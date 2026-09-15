Pippa Middleton már 15 évvel ezelőtt is az idei ősz trendszínét viselte: ruháját ma is bárki felvehetné - Fotó

A nyári ruhákat lassan felváltják a kötött darabok, a pulcsik és a hosszú nadrágok. Az idei szezon egyik meghatározó színe a kobaltkék, amely több nagy márka kifutóján is feltűnt. Pippa Middleton azonban jóval korábban felfedezte magának ezt az árnyalatot.
Pippa Middleton kobaltkék blézere idén is tarol
Pippa 2011-ben, Vilmos és Katalin esküvője után a The Goring Hotelből kilépve kobaltkék Zara blézert és hófehér farmernadrágot viselt. Ebben az évben aztán később is többször viselte ezt a színt, nézd meg összeálításait galériánkban:
Pippa Middleton nővére esküvőjén alapozta meg hírnevét egyszerű, de annál nagyszerűbb koszorúslányruhájával. A körülötte kialakult felhajtást azonban kínosnak érezte.
„Nem az volt a terv, hogy ez a ruha ennyire feltűnő legyen. Bele kellett volna olvadnia az esküvőbe... Gondolom, ez hízelgő, ugyanakkor mindenképpen kínos is. Egyáltalán így nem terveztük” – mondta később.
Pippa Middleton ma már James Matthews felesége, három gyermekük van. Ruhatárában gyakran jelennek meg finom virágminták, de szereti azokat a karakteres darabokat is, amelyek egy egyszerű összeállítást látványosabbá tesznek.
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