Senki sem tudta, min ment keresztül Sylvester Stallone a Rocky III forgatásán: „Szörnyű ára volt"

Sylvester Stallone neve szinte elválaszthatatlan Rocky Balboáétól, a szerep azonban jóval többet követelt tőle, mint azt a nézők valaha gondolták volna. Az 1982-ben bemutatott harmadik részben a színész elképesztően szálkás testtel jelent meg, testzsírszázalékát állítása szerint egészen 2,6 százalékig csökkentette. Ekkorra már azonban Sylvester Stallone étkezési zavara olyan súlyossá vált, hogy bulimiával küzdött.
Sylvester Stallone: „Annyira megszállottá váltam”
A ma 80 éves színész a The New York Timesnak adott interjújában beszélt először nyíltan arról, mi történt vele a Rocky III készítése idején. Elmondása szerint külsejének fenntartása egy idő után teljesen uralta az életét.
Eljutottam arra a pontra, hogy bulimiás lettem. Ezt itt halljátok először
– árulta el Stallone.
A színész szerint képtelen volt benttartani az elfogyasztott ételt, illetve sokszor nem is akarta, mert mindenáron ragaszkodott ahhoz a fizikai állapothoz, amelyet elért. „Annyira megszállottja lettem annak, hogy azon a fittségi szinten maradjak, hogy az már szó szerint a test megszállott imádatává vált.”
A Sylvester Stallone bulimiája mögött tehát saját bevallása szerint az a szélsőséges törekvés állt, hogy folyamatosan fenntartsa a filmvásznon látott fizikumát.
A Sylvester Stallone Rocky III-korszaka a szteroidokról is szólt
Stallone arról sem hallgatott, hogy a Rocky-filmek készítésekor szteroidokat használt. Azt állította, szerinte az ilyen fizikai állapot természetes úton nem tartható fenn hónapokon keresztül.
„Az emberek azt mondják: »Ó, ilyen testet nem lehet természetesen elérni.« Nem, valóban nem lehet. De ennek is rettenetes ára volt.”
Elmondása szerint hathetes ciklusokban használta ezeket a szereket, majd ugyanennyi szünetet tartott. Stallone ma már úgy látja, a szélsőséges testkultusz komoly következményekkel járt számára.
Érdekes módon végül egy olyan szerep hozott neki valamiféle felszabadulást, amelyhez éppen az addigi filmes imázsának ellenkezőjét kellett megmutatnia. A Copland című filmben részben süket, túlsúlyos és fizikailag sebezhető karaktert alakított.
„Csak amikor megcsináltam a Coplandet, és a szoba leggyengébb fickóját kellett játszanom – részben süketen, túlsúlyosan –, akkor éreztem magam valamennyire felszabadultnak.”
Drótok tartják össze a színész testét
Sylvester Stallone étkezési zavara mellett arról is beszélt, hogy évtizedeken keresztül rendkívüli terhelésnek tette ki a szervezetét. Stallone elmondása szerint kilenc hátműtéten és két válloperáción esett át, valamint három alkalommal végeztek nála nyaki gerincfúziós műtétet.
„Mindent drótok tartanak össze, de még mindig jó formában akarok maradni” – fogalmazott. A Rambo sztárja ma már azt is másképp látja, hogy pályafutása során rengeteg veszélyes jelenetet maga hajtott végre. Ha újrakezdhetné, inkább kaszkadőrökre bízná ezeket.
„Szörnyű ára volt. Ha újra csinálhatnám, azt mondanám: »Vigye valaki más a zászlót, és ne csináld meg a saját kaszkadőrmutatványaidat.« Nem tudom, miért akartam állandóan fájdalmat okozni magamnak.”
Stallone 80 évesen továbbra is igyekszik formában maradni, de nem ilyen fizikai áldozatok árán.
A bulimia súlyos étkezési zavar, amely komoly testi és lelki következményekkel járhat, a gyógyulás komplex terápiát igényel, amely pszichoterápiából (például kognitív viselkedésterápiából), dietetikai tanácsadásból és súlyosabb esetben orvosi segítségből áll. Kezeléséhez mindenképpen szakemberhez kell fordulni. Az anabolikus szteroidok orvosi felügyelet nélküli, teljesítmény- vagy izomnövelési célú használata súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.
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