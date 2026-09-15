Pippa Middleton már 15 évvel ezelőtt is az idei ősz trendszínét viselte: ruháját ma is bárki felvehetné - Fotó

A nyári ruhákat lassan felváltják a kötött darabok, a pulcsik és a hosszú nadrágok. Az idei szezon egyik meghatározó színe a kobaltkék, amely több nagy márka kifutóján is feltűnt. Pippa Middleton azonban jóval korábban felfedezte magának ezt az árnyalatot.

Pippa Middleton kobaltkék miniruhájában éppen munkába igyekszik 2011 októberében.

Forrás: Northfoto

Pippa Middleton kobaltkék blézere idén is tarol

Pippa 2011-ben, Vilmos és Katalin esküvője után a The Goring Hotelből kilépve kobaltkék Zara blézert és hófehér farmernadrágot viselt. Ebben az évben aztán később is többször viselte ezt a színt, nézd meg összeálításait galériánkban: