáról sem feledkezett meg: „Wales nagyszerű és derék népének is köszönöm, amely legalább annyira felnevelt engem, mint bárki más. Kicsi, de erős nemzet vagyunk. Ez hihetetlen.”

Matthew Rhys azt is elmondta, hogy egyelőre alig tudja felfogni, mi történt vele.

A Widow’s Bay egyébként az este egyik nagy nyertese lett: összesen 14 Emmy-díjat szerzett, köztük a legjobb vígjátéksorozatnak járó elismerést. Kate O’Flynn lett a legjobb női főszereplő, Stephen Root a legjobb férfi mellékszereplő, Katie Dippoldot a forgatókönyvért, Hiro Murait pedig a rendezésért díjazták.

A Widow’s Bay horrorvígjáték történetének középpontjában egy új-angliai kisváros polgármestere áll, aki felkapott turistacélpontot akar faragni a településből, de közben a helyiek arra figyelmeztetik, hogy a városon átok ül.

A The Pitt nyerte a drámasorozatok versenyét

A drámasorozatok mezőnyében a The Pitt győzött. Noah Wyle egymás után másodszor kapta meg a legjobb férfi főszereplőnek járó Emmyt. A kórházi dráma 25 jelöléssel az idei év legtöbbet jelölt sorozata volt, végül hat díjat vitt haza.

Rhea Seehorn a Pluribus főszerepéért pályafutása első Emmy-díját kapta, Tom Pelphrey pedig a Task című sorozatban nyújtott alakítása miatt lett a legjobb férfi mellékszereplő.

Jean Smart és Alison Janney egyaránt nyolcadik Emmyjét nyerte meg, ezzel utolérték Julia Louis-Dreyfust és Cloris Leachmant. Smart a Hacks ötödik, egyben befejező évadáért ötödször lett a legjobb női főszereplő vígjátéksorozatban. Ezzel ő lett az első nő, aki ugyanazért a sorozatért annak minden évadában Emmy-díjat kapott.