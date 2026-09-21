Így nézett ki Larry Hagman fiatalon: a Dallas Jockey Ewingja a tévétörténelem legemlékezetesebb gonosza lett

A magyar nézők számára Larry Hagman neve szinte elválaszthatatlan a Dallastól. Pedig a színész pályája jóval korábban kezdődött, és mire magára öltötte Jockey Ewing öltönyét, már sikeres televíziós színésznek számított.

Linda Gray és Larry Hagman a Dallas sorozatban.

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Larry Hagman fiatalon szeretett bele a színpad világába

Larry Martin Hagman – akinek sötét titkairól lánya tálalt ki – 1931. szeptember 21-én született a texasi Fort Worthben. Édesanyja, Mary Martin ünnepelt Broadway-színésznő volt, míg édesapja, Benjamin Jack Hagman ügyvédként, később kerületi ügyészként dolgozott.

Larry Hagman fiatalon a Weatherford High drámaosztályában szeretett bele a színjátszásba. Kisebb helyi szerepek után édesanyja is arra biztatta, hogy válassza hivatásául a színészetet. Dallasban produkciós asszisztensként dolgozott, közben Margo Jones színházában lépett fel. Katonai szolgálata alatt sem szakadt el a színpadtól: az amerikai légierő tagjaként Európában állomásozó katonákat szórakoztatott.

Larry Hagman és a Dallas: megszületett Jockey Ewing

Mielőtt a Dallas olajmágnásaként világhírű lett, Hagman az 1960-as években az I Dream of Jeannie című sorozatban Tony Nelson űrhajóst alakította. Az igazi legendává azonban J.R. Ewing – a magyar változatban Jockey Ewing – tette.

A számító, hataloméhes olajbáró a Dallas egyik központi figurájává vált, Hagman pedig olyan erősen összeforrt a karakterrel, hogy évtizedekkel később is ezzel a szereppel azonosították. Larry Hagman Dallasbeli szereplése legendássá vált, nem véletlen, hogy a 2012-ben elindult új Dallasban ismét visszatért J.R. szerepéhez.

Larry Hagman halála előtt még egyszer visszatért legendás szerepéhez

A színész 1954-ben vette feleségül a svéd származású divattervezőt, Maj Axelssont, akivel élete végéig együtt maradt. Két gyermekük született, Heidi és Preston.

Larry Hagman halála 2012. november 23-án, 81 éves korában következett be: akut mieloid leukémia szövődményei miatt hunyt el egy dallasi kórházban. Utolsó időszakában ismét Jockey Ewingot alakította, így pályája végén még egyszer visszatérhetett ahhoz a karakterhez, amely világszerte legendává tette.