Álomszettek az Emmy vörös szőnyegén: ők voltak a legjobban öltözött sztárok - Galéria

A 78. Emmy-díjátadón a klasszikus elegancia mellett feltűnő színekből és különleges fazonokból sem volt hiány. Nicole Kidman, Zendaya, Selena Gomez és Mariska Hargitay összeállítása különösen nagy sikert aratott. A magyar származású Mariska idén műsorvezetői feladatokat látott el, Jane Lynch 2011-es szereplése óta ő az első nő, aki egyedül vezette az Emmy-díjátadót. A színésznőt családja is elkísérte. 15 éves lányával, Amayával ráadásul össze is öltöztek: mindketten piros, flitteres ruhát választottak. De nézzük, mit választott a többi híresség!

Emmy 2026: Mariska Hargitay amerikai színésznő és rendező (középen), férje, Peter Hermann (balra) és gyermekeik

Forrás: AFP

A 2026-os Emmy-díjátadó legjobban öltözött sztárjai - Galéria: