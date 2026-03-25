Amiről a szirmok mesélnek: a Bridgertonban még a virágoknak is titkos jelentésük volt

Sokan egy bugyuta, modern kori szokásokkal teletűzdelt kosztümös sorozatnak látják, pedig a felszínt megkapargatva a Bridgerton jóval mélyebb, mint elsőre gondoljuk. Erre kiváló példa a díszletben megjelenő virágok jelentése, melyek szimbólumokon keresztül fedik fel a karakterek titkait. Utánajártunk, mit árultak el az egyes növények kedvenc szereplőinkről!
Virágok és szimbólumok
- Minden egyes virág jelentése meghatározott üzenetet közvetít.
- Ez alapján a Bridgerton-sorozatban feltűnő csokrok a karakterek jellemét árnyalják.
Floriográfia, avagy a virágok titkos nyelve
Amikor ballagásra, vendégségbe igyekezvén betérünk a virágboltba, legtöbbször vaktában lövöldözünk a virágok megválasztásánál. A legtöbb ember tudománya kimerül abban, hogy a vörös rózsa a szerelem és szenvedély jelképe, így ezt kell randira adni. A floriográfia, avagy virágok jelentése ennél jóval árnyaltabb, minden egyes növényfaj meghatározott üzenetet hordoz, amit ha nem ismerünk kínos helyzetbe kerülhetünk vendégségben.
Természetesen Bridgerton készítői is tudatosan választották ki a díszletek, valamint a szereplőket körülvevő virágokat. Alison Gartshore, a harmadik évad látványtervezője elárulta, hogy 19. századi szövegeket vizsgáltak, hogy minél pontosabb képet adjanak a kor szokásairól, a karakterek helyzetéről és viszonyairól.
Még egy fali virág is szirmot bonthat.
A fenti mondat a Bridgerton sorozat 3. évadának szlogenje volt, mely Penelope metamorfózisát jelképezi, amire a jelmezzel és háttérrel is rásegítettek. Az egyik báljelenetben sárga virágokkal díszített ruhát viselt, a díszletben pedig szintén a repce színében pompázó virágmotívumos fal kapott helyet, így Lady Whistledown megszemélyesítője szó szerint fali virággá vált. Lássuk hát, mit suttogtak a virágok a Bridgerton szereplőiről!
Ez az legendás Bridgerton-virágok jelentése
A készítők számára Kate Greenway 1884-ben megjelent könyve volt az elsődleges forrás, de egyéb korabeli anyagokból is dolgoztak.
Mit jelképez a fehér rózsa?
A felhők színében ragyogó rózsa elsősorban a Bridgerton 1. évadában tűnt fel, ahol Simon és Daphe szerelmének tisztaságát szimbolizálja azt üzenve a herceg számára: méltó vagyok hozzád. Gyakran feltűnik esküvőkön, valamint debütáns bálokon is, ebben az olvasatban új kezdetet, ártatlanságot jelképez.
A kék rózsa jelentése ezzel szemben misztikumot, titkot és büszkeséget fed fel, ami Simon és Daphne házasságának kezdeti kihívásait domborította ki.
Az ikonikus lilaakác jelentése
Nemcsak a Született feleségekben, de a régenskori kosztümös drámában is fontos szerepe van a lilaakácnak. A lilaakác, mely a Bridgerton család kúriáját díszíti, a több mint 100 évet is megélő növény pedig a kitartás, a bölcsesség és hosszú élet szimbóluma. Ez tökéletesen illik a brit arisztokrata család összetartására és rendíthetetlenségére, akiket még a legnagyobb viharok is csak összekovácsoltak.
Tulipán? Nem mindegy a színe!
Kedvelt dekorelem a tulipán, ám nagyon nem mindegy, hogy milyen színűt látunk. Az első évadban látható piros tulipánok – minő meglepetés – a szenvedélyt jelképezik, ám a második évadban bonyolódik a floriológia. Ugyanis amikor Kate balesete után Anthony sárga tulipánt vitt jövendőbelijének, az a viszonzatlan szerelmet volt hivatott kifejezni. A fehér tulipán jelentése új kezdetet, megbocsátás iránti vágyat fejez ki.
Mi a liliom jelentése?
Szintén fontos szerep jut a liliomoknak a sorozatban, melyeknek narancsos sásliliom névre hallgató példányai kacérságot tükröznek. A sárga liliom vidámságot és hamisságot, míg a fehér szirmok szintén ártatlan, tiszta csintalanságot fejeznek ki.
Az előkelő kardvirág
Az egyik legérdekesebb növény a Bridgertonban a kardvirág, mely szintén a harmadik évadban hangsúlyozta Penelope megerősödését és újonnan szerzett tartását. A kardvirág jelentése erőt, büszkeséget, törhetetlenséget jelent, így tökéletes választás volt.
A Bridgerton-sorozat jelképrendszere
Nem csupán a virágok jelentése, de a jelmezek, az otthonok berendezése, hajviseletek is mind a történetet, valamint a karakterfejlődést szolgálja. Ugyanakkor a virágok ilyen tudatos összeválogatása azt hangsúlyozza, hogy a sorozat egy gondosan megkomponált műalkotás, amit nem szabad alábecsülni.
