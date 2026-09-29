Már hivatalos: Brad Pitt újabb gyermeke dobta el a színész vezetéknevét

Brad Pitt és Angelina Jolie hat gyermeket neveltek együtt: Maddox 25, Pax 22, Zahara 21, Shiloh 20, az ikrek, Vivienne és Knox pedig most 18 évesek. A Mr. és Mrs. Smith sztárjai 12 év együttlét után 2016-ban szakítottak, válásukat pedig 2024 decemberében véglegesítették.

Zahara is eldobta Brad Pitt vezetéknevét

Forrás: AFP

Hat gyermekük közül eddig négyen kezdeményezték, hogy hivatalosan is elhagyják a Pitt nevet. Shiloh, Maddox és most már Zahara kérelmét is jóváhagyták, Vivienne ügyében pedig még nem született döntés - írja a People magazin.

Brad Pitt és Angelina Jolie két gyermeke egyszerre kérte a névváltoztatást

Az örökbe fogadott Zahara június 9-én nyújtotta be a kérelmét, amely április 28-i keltezésű volt. Néhány nappal korábban Maddox is kezdeményezte vezetékneve megváltoztatását. A két testvér júliusban a kaliforniai előírásoknak megfelelően a Los Angeles Daily Journalban megjelentetett jogi közleménnyel is megerősítette szándékát. Maddox Chivan Jolie-Pitt névváltoztatása szeptember 14-én vált hivatalossá: azóta Maddox Chivan Jolie a neve. Ez a dátum egybeesett egy tíz évvel korábbi családi incidens évfordulójával. Korábbi beszámolók szerint 2016. szeptember 14-én, egy magánrepülőgépen Pitt állítólag verbálisan és fizikailag is bántalmazta az egyik gyermekét. Az FBI később nem állapított meg jogsértést, a Los Angeles megyei gyermek- és családvédelmi szolgálat pedig nem állapított meg bántalmazást.

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