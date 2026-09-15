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Erzsébet királynő megható hagyományát folytathatja Károly király: különleges módon támogatná unokáját

brit királyi család Károly király György herceg
Horváth Angéla
2026.09.15.
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György herceg megkezdte első tanévét az Eton College-ban, ezzel pedig a család mindennapjai is megváltoztak. A 13 éves trónörökösjelölt bentlakásos diákként tölti a hétköznapjait az iskolában, Károly király egykori komornyikja szerint azonban nagyapja gondoskodni fog arról, hogy rendszeresen találkozzanak.

György édesapjához, Vilmos herceghez hasonlóan az Eton College-ban tanul, míg testvérei, Sarolta hercegnő és Lajos herceg továbbra is a berkshire-i Lambrook School diákjai. A legidősebb gyermek elköltözésével egy szék most üresen maradt a család Forest Lodge-i otthonának asztalánál, de György nem költözött messzire, a bentlakásos alig 15 percre található tőlük.

Károly király folytathatja édesanyja hagyományát
Károly király folytathatja édesanyja hagyományát
Forrás: Getty Images / Life.hu

Károly király Erzsébet királynő hagyományát folytathatja

Vilmos herceg diákkorában gyakran találkozott nagymamájával. Mivel Eton közvetlenül Windsor közelében fekszik, II. Erzsébet rendszeresen meghívta őt a windsori kastélyba, hogy együtt teáztak. Vilmos később szeretettel emlékezett vissza ezekre az alkalmakra.

Grant Harrold, Károly király egykori komornyikja szerint elképzelhető, hogy az uralkodó ugyanezt a hagyományt eleveníti fel György herceggel.

„El tudom képzelni, hogy a király is folytatja az Erzsébet királynő álal kalakított hagyományt, hogy délutánonként az unokáival teázik” – mondta. Szerinte amikor Károly Windsorban tartózkodik, biztosan szakít majd időt arra, hogy Györggyel találkozzon: „Tudni akarja majd, hogyan boldogul az iskolában, és elkezdi felkészíteni arra is, ami a jövőben vár rá.”

Károly király pontosan tudja, milyen bentlakásos iskolába járni

Az egykori komornyik szerint Károly különösen sokat segíthet unokájának, hiszen gyermekként őt is bentlakásos iskolába küldték, méghozzá Skóciába.

„Mindenkinél jobban érti, milyen nehézségekkel kell Györgynek szembenéznie leendő királyként a kamaszkor amúgy is nehéz éveiben”fogalmazott Harrold.

Vilmos herceg és Katalin hercegné közel akarta tudni György herceget

Az Eton College mellett szólt az is, hogy az iskola körülbelül negyedórányi autóútra található a walesi hercegi család Forest Lodge-i otthonától. Harrold szerint Vilmos és Katalin számára mindig is fontos volt, hogy gyermekeik a közelükben legyenek.

„Vilmos és Katalin nagyon családcentrikusak, azt szeretik, amikor együtt lehetnek gyerekeikkel” – mondta. Úgy véli, aligha akarták volna Györgyöt az ország másik végébe küldeni bentlakásos iskolába, ahogy azt Károllyal tette az édesapja, Fülöp herceg.

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