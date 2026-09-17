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új frizura

A 63 éves Demi Moore rövidre vágatta hosszú haját: így fest új frizurájával – FOTÓ

Northfoto - Wu Huiwo Xinhua / eyevine
új frizura Demi Moore rövid haj
Váradi Melinda
2026.09.17.
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Sokáig át hosszú, fekete hajjal hódított, most azonban egy látványos váltással lepte meg rajongóit. Demi Moore rövid bobfrizurára váltott, és teljesen megváltozott a külseje: az Instagramon mutatta meg.

Vannak sztárok, akiknek a frizurája szinte a védjegyükké válik, és Demi Moore kétségtelenül közéjük tartozik. A színésznőt hosszú, fényes, sötét hajával azonosítjuk, amely az elmúlt évtizedekben számtalan vörös szőnyeges megjelenésének meghatározó része volt. Most azonban úgy tűnik, elérkezett az idő a megújulásra: megszabadult hosszú tincseitől, és egy rövidebb, elegáns bobfrizurát választott. A fazon egyszerre modern és nőies, miközben teljesen más keretet ad az arcának, mint a korábbi, derékig érő hajkorona. 

Demi Moore-t hosszú tincsekkel szokhattuk meg, most viszont megvált ikonikus frizurájától.
Demi Moore-t hosszú tincsekkel szokhattuk meg, most viszont megvált ikonikus frizurájától.
Forrás: Northfoto
  • A színésznő búcsút intett megszokott hajhosszának egy elegánsabb fazon kedvéért. 
  • Az új frizura egészen más karaktert kölcsönöz neki, miközben megőrzi jellegzetes stílusát. 
  • A bob idén is az egyik legnépszerűbb választás lehet azoknak, akik látványos, mégis időtálló változásra vágynak.

Demi Moore rövid hajjal: megvált hosszú tincseitől

A bob egyik legnagyobb előnye, hogy bár rövid hajról van szó, rengetegféleképpen alakítható. Lehet teljesen egyenes és letisztult, lágyan hullámos, kissé kócos vagy éppen elegánsan beszárított – ezért a fazon könnyen igazítható a viselője személyiségéhez és stílusához. Demi Moore esetében a rövidebb hossz különösen jól kiemeli az arc vonásait. Míg a hosszú haj látványosan keretezte az arcát, a rövid fazon sokkal hangsúlyosabbá teszi a nyakat, az állkapocsvonalat és az arccsontokat is.

Ráadásul azok számára is inspirációt jelenthet, akik régóta ragaszkodnak a hosszú hajhoz, de már vágynak egy kis változásra. Nem feltétlenül kell azonnal egészen rövidre vágatni a tincseket: egy állig vagy váll fölé érő bob is hatalmas különbséget jelenthet. Frizuraváltása azt is megmutatja, hogy a bob egyáltalán nem korhoz kötött. Egy megfelelően kialakított rövid fazon lehet kifinomult, nőies és karakteres egyszerre – különösen akkor, ha harmonizál az arcformával és a haj természetes adottságaival.

Demi Moore eddig megszokott hosszú hajával egészen más hatást keltett, az új fazon viszont frissebb, modernebb és határozottabb megjelenést ad neki. A színésznő új külseje jó példa arra, hogy néha egyetlen merész vágás is elég ahhoz, hogy valaki teljesen új oldalát mutassa meg.

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