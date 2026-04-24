Simone Ashley életét teljesen megváltoztatta Az ördög Pradát visel 2 – nem csak a karrierje fordult nagyot

Rideg Léna
2026.04.24.
A Bridgerton sztárja Miranda Priestly első asszisztensét alakítja az ikonikus film folytatásában. Simone Ashley számára Az ördög Pradát visel 2 forgatása olyan életre szóló élmény volt, amely teljesen új irányba terelte az életét.

Simone Ashley számára igazi álommunka volt Az ördög Pradát visel 2. részének forgatása: a Bridgerton család színésznője úgy érzi, valóságos színészi mesterkurzuson vehetett részt, miközben olyan legendákkal dolgozott együtt, mint Meryl Streep és Stanley Tucci.

Simone Ashley Az ördög Pradát visel 2 forgatásáról mesélt. 
Simone Ashley Az ördög Pradát visel 2-ben Miranda Priestly asszisztenseként tűnik fel

A 31 éves sztár a régóta várt folytatásban Amari Marit alakítja, aki Miranda Priestly, a Runway legendás főszerkesztőjének első asszisztense. A Vogue-nak adott interjújában elárulta, hogy a forgatás élete egyik legjobb nyara volt.

„Leginkább Meryllel és Stanleyvel dolgoztam együtt. Az első jeleneteket Manhattan utcáin vettük fel, ami egészen elképesztő élmény volt. Később a Runway irodáit stúdióban forgattuk, majd Milánóba utaztunk” – mesélte. Hozzátette, rengeteget tanult pusztán abból is, hogy figyelte a kollégáit: „Egyszerűen mesterei a szakmájuknak, évtizedek óta csinálják ezt.”

Ashley szerint a film nemcsak szakmailag adott sokat, hanem személyesen is meghatározó időszak volt számára. „Ez az egész munka megváltoztatta az életemet. New Yorkban forgattunk, fantasztikus stábbal, és minden percét élveztem” – mondta. A forgatást egyfajta tanulási folyamathoz hasonlította: „Olyan volt, mintha egy színészi mesterkurzuson lennék. Figyelni, hogyan építik fel a karaktereiket, és hogyan illeszkednek ebbe a különleges világba – ez felbecsülhetetlen tapasztalat.”

A forgatás után Manhattanbe költözött

A Bridgerton sztárja a New York-i utcai forgatásokat szinte színházi élményként élte meg. „Voltak napok, amikor több ezer ember nézett minket, mintha egy előadás lenne. Ráadásul nyár volt Manhattanben – egyszerűen csodálatos volt” – idézte fel. Az élmények hatására a színésznő végül a városba is költözött, és úgy fogalmazott: „Ez a hely számomra a világ közepe lett.”

Karrierje az utóbbi években látványosan ívelt felfelé: a Szexoktatás és a Bridgerton után most egy újabb nagyszabású produkcióban kapott szerepet. Mégis hangsúlyozza, hogy a siker mögött hosszú évek munkája áll. „Kívülről úgy tűnhet, minden gyorsan történt, de én 18 éves korom óta ezért dolgozom. A Bridgerton valóban felgyorsította a dolgokat, de ez egy hosszú folyamat eredménye.”

Sokakat inspirál

Simone Ashley tamil-indiai származású, és sokak számára inspirációt jelent, különösen a dél-ázsiai közösségben. Ő maga azonban úgy látja, még mindig van hová fejlődni a reprezentáció terén. „A művészetek világa politikai tér is, akár akarjuk, akár nem. Már az is egyfajta állásfoglalás, hogy ott vagyok és végzem a munkámat. Ez azt üzeni, hogy a hozzám hasonló nőknek is helyük van az asztalnál.”

Hozzátette, hogy bár egyre több lehetőség nyílik a különböző hátterű színésznők előtt, a változás még lassú. Az biztos, hogy Simone Ashley számára Az ördög Pradát visel folytatása nemcsak egy újabb szerep, hanem egy meghatározó mérföldkő is a pályáján.

