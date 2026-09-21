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Így nézett ki Larry Hagman fiatalon: a Dallas Jockey Ewingja a tévétörténelem legemlékezetesebb gonosza lett

hollywood Larry Hagman Dallas
Nagy Anna
2026.09.21.
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Kevés tévés karaktert tudott úgy imádni és gyűlölni egyszerre a közönség, mint Jockey Ewingot. Larry Hagman szeptember 21-én lenne 95 éves, alakításával pedig örökre beírta magát a televíziózás történetébe. Galériánkban felidézzük a legendás színész életét és pályafutását.

A magyar nézők számára Larry Hagman neve szinte elválaszthatatlan a Dallastól. Pedig a színész pályája jóval korábban kezdődött, és mire magára öltötte Jockey Ewing öltönyét, már sikeres televíziós színésznek számított.

Linda Gray és Larry Hagman a Dallas sorozatban.
Linda Gray és Larry Hagman a Dallas sorozatban.
Forrás:  Profimedia

Larry Hagman fiatalon szeretett bele a színpad világába

Larry Martin Hagman – akinek sötét titkairól lánya tálalt ki – 1931. szeptember 21-én született a texasi Fort Worthben. Édesanyja, Mary Martin ünnepelt Broadway-színésznő volt, míg édesapja, Benjamin Jack Hagman ügyvédként, később kerületi ügyészként dolgozott.

Larry Hagman fiatalon a Weatherford High drámaosztályában szeretett bele a színjátszásba. Kisebb helyi szerepek után édesanyja is arra biztatta, hogy válassza hivatásául a színészetet. Dallasban produkciós asszisztensként dolgozott, közben Margo Jones színházában lépett fel. Katonai szolgálata alatt sem szakadt el a színpadtól: az amerikai légierő tagjaként Európában állomásozó katonákat szórakoztatott.

Larry Hagman és a Dallas: megszületett Jockey Ewing

Mielőtt a Dallas olajmágnásaként világhírű lett, Hagman az 1960-as években az I Dream of Jeannie című sorozatban Tony Nelson űrhajóst alakította. Az igazi legendává azonban J.R. Ewing – a magyar változatban Jockey Ewing – tette.

A számító, hataloméhes olajbáró a Dallas egyik központi figurájává vált, Hagman pedig olyan erősen összeforrt a karakterrel, hogy évtizedekkel később is ezzel a szereppel azonosították. Larry Hagman Dallasbeli szereplése legendássá vált, nem véletlen, hogy a 2012-ben elindult új Dallasban ismét visszatért J.R. szerepéhez.

Larry Hagman halála előtt még egyszer visszatért legendás szerepéhez

A színész 1954-ben vette feleségül a svéd származású divattervezőt, Maj Axelssont, akivel élete végéig együtt maradt. Két gyermekük született, Heidi és Preston.

Larry Hagman halála 2012. november 23-án, 81 éves korában következett be: akut mieloid leukémia szövődményei miatt hunyt el egy dallasi kórházban. Utolsó időszakában ismét Jockey Ewingot alakította, így pályája végén még egyszer visszatérhetett ahhoz a karakterhez, amely világszerte legendává tette.

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg, hogyan lett a fiatal Larry Hagmanből a Dallas Jockey Ewingja:

Larry Hagman már fiatalon imádta a színpadot.
Larry Hagman a Night Gallery című antológia televíziós sorozatban 1970-ben.
Larry Hagman 1978-ban, már a Dallasban.
Linda Gray, Steve Kanaly, Charlene Tilton, Larry Hagman, Victoria Principal.
Larry Hagman 1980. június 17-én Londonban.
1982. május 4-én Monacóban Larry Hagman a feleségével, Maggal (jobbról a második), valamint gyermekeivel, Heidivel (balra) és Prestonnal (jobbra).
Larry Hagman és Linda Gray 1985. augusztus 19-én.
1986. október 5-én Párizsban készült felvétel: Larry Hagman részt vesz a Diadalívnél rendezett lóversenyen.
Az amerikai színészek, Joan Collins és Larry Hagman a „Golden Cameras” díjaikat tartják a kezükben a berlini díjátadó ünnepségen, 1999. február 9-én.
Larry Hagman színész feleségével, Majjal, és unokáival otthonukban, Santa Monicában 2002-ben.
Larry Hagman színész otthonában.
Larry Hagman és Linda Gray 2005. január 20-án.
Larry Hagman, Linda Gray és Patrick Duffy pózolnak a fotósoknak 2007. július 9-én.
Larry Hagman 2010. június 8-án a monacói Monte-Carlo Grimaldi Forumban megrendezett 2010-es Monte Carlo-i Televíziós Fesztiválon.
Larry Hagman és Patrick Duffy újra összeálltak a Southfork-ranchon, hogy megünnepeljék a hosszú ideig futó sikersorozatot, a Dallast.
Patrick Duffy, Linda Grey és Larry Hagman a Channel 5 „Dallas” című sorozat bemutató partiján Londonban 2012. augusztus 21-én.
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Larry Hagman már fiatalon imádta a színpadot.
NORTHFOTO/Globe Photos

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