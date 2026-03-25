Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 25., szerda Irén, Írisz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Netflix

Amiről a szirmok mesélnek: a Bridgertonban még a virágoknak is titkos jelentésük volt

Bridgerton virágok jelentése
Netflix -
Netflix virág Bridgerton család Bridgerton
Bába Dorottya
2026.03.25.
A Bridgerton-sorozat készítői semmit sem bíztak a véletlenre. Még az olyan jelentéktelennek tűnő dolgok, mint a háttérben gubbasztó virágcsokrok is kifecsegik a karakterek titkait. Vajon mi a jelenetekben látható virágok jelentése?

Sokan egy bugyuta, modern kori szokásokkal teletűzdelt kosztümös sorozatnak látják, pedig a felszínt megkapargatva a Bridgerton jóval mélyebb, mint elsőre gondoljuk. Erre kiváló példa a díszletben megjelenő virágok jelentése, melyek szimbólumokon keresztül fedik fel a karakterek titkait. Utánajártunk, mit árultak el az egyes növények kedvenc szereplőinkről!

Bridgerton sorozat, virágok jelentése
A Bridgerton-virágok jelentése felfedi a karakterek titkait.
Forrás: profimedia

Virágok és szimbólumok

  • Minden egyes virág jelentése meghatározott üzenetet közvetít.
  • Ez alapján a Bridgerton-sorozatban feltűnő csokrok a karakterek jellemét árnyalják.

Floriográfia, avagy a virágok titkos nyelve

Amikor ballagásra, vendégségbe igyekezvén betérünk a virágboltba, legtöbbször vaktában lövöldözünk a virágok megválasztásánál. A legtöbb ember tudománya kimerül abban, hogy a vörös rózsa a szerelem és szenvedély jelképe, így ezt kell randira adni. A floriográfia, avagy virágok jelentése ennél jóval árnyaltabb, minden egyes növényfaj meghatározott üzenetet hordoz, amit ha nem ismerünk kínos helyzetbe kerülhetünk vendégségben.

Természetesen Bridgerton készítői is tudatosan választották ki a díszletek, valamint a szereplőket körülvevő virágokat. Alison Gartshore, a harmadik évad látványtervezője elárulta, hogy 19. századi szövegeket vizsgáltak, hogy minél pontosabb képet adjanak a kor szokásairól, a karakterek helyzetéről és viszonyairól.

Még egy fali virág is szirmot bonthat.

A fenti mondat a Bridgerton sorozat 3. évadának szlogenje volt, mely Penelope metamorfózisát jelképezi, amire a jelmezzel és háttérrel is rásegítettek. Az egyik báljelenetben sárga virágokkal díszített ruhát viselt, a díszletben pedig szintén a repce színében pompázó virágmotívumos fal kapott helyet, így Lady Whistledown megszemélyesítője szó szerint fali virággá vált. Lássuk hát, mit suttogtak a virágok a Bridgerton szereplőiről!

Ez az legendás Bridgerton-virágok jelentése

A készítők számára Kate Greenway 1884-ben megjelent könyve volt az elsődleges forrás, de egyéb korabeli anyagokból is dolgoztak.

Mit jelképez a fehér rózsa?

A felhők színében ragyogó rózsa elsősorban a Bridgerton 1. évadában tűnt fel, ahol Simon és Daphe szerelmének tisztaságát szimbolizálja azt üzenve a herceg számára: méltó vagyok hozzád. Gyakran feltűnik esküvőkön, valamint debütáns bálokon is, ebben az olvasatban új kezdetet, ártatlanságot jelképez.

A kék rózsa jelentése ezzel szemben misztikumot, titkot és büszkeséget fed fel, ami Simon és Daphne házasságának kezdeti kihívásait domborította ki.

Daphne és Simon a háttérben pedig fehér és kék rózsák.
Daphne és Simon a háttérben pedig fehér és kék rózsák.
Forrás: Profimedia!©Netflix/Courtesy Everett Collection

Az ikonikus lilaakác jelentése

Nemcsak a Született feleségekben, de a régenskori kosztümös drámában is fontos szerepe van a lilaakácnak. A lilaakác, mely a Bridgerton család kúriáját díszíti, a több mint 100 évet is megélő növény pedig a kitartás, a bölcsesség és hosszú élet szimbóluma. Ez tökéletesen illik a brit arisztokrata család összetartására és rendíthetetlenségére, akiket még a legnagyobb viharok is csak összekovácsoltak.

Bridgerton-virágok jelentése: lilaakác
Lilaakác a Bridgerton család otthonán.
Forrás: profimedia

Tulipán? Nem mindegy a színe!

Kedvelt dekorelem a tulipán, ám nagyon nem mindegy, hogy milyen színűt látunk. Az első évadban látható piros tulipánok – minő meglepetés – a szenvedélyt jelképezik, ám a második évadban bonyolódik a floriológia. Ugyanis amikor Kate balesete után Anthony sárga tulipánt vitt jövendőbelijének, az a viszonzatlan szerelmet volt hivatott kifejezni. A fehér tulipán jelentése új kezdetet, megbocsátás iránti vágyat fejez ki.

Bridgerton-virágok jelentése: tulipán
Anthony Bridgerton sárga tulipánnal lepte meg Kate-et.
Forrás: tiktok

Mi a liliom jelentése?

Szintén fontos szerep jut a liliomoknak a sorozatban, melyeknek narancsos sásliliom névre hallgató példányai kacérságot tükröznek. A sárga liliom vidámságot és hamisságot, míg a fehér szirmok szintén ártatlan, tiszta csintalanságot fejeznek ki.

Bridgerton-virágok jelentése: liliom
Liliomok a báli jelenet hátterében.
Forrás: profimedia

Az előkelő kardvirág

Az egyik legérdekesebb növény a Bridgertonban a kardvirág, mely szintén a harmadik évadban hangsúlyozta Penelope megerősödését és újonnan szerzett tartását. A kardvirág jelentése erőt, büszkeséget, törhetetlenséget jelent, így tökéletes választás volt. 

Bridgerton-virágok jelentése: kardvirág
Penelope Bridgerton átalakulást kardvirág is hangsúlyozta.
Forrás: profimedia

A Bridgerton-sorozat jelképrendszere

Nem csupán a virágok jelentése, de a jelmezek, az otthonok berendezése, hajviseletek is mind a történetet, valamint a karakterfejlődést szolgálja. Ugyanakkor a virágok ilyen tudatos összeválogatása azt hangsúlyozza, hogy a sorozat egy gondosan megkomponált műalkotás, amit nem szabad alábecsülni.

Kalandozz a régenskori sorozat világában:

Légy részese a régenskor varázsának – Kijöttek az új Bridgerton-kollekciók

Noha a Netflix kosztümös drámasorozatának 4. évada véget ért, nem kell búcsút venni a régenskor pompájától. A friss-ropogós Bridgerton-kollekciókkal te is a varázslat részese lehetsz.

Ennyit ért valójában Sohpie hozománya: a Bridgerton lányokéhoz képest semmiségnek számított

Régen árcédula volt a házasságokon. A hozomány évszázadokig valamennyi társadalmi rétegben jelen volt, története még annál is érdekesebb, mely legutóbb a Bridgerton családban kapott fontos szerepet.

Sajnáljuk Benedict, ez nem jött át: ezért nem tudtunk beleszeretni a második Bridgerton fiúba

A negyedik évad főszereplője hagy némi kívánnivalót maga után.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu