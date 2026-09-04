Mindenki Georgina Rodríguez mellein legeltette a szemét: Christiano Ronaldo felesége kitett magáért a vörös szőnyegen

A világ egyik leggazdagabb futballistájának feleségeként Georgina Rodríguez ruhatárát aligha lehetne szegényesnek nevezni. Bár többnyire luxusdarabokat visel, most melltartója egy szinte bárki számára elérhető népszerű fehérnemű kollekciójából származott.

Georgina Rodrígueznek nem kell százszor meggondolni, hogy mit vásárol meg magának.

Forrás: Northfoto

Georgina Rodríguez megmutatta, mit viselt a Velencei Filmfesztiválon

Ronaldo felesége 87 fontos (körülbelül 36 ezer forint) melltartót és 110 (körülbelül 46 ezer forint) fontos szatén inget választott, a luxust ezúttal a szettjében a 74 ezer (31 millió forintos) fontos krokodilbőr táskája jelentette. Georgina Rodríguez megjelenése mellett nem is lehet szó nélkül elmenni, a fast fashion és a luxus párosítása teljesen összhangban volt az öltözékében.

Georgina Rodríguez gömbölyű idomaiért rajong a világ.

Forrás: Georgina Rodriguez/Instagram

Nemrég mondta ki a boldogító igent

Cristiano Ronaldo és szerelme visszafogott, otthoni ceremónián kötötte össze az életét, a menyasszony megjelenése azonban minden volt, csak szerény nem. Georgina Rodríguez több mint 250 karátnyi gyémánttal tette felejthetetlenné a nagy napot. Az ékszerek között volt olyan, amit előtte Beyoncé is viselt.

Elképesztő összeg ütheti a markát, ha elválnak

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez több mint egy évtizedes kapcsolat után mondta ki az igent, ám a romantikus részletek mellett a pénzügyek is nyilvánosságra kerültek. Úgy tudni, Cristiano Ronaldo felesége komoly anyagi biztonságot élvezne akkor is, ha a házasságuk egyszer véget érne.

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