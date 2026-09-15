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Pippa Middleton már 15 évvel ezelőtt is az idei ősz trendszínét viselte: ruháját ma is bárki felvehetné - Fotó

divat kobalt Pippa Middleton
Horváth Angéla
2026.09.15.
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Pippa Middleton nem először bizonyítja, hogy jó érzéke van a divathoz. Katalin hercegné húga 2011-ben többször is viselte azt az árnyalatot, amely 15 évvel később, 2026 őszén ismét az egyik legdivatosabb színnek számít.

A nyári ruhákat lassan felváltják a kötött darabok, a pulcsik és a hosszú nadrágok. Az idei szezon egyik meghatározó színe a kobaltkék, amely több nagy márka kifutóján is  feltűnt. Pippa Middleton azonban jóval korábban felfedezte magának ezt az árnyalatot.

LONDON, UNITED KINGDOM - OCTOBER 27: Pippa Middleton arrives for work in Chelsea on October 27, 2011 in London, England. PHOTOGRAPH BY Barcroft Media UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 564 8159 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4101 1726 W www.barcroftindia.com
Pippa Middleton kobaltkék miniruhájában éppen munkába igyekszik 2011 októberében.
Forrás: Northfoto

Pippa Middleton kobaltkék blézere idén is tarol

Pippa 2011-ben, Vilmos és Katalin esküvője után a The Goring Hotelből kilépve kobaltkék Zara blézert és hófehér farmernadrágot viselt. Ebben az évben aztán később is többször viselte ezt a színt, nézd meg összeálításait galériánkban:

THE MIDDLETONS - ARC
THE MIDDLETONS - ARC
82056
80014
PIPPA MIDDLETON - ALXNR
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Pippa Middletn 2011. április 30-án a nővére esküvője után az édesanyjával
Northfoto

Pippa Middleton nővére esküvőjén alapozta meg hírnevét egyszerű, de annál nagyszerűbb koszorúslányruhájával. A körülötte kialakult felhajtást azonban kínosnak érezte.

„Nem az volt a terv, hogy ez a ruha ennyire feltűnő legyen. Bele kellett volna olvadnia az esküvőbe... Gondolom, ez hízelgő, ugyanakkor mindenképpen kínos is. Egyáltalán így nem terveztük” – mondta később.

Pippa Middleton Katalin heregné és Vilmos herceg esküvőjén
Pippa Middleton Katalin heregné és Vilmos herceg esküvőjén
Forrás: Northfoto

Pippa Middleton ma már James Matthews felesége, három gyermekük van. Ruhatárában gyakran jelennek meg finom virágminták, de szereti azokat a karakteres darabokat is, amelyek egy egyszerű összeállítást látványosabbá tesznek.

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