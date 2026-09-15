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Álomszettek az Emmy vörös szőnyegén: ők voltak a legjobban öltözött sztárok - Galéria

hollywood divat Emmy-gála
Horváth Angéla
2026.09.15.
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Az idei Emmy-gálán nemcsak a díjakért folyt a verseny: a televíziózás legnagyobb sztárjai gyönyörű estélyiket és merész szabásvonalakat hívtak segítségül, hogy a legjobban öltözöttek közé kerülhessenek. Nézzük, kinek sikerült!

A 78. Emmy-díjátadón a klasszikus elegancia mellett feltűnő színekből és különleges fazonokból sem volt hiány. Nicole Kidman, Zendaya, Selena Gomez és Mariska Hargitay összeállítása különösen nagy sikert aratott. A magyar származású Mariska idén műsorvezetői feladatokat látott el, Jane Lynch 2011-es szereplése óta ő az első nő, aki egyedül vezette az Emmy-díjátadót. A színésznőt családja is elkísérte. 15 éves lányával, Amayával ráadásul össze is öltöztek: mindketten piros, flitteres ruhát választottak. De nézzük, mit választott a többi híresség!

Emmy 2026: Mariska Hargitay amerikai színésznő és rendező (középen), férje, Peter Hermann (balra) és gyermekeik
Emmy 2026: Mariska Hargitay amerikai színésznő és rendező (középen), férje, Peter Hermann (balra) és gyermekeik
Forrás: AFP

A 2026-os Emmy-díjátadó legjobban öltözött sztárjai - Galéria: 

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Nicole Kidman a 2026-os Emmy-gálán
AFP

 

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