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Billy Ray Cyrus exfelesége figyelmeztette Liz Hurley-t: „A nárcisztikus élete végéig nárcisztikus marad”

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Life.hu
2026.11.07.
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Firerose kemény üzenetet fogalmazott meg a zenész jelenlegi párjának, Liz Hurley-nek. Billy Ray Cyrus exfelesége azt állítja, hogy a házasságuk alatt állandó érzelmi bántalmazást élt át, exe nárcisztikus, és szerinte ez a jövőben sem fog változni.

Billy Ray Cyrus exfelesége, Firerose mindössze hét hónapig volt a zenész felesége, kapcsolatuk azonban már jóval korábban elkezdődött. A 38 éves énekesnő most egy interjúban idézte fel, milyen volt számára a kapcsolat, és azt állítja, hogy a házasságuk idővel „háborús övezetté” vált.

Billy Ray Cyrus exfelesége és a zenész
Firerose, Billy Ray Cyrus exfelesége
Forrás: AFP

„Tojáshéjon jártam mellette”

Firerose szerint férje hangulata kiszámíthatatlan volt: állítása alapján egy apró gesztus vagy pillantás is elég lehetett ahhoz, hogy Billy Ray Cyrus dühös legyen, és verbálisan bántalmazza őt. Azt is állítja, hogy elszigetelődött a barátaitól, és úgy érezte, folyamatosan alkalmazkodnia kell ahhoz, amilyennek a férfi látni szeretné.

Elmondása szerint a dühkitöréseket gyakran szeretetteljes időszak követte, ami még nehezebbé tette számára, hogy felismerje, mi történik vele.

„Azt kívánom, bárcsak mindenki meg tudná menteni magát, akit egy nárcisztikus behálóz” – mondta Firerose, aki szerint saját tapasztalatai alapján a nárcisztikus ember nem változik meg egyik napról a másikra.

Billy Ray Cyrus exfelesége üzent Liz Hurley-nek 

Firerose megszólalása különösen érdekes annak fényében, hogy Billy Ray Cyrus jelenleg Elizabeth Hurleyvel alkot egy párt. A kapcsolatuk az utóbbi időben még komolyabbnak tűnik, és nemrég eljegyzési pletykák is szárnyra kaptak, miután Hurley egy feltűnő gyűrűt viselt az egyik fotóján.

Billy Ray Cyrus korábban határozottan tagadta Firerose bántalmazással kapcsolatos állításait, és ő maga is azt állította, hogy volt felesége fizikailag és érzelmileg is bántalmazta. A pár válása 2024-ben zárult le, így a mostani nyilatkozat újabb fejezetet nyitott a rövid, ám rendkívül viharos házasság történetében.

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