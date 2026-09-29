Senki sem tudta, min ment keresztül Sylvester Stallone a Rocky III forgatásán: „Szörnyű ára volt"

Sylvester Stallone neve szinte elválaszthatatlan Rocky Balboáétól, a szerep azonban jóval többet követelt tőle, mint azt a nézők valaha gondolták volna. Az 1982-ben bemutatott harmadik részben a színész elképesztően szálkás testtel jelent meg, testzsírszázalékát állítása szerint egészen 2,6 százalékig csökkentette. Ekkorra már azonban Sylvester Stallone étkezési zavara olyan súlyossá vált, hogy bulimiával küzdött.

Sylvester Stallone a Rocky III-ban.

Forrás: SCG/ Northfoto United Artists

Sylvester Stallone: „Annyira megszállottá váltam”

A ma 80 éves színész a The New York Timesnak adott interjújában beszélt először nyíltan arról, mi történt vele a Rocky III készítése idején. Elmondása szerint külsejének fenntartása egy idő után teljesen uralta az életét.

Eljutottam arra a pontra, hogy bulimiás lettem. Ezt itt halljátok először

– árulta el Stallone.

A színész szerint képtelen volt benttartani az elfogyasztott ételt, illetve sokszor nem is akarta, mert mindenáron ragaszkodott ahhoz a fizikai állapothoz, amelyet elért. „Annyira megszállottja lettem annak, hogy azon a fittségi szinten maradjak, hogy az már szó szerint a test megszállott imádatává vált.”

A Sylvester Stallone bulimiája mögött tehát saját bevallása szerint az a szélsőséges törekvés állt, hogy folyamatosan fenntartsa a filmvásznon látott fizikumát.

A Sylvester Stallone Rocky III-korszaka a szteroidokról is szólt

Stallone arról sem hallgatott, hogy a Rocky-filmek készítésekor szteroidokat használt. Azt állította, szerinte az ilyen fizikai állapot természetes úton nem tartható fenn hónapokon keresztül.

„Az emberek azt mondják: »Ó, ilyen testet nem lehet természetesen elérni.« Nem, valóban nem lehet. De ennek is rettenetes ára volt.”

Elmondása szerint hathetes ciklusokban használta ezeket a szereket, majd ugyanennyi szünetet tartott. Stallone ma már úgy látja, a szélsőséges testkultusz komoly következményekkel járt számára.

Érdekes módon végül egy olyan szerep hozott neki valamiféle felszabadulást, amelyhez éppen az addigi filmes imázsának ellenkezőjét kellett megmutatnia. A Copland című filmben részben süket, túlsúlyos és fizikailag sebezhető karaktert alakított.