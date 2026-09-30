Friss fotón a nagybeteg Bruce Willis: a lánya, Tallulah ritka képet mutatott édesapjáról

Tallulah Willis hat héttel az esküvője után osztott meg friss fotót beteg édesapjáról az Instagramon: a képen a színészt öleli. A felvételhez mindössze annyit írt: „Annyira cuki!”

Bruce Willis nagyon boldog lánya társaságában

Forrás: Instagram

Bruce Willis augusztus 8-án ment hozzá Justin Acee zenészhez az idahói Sun Valley-ben. Az esküvőn Bruce Willis is jelen volt.

Bruce Willis négy éve vonult vissza

Bruce Willis 2022-ben vonult vissza a színészettől, miután családja bejelentette, hogy afáziával diagnosztizálták. Egy évvel később, 2023-ban azt is közölték, hogy frontotemporális demenciában szenved. Tallulah korábban arról beszélt, hogy a család mindig ahhoz igazodik, milyen napja van Bruce-nak, és igyekeznek úgy elfoadni őt, ahogy éppen az adott pillanatban lehet.

Bruce Willisnek volt feleségétől, Demi Moore-tól három lánya született: Tallulah, Rumer és Scout. Jelenlegi feleségével, Emma Heming Willisszel pedig két közös lányuk van, Mabel és Evelyn.

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