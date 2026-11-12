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Világsztár

Angelina Jolie elhagyja Hollywoodot: közel 25 millió dollárért adta el luxusvilláját

Világsztár Angelina Jolie költözés
Horváth Angéla
2026.11.12.
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Angelina Jolie végleg búcsút inthet Los Angelesnek, ahol évtizedeken át élt és dolgozott. Az 51 éves színésznő már új házat is vett, történelmi villáját csaknem 25 millió dollárért adta el.

Angelina Jolie új fejezetet nyit az életében. A színésznő birtokot vásárolt Connecticut államban, az Egyesült Államok keleti partvidékén, miután szeptemberben megvált Los Angeles-i otthonától. Egyelőre nem tudni, pontosan hol található és milyen az új ingatlan.

Angelina Jolie elhagyja Hollywoodot
Angelina Jolie elhagyja Hollywoodot
Forrás: Getty Images Europe/Aurore Marechal

Angelina Jolie közel 25 millió dollárért adta el a villáját

A színésznő szeptemberben 24,75 millió dollárért (8,08 milliárd forintért) adta el Los Feliz negyedben található otthonát, amelyet 2017-ben, Brad Pitt-től való különválása után vásárolt 24,5 millió dollárért. Az 1913-ban épült villa korábban a legendás filmrendező, Cecil B. DeMille tulajdonában volt. A házban hat hálószoba és tíz fürdőszoba található. A 8000 négyzetméteres birtokról gyönyörű kilátás nyílik a Hollywood Hillsre és a Griffith Obszervatóriumra. Az ingatlanban vidéki stílusú konyha, több nappali, könyvtár, teaház, borospince, edzőterem és alagsori mosókonyha is helyet kapott. A fákkal körülvett kertben hatalmas úszómedence és külön medenceház is található - írja a Daily Mail.

A színésznőnek Manhattanben is van lakása, amelyről 2025-ben azt mondta, ezt elsősorban hat gyermeke használja, amikor New Yorkban tartózkodnak.

A gyerekei miatt maradt Los Angelesben

Angelina Jolie korábban többször beszélt arról, hogy a Brad Pitt-tel folytatott válópere miatt nem hagyhatta el Los Angelest. Már 2024-ben, a The Hollywood Reporternek adott interjújában elárulta, hogy amint legkisebb gyermekei nagykorúak lesznek, elköltözik.

„Ebben a városban nőttem fel. A válás miatt kell itt lennem, de amint betöltik a 18-at, elmehetek” – mondta akkor.

Ikergyermekei, Knox és Vivienne idén júliusban ünnepelték a 18. születésnapjukat, így a színésznő előtt megnyílt a lehetőség a költözésre. A TMZ-nek korábban egy bennfentes arról beszélt, hogy Jolie már elhatározta, biztosan elhagyja Los Angeles, de még nem döntötte el, hol telepedik le. Azt is tervezi, hogy ismét több nemzetközi munkát vállal.

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