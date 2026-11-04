Titkos programon vett részt Vilmos és György herceg – Lesifotók készültek az apa-fia találkozóról: GALÉRIA

Vilmos és legidősebb fia, György herceg közös programon vett részt Spanyolországban. A brit trónörökös és fia a helyszínen szurkolt kedvenc futballcsapatának, az Aston Villának, amely a Bajnokok Ligájában a Barcelona ellen lépett pályára.

Vilmost és György herceget a lelátón kapták lencsevégre.

Forrás: Northfoto/Siu Lau

Együtt hagyta el Angliát Vilmos és György herceg

Meglepetésvendégeket fogadott a barcelonai Spotify Camp Nou stadion november 3-án: Vilmos herceg és fia, a 13 éves György herceg is a lelátóról követte az Aston Villa és az FC Barcelona összecsapását, ugyanis mindketten rajonganak az angol futballklubért. A különleges apa-fia programra György iskolai szünetében került sor, így a hercegnek lehetősége nyílt arra, hogy édesapjával töltsön egy kis időt. A televíziós közvetítésben is feltűnt a két herceg: Vilmos baseballsapkát, György pedig kapucnis dzsekit viselt, amelyre szükség is volt, mert olykor eleradt az eső és hűvös szél fújt.

Nem volt kegyes az időjárás, a szurkolóknak alaposan be kellett öltözniük.

Forrás: Northfoto / Siu Lau

A walesi herceg és fia érkezéséről az FC Barcelona is beszámolt a közösségi oldalán. A klub külön bejegyzésben üdvözölte a vendégeket, és arról is írtak, hogy megtisztelve érzik magukat.

Vilmos herceg már a fiaira is átragasztotta a futball iránti rajongását

A walesi herceg régóta az Aston Villa elkötelezett szurkolója, és amikor hivatalos kötelezettségei engedik, személyesen is elkíséri a csapatot a mérkőzéseire. A klub iránti szeretetét gyermekeinek is továbbadta, különösen legidősebb fiának, Györgynek, akit korábban már több alkalommal magával vitt a stadionba. Vilmos 2015-ben, a BBC-nek adott interjújában Gary Linekernek mesélt arról, miért éppen az Aston Villát választotta. „Az összes iskolai barátom Manchester United- vagy Chelsea-szurkoló volt, én pedig nem akartam a népszerűbb csapatokat követni. Olyan csapatot szerettem volna, amely inkább a középmezőnyben szerepel, és több érzelmi hullámvasutattal jár a nekik való szurkolás” – magyarázta a herceg.

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