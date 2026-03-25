Amiről a szirmok mesélnek: a Bridgertonban még a virágoknak is titkos jelentésük volt

Sokan egy bugyuta, modern kori szokásokkal teletűzdelt kosztümös sorozatnak látják, pedig a felszínt megkapargatva a Bridgerton jóval mélyebb, mint elsőre gondoljuk. Erre kiváló példa a díszletben megjelenő virágok jelentése, melyek szimbólumokon keresztül fedik fel a karakterek titkait. Utánajártunk, mit árultak el az egyes növények kedvenc szereplőinkről!

Virágok és szimbólumok

Ez alapján a Bridgerton-sorozatban feltűnő csokrok a karakterek jellemét árnyalják.

Floriográfia, avagy a virágok titkos nyelve

Amikor ballagásra, vendégségbe igyekezvén betérünk a virágboltba, legtöbbször vaktában lövöldözünk a virágok megválasztásánál. A legtöbb ember tudománya kimerül abban, hogy a vörös rózsa a szerelem és szenvedély jelképe, így ezt kell randira adni. A floriográfia, avagy virágok jelentése ennél jóval árnyaltabb, minden egyes növényfaj meghatározott üzenetet hordoz, amit ha nem ismerünk kínos helyzetbe kerülhetünk vendégségben.

Természetesen Bridgerton készítői is tudatosan választották ki a díszletek, valamint a szereplőket körülvevő virágokat. Alison Gartshore, a harmadik évad látványtervezője elárulta, hogy 19. századi szövegeket vizsgáltak, hogy minél pontosabb képet adjanak a kor szokásairól, a karakterek helyzetéről és viszonyairól.

Még egy fali virág is szirmot bonthat.

A fenti mondat a Bridgerton sorozat 3. évadának szlogenje volt, mely Penelope metamorfózisát jelképezi, amire a jelmezzel és háttérrel is rásegítettek. Az egyik báljelenetben sárga virágokkal díszített ruhát viselt, a díszletben pedig szintén a repce színében pompázó virágmotívumos fal kapott helyet, így Lady Whistledown megszemélyesítője szó szerint fali virággá vált. Lássuk hát, mit suttogtak a virágok a Bridgerton szereplőiről!

Ez az legendás Bridgerton-virágok jelentése

A készítők számára Kate Greenway 1884-ben megjelent könyve volt az elsődleges forrás, de egyéb korabeli anyagokból is dolgoztak.

Mit jelképez a fehér rózsa?

A felhők színében ragyogó rózsa elsősorban a Bridgerton 1. évadában tűnt fel, ahol Simon és Daphe szerelmének tisztaságát szimbolizálja azt üzenve a herceg számára: méltó vagyok hozzád. Gyakran feltűnik esküvőkön, valamint debütáns bálokon is, ebben az olvasatban új kezdetet, ártatlanságot jelképez.