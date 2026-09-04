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London

Lesifotón a gyönyörű Simone Ashley és új párja − Kate Bridgerton megtalálta a vikomtját: Videó

London Simone Ashley kate bridgerton
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Úgy tűnik, a A Bridgerton család sztárja szerelmes. Simone Ashley szingli korszakának vége szakadt.

A Bridgerton sztárját, Simone Ashleyt kézen fogva fotózták le Jay Jam társaságában Londonban.

Simone Ashley szingli korszakának vége szakadt.
Simone Ashley szingli korszakának vége szakadt.
Forrás: IPA via ZUMA Press

Simone Ashley új párra lelt

Úgy tűnik, a csodaszép Kate Bridgerton az életben is megtalálta az ő vikomtját, ugyanis a lesifotósok kiszúrták, amint épp egy rejtélyes fiatalemberrel sétálgatott Londonban, méghozzá kézen fogva. Ez már csak azért is érdekes, mert a 31 éves színésznő a 2025-ös szakítása után kijelentette, hogy most szingli korszakát éli és szeretne kizárólag a karrierjére koncentrálni

Na de ki a szerencsés, aki aláásta ezeket a nagyszabású terveket? Nem más, mint egy Jay Jammal nevű kommunikációs vezető, akiről egyelőre nem sokat tudni, csak hogy kétségkívül remekül mutat Simone Ashley mellett és látszólag nagyon nagyon az összhang kettejük között!

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu