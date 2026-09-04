Beyoncé tényleg a végzet gyermeke: férjével ugyanazt a különleges számmisztikai kódot hordozzák

Mintha valóban egymásnak szánta volna őket a sors; Beyoncé és Jay-Z ugyanis nemcsak elképesztő birodalmat építettek fel együtt, hanem születési dátumukban is ugyanaz a két meghatározó szám jelenik meg. Ráadásul az énekesnő az idei születésnapján, szeptember 4-én olyan személyes évébe lép, ami a saját sorsszámának energiáját hordozza: az 5-ös év igazi ciklonként bolygathatja fel az életét.

Az 5-ös év igazi ciklonként bolygathatja fel Byoncé életét.

Forrás: AFP

Beyoncé útja: a houstoni kislányból megszületik Queen Bey

Beyoncé Giselle Knowles 1981. szeptember 4-én született a texasi Houstonban, Tina és Mathew Knowles első gyermekeként. Öt évvel később megérkezett húga, Solange – aki később maga is sikeres énekes, dalszerző és előadó lett.

Bey már gyerekként fantasztikusan énekelt és táncolt. Kilencéves volt, amikor egy meghallgatáson találkozott LaTavia Robertsonnal, akivel együtt bekerültek a „Girl's Tyme” nevű lánycsapatba – Kelly Rowland a következő évben csatlakozott hozzájuk. A siker azonban nem hullott azonnal az ölükbe: 1992-ben a Star Search tehetségkutatóban nagy reményekkel indultak, de sajnos veszítettek.

A kudarc nem törte meg a lányokat, semmi sem tántorította el őket az álmaiktól. Mathew Knowles átvette a csapat menedzselését, a formáció pedig több átalakuláson is keresztülment. Végül 1996-ban teljesült a legnagyobb vágyuk, a Columbia Records leszerződtette őket – Destiny's Child néven indultak el a világhír felé. Az akkori négyes felállást Beyoncé mellett Kelly Rowland, LeToya Luckett és LaTavia Roberson alkotta, az első albumuk 1998-ban jelent meg.

Már a csapat névválasztása is figyelemfelkeltő, a Destiny's Child magyarul azt jelenti: a végzet gyermeke. A formáció nevét a Biblia, azon belül Ézsaiás könyvének egyik részlete ihlette, amely utólag Bey számára valóságos próféciává vált.

Destiny's Child: a legendássá vált Beyoncé-Kelly-Michelle trió

Forrás: AFP

A sors többször is közbeavatkozott, ami a csapatösszetételt sem kímélte: 2000-ben LeToya és LaTavia helyére Michelle Williams és Farrah Franklin érkezett. Azonban Franklin is néhány hónap után távozott, így megszületett a legendássá vált Beyoncé-Kelly-Michelle trió.