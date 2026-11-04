Titkos programon vett részt Vilmos és György herceg – Lesifotók készültek az apa-fia találkozóról: GALÉRIA

Vilmos és legidősebb fia, György herceg közös programon vett részt Spanyolországban. A brit trónörökös és fia a helyszínen szurkolt kedvenc futballcsapatának, az Aston Villának, amely a Bajnokok Ligájában a Barcelona ellen lépett pályára.
Együtt hagyta el Angliát Vilmos és György herceg
Meglepetésvendégeket fogadott a barcelonai Spotify Camp Nou stadion november 3-án: Vilmos herceg és fia, a 13 éves György herceg is a lelátóról követte az Aston Villa és az FC Barcelona összecsapását, ugyanis mindketten rajonganak az angol futballklubért. A különleges apa-fia programra György iskolai szünetében került sor, így a hercegnek lehetősége nyílt arra, hogy édesapjával töltsön egy kis időt. A televíziós közvetítésben is feltűnt a két herceg: Vilmos baseballsapkát, György pedig kapucnis dzsekit viselt, amelyre szükség is volt, mert olykor eleradt az eső és hűvös szél fújt.
A walesi herceg és fia érkezéséről az FC Barcelona is beszámolt a közösségi oldalán. A klub külön bejegyzésben üdvözölte a vendégeket, és arról is írtak, hogy megtisztelve érzik magukat.
Vilmos herceg már a fiaira is átragasztotta a futball iránti rajongását
A walesi herceg régóta az Aston Villa elkötelezett szurkolója, és amikor hivatalos kötelezettségei engedik, személyesen is elkíséri a csapatot a mérkőzéseire. A klub iránti szeretetét gyermekeinek is továbbadta, különösen legidősebb fiának, Györgynek, akit korábban már több alkalommal magával vitt a stadionba. Vilmos 2015-ben, a BBC-nek adott interjújában Gary Linekernek mesélt arról, miért éppen az Aston Villát választotta. „Az összes iskolai barátom Manchester United- vagy Chelsea-szurkoló volt, én pedig nem akartam a népszerűbb csapatokat követni. Olyan csapatot szerettem volna, amely inkább a középmezőnyben szerepel, és több érzelmi hullámvasutattal jár a nekik való szurkolás” – magyarázta a herceg.
Görgy herceg életéről a képre kattintva nézegethetsz még több fotót.
Babonásan drukkol
A hercegnek ugyanakkor sajátos babonái is vannak a mérkőzések alatt. Egy korábbi nyilatkozatában arról mesélt, hogy ha a csapat rosszul játszik, a gyerekeket is bevonja a szerencse megfordításába. „Ha nem megy túl jól a játék, elkezdek gyorsan ide-oda járkálni a házban, és máshova ültetem a gyerekeket, abban reménykedve, hogy ezzel megváltoztathatjuk a szerencsénket” – árulta el.
György herceg az iskolai szünetben utazott el édesapjával
György herceg szeptemberben kezdte meg tanulmányait az egyre szigorúbb szabályok szerint működő Eton College-ban, ott, ahova édesapja is járt. A 13 éves fiú bentlakásos diákként tanul az intézményben, így csupán az iskolai szünetekben lehet együtt a család.
Alábbi galériánkban megnézheted, hogy telt Vilmos herceg és György első napja az Etonban. Akkor és most képek következnek.
Katalin is nagyon várta haza a fiát
Katalin hercegné, aki nemrég soha nem látott családi fotót posztolt, korábban arról is beszélt, mennyire várja, hogy mindhárom gyermeke ismét otthon legyen az iskolai szünetben. „A gyerekeimnek holnap kezdődik a szünet, és alig várom, hogy mindannyian otthon legyenek” − nyilatkozta október 22-én egy gyermekhospice-intézmény meglátogatásakor. A Hello! információi szerint egy bennfentes pedig arról számolt be, hogy Katalin külön is megemlítette legidősebb fiát a jótékonysági rendezvényen: „Azt mondta, már nagyon várja, hogy György hazajöjjön – hiányzott neki.”
Fotókon, ahogy György beköltözött az Etonbe.
Úgy tudni, hogy a barcelonai mérkőzés után, ahol csak Vilmos és György volt ott, a család Katalin hercegnével, valamint a két kisebb gyermekükkel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel kiegészülve közös programot is szerveznek.
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