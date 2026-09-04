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Ma jelentették be: érkezik a Gengsztervilág 3. évada – Kiderült, visszatér-e Tom Hardy a sorozatba

sorozat Tom Hardy SkyShowtime
Váradi Melinda
2026.09.04.
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Véget ért a találgatás! Hivatalosan is berendelték a Gengsztervilág harmadik évadát, és ezzel együtt egy nagy kérdés is eldőlt: kiderült, Tom Hardy visszatér-e Harry da Souza szerepében.

A SkyShowtime ma bejelentette, hogy még a nagysikerű saját gyártású bűnügyi drámasorozat, a Gengsztervilág (MobLand) várva várt második évadának szeptember 21-i, hétfői premierje előtt berendelte a sorozat harmadik évadát. A Harrigan család hatalomért vívott harca korántsem ért véget!

Már hivatalos, hogy a második évaddal nem ér véget a Gengsztervilág sorozat.
Már hivatalos, hogy a második évaddal nem ér véget a Gengsztervilág sorozat.
Forrás: SkyShowtime/Paramount+
  • Újabb fejezettel folytatódik a nagy sikerű gengsztersorozat.
  • Egy váratlan fordulat után eldőlt Tom Hardy sorsa.
  • A következő évadban ismét komoly hatalmi harcokra számíthatnak a nézők.

Jön a Gengsztervilág 3. évada: visszatér Tom Hardy?

A rajongók az elmúlt hónapokban attól tartottak, hogy Tom Hardy nélkül kell folytatniuk a sorozatot, miután olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint a színész és a produkció között komoly feszültségek alakultak ki. Több amerikai lap arról számolt be, hogy Hardy a második évad munkálatai során kialakult konfliktusok miatt nem térhet vissza a potenciális harmadik szezonra. A sajtóban többek között a forgatásokkal kapcsolatos nézeteltérésekről, késésekről és kreatív vitákról lehetett olvasni. 

L-R Helen Mirren as Maeve Harrigan, Emmett J Scanlan as Paul, Pierce Brosnan as Conrad Harrigan and Jack Archer as Fergus In MobLand, season 2, streaming on Paramount+, 2026. Photo Credit: Luke Varley/Paramount+
Forrás: Paramount+

Most azonban megérkezett a hivatalos válasz: A harmadik évadban Tom Hardy ismét a család hűséges jobbkeze, Harry da Souza szerepében tér vissza, mellette pedig Pierce Brosnan és Helen Mirren is újra látható lesz Conrad és Maeve Harriganként, a bűnözőcsalád vezetőiként. A második évadban Harriganék igyekeznek egységesen fellépni a feltörekvő riválisokkal szemben, akik a belső viszályok miatt sebezhetővé vált bűnszervezetüket fenyegetik. Minden hájjal megkent megoldóemberük, Harry Da Souza a családi feszültségek kiéleződése miatt óvatos manőverezésre kényszerül. 

Ahogy az erőszak a magánéletükbe is beszivárog, az emberek hűsége meginog, biztonságérzetük szertefoszlik, és a hatalomért vívott harc könyörtelen küzdelemmé válik. Hardy, Brosnan és Mirren mellett a sorozatban Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer és Toby Jones is szerepel.

A második évad előzetesét itt nézheted meg:

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