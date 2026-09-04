Lesifotón a gyönyörű Simone Ashley és új párja − Kate Bridgerton megtalálta a vikomtját: Videó

A Bridgerton sztárját, Simone Ashleyt kézen fogva fotózták le Jay Jam társaságában Londonban.

Simone Ashley szingli korszakának vége szakadt.

Forrás: IPA via ZUMA Press

Simone Ashley új párra lelt

Úgy tűnik, a csodaszép Kate Bridgerton az életben is megtalálta az ő vikomtját, ugyanis a lesifotósok kiszúrták, amint épp egy rejtélyes fiatalemberrel sétálgatott Londonban, méghozzá kézen fogva. Ez már csak azért is érdekes, mert a 31 éves színésznő a 2025-ös szakítása után kijelentette, hogy most szingli korszakát éli és szeretne kizárólag a karrierjére koncentrálni.

Na de ki a szerencsés, aki aláásta ezeket a nagyszabású terveket? Nem más, mint egy Jay Jammal nevű kommunikációs vezető, akiről egyelőre nem sokat tudni, csak hogy kétségkívül remekül mutat Simone Ashley mellett és látszólag nagyon nagyon az összhang kettejük között!