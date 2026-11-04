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2026. nov. 4., szerda Károly

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Titkos programon vett részt Vilmos és György herceg – Lesifotók készültek az apa-fia találkozóról: GALÉRIA

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Katalin hercegné nélkül utazott el Vilmos. Legidősebb gyerekével, György herceggel kapták lencsevégre.

Vilmos és legidősebb fia, György herceg közös programon vett részt Spanyolországban. A brit trónörökös és fia a helyszínen szurkolt kedvenc futballcsapatának, az Aston Villának, amely a Bajnokok Ligájában a Barcelona ellen lépett pályára.

Vilmost és György herceget alelátón kapták lencsevégre.
Vilmost és György herceget a lelátón kapták lencsevégre.
Forrás: Northfoto/Siu Lau

Együtt hagyta el Angliát Vilmos és György herceg

Meglepetésvendégeket fogadott a barcelonai Spotify Camp Nou stadion november 3-án: Vilmos herceg és fia, a 13 éves György herceg is a lelátóról követte az Aston Villa és az FC Barcelona összecsapását, ugyanis mindketten rajonganak az angol futballklubért. A különleges apa-fia programra György iskolai szünetében került sor, így a hercegnek lehetősége nyílt arra, hogy édesapjával töltsön egy kis időt. A televíziós közvetítésben is feltűnt a két herceg: Vilmos baseballsapkát, György pedig kapucnis dzsekit viselt, amelyre szükség is volt, mert olykor eleradt az eső és hűvös szél fújt.  

William, Prince of Wales and son, Prince George of Wales, watch on from the stands during the Champions League football match between FC Barcelona and Aston Villa, at the Camp Nou Stadium in Barcelona, Spain, on November 3, 2026. Foto: Siu Wu
Nem volt kegyes az időjárás, a szurkolóknak alaposan be kellett öltözniük.
Forrás: Northfoto / Siu Lau

A walesi herceg és fia érkezéséről az FC Barcelona is beszámolt a közösségi oldalán. A klub külön bejegyzésben üdvözölte a vendégeket, és arról is írtak, hogy megtisztelve érzik magukat. 

Vilmos herceg már a fiaira is átragasztotta a futball iránti rajongását

A walesi herceg régóta az Aston Villa elkötelezett szurkolója, és amikor hivatalos kötelezettségei engedik, személyesen is elkíséri a csapatot a mérkőzéseire. A klub iránti szeretetét gyermekeinek is továbbadta, különösen legidősebb fiának, Györgynek, akit korábban már több alkalommal magával vitt a stadionba. Vilmos 2015-ben, a BBC-nek adott interjújában Gary Linekernek mesélt arról, miért éppen az Aston Villát választotta. „Az összes iskolai barátom Manchester United- vagy Chelsea-szurkoló volt, én pedig nem akartam a népszerűbb csapatokat követni. Olyan csapatot szerettem volna, amely inkább a középmezőnyben szerepel, és több érzelmi hullámvasutattal jár a nekik való szurkolás” – magyarázta a herceg.

Görgy herceg életéről a képre kattintva nézegethetsz még több fotót.

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Az újszülött György herceg láthatóan nem élvezte túlzottan az első útját a babülésben.
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. október 23-án érkeznek fiukkal, György cambridge-i herceggel a londoni belvárosban található St James’s-palota királyi kápolnájába, a három hónapos herceg keresztelőjére.
Vilmos herceg, Katalin hercegné és György herceg 2014- április 7-én megérkeztek a wellingtoni nemzetközi repülőtérre. Ekkor indultak háromhetes látogatásukra Új-Zélandra és Ausztráliába.
A királynő hivatalos születésnapi ünnepségén, a Trooping the Colour elnevezésű rendezvényen tartja ölében Vilmos herceg a kis György herceget 2015. június 13-án a Buckingham-palota erkélyén.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg és Sarolta hercegnő 2015. október végén a londoni Kensington-palotában.
A kis György herceg karácsonyi édességet majszol, miután részt vett az istentiszteleten 2016. december 25-én az englefieldi Szent Márk-templomban.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő és György herceg 2017- július 19-én Varsóban, Lengyelországban.
Sarolta hercegnő, Savannah Philips és György herceg a Buckingham-palota erkélyén 2018. június 9-én. A kis herceget bizony fegyelmezni kellett.
A brit György herceg így reagált, amikor a koszorúslányokkal együtt megérkezett Eugénia hercegnő esküvőjére 2018. október 12-én a windsori kastély Szent György-kápolnájába.
Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg és Vilmos herceg iskolába mennek 2019. szeptember 5-én.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg pantomim-előadásra mennek a London Palladiumba 2020. december 11-én.
Vilmos herceg, György herceg és Katalin hercegné együtt nézték meg az Anglia–Németország meccset a londoni Wembley Stadionban 2021. június 29-én.
Katalin, Vilmos, Sarolta és György herceg együtt érkeznek a londoni Westminster-apátságban megrendezett „Together at Christmas” karácsonyi énekes istentiszteletre 2022. december 15-én.
György herceg, Lajos herceg, Katalin hercegné, Vilmos herceg és Sarolta hercegnő a Buckingham-palota erkélyén, ahol a „Trooping the Colour” ünnepséget követő légi parádét nézik 2023. június 17-én.
Vilmos herceg és György herceg apa-fia programja: Berlinben nézik az Európa-bajnokság döntőjét, amelyben Spanyolország játszott Anglia ellen 2024. július 14-én.
Vilmos herceg Saroltával és György herceggel a wimbledoni bajnokság tizennegyedik napján, 2025. július 13-án, vasárnap. György nagyon komolyan szemléli a meccset.
György herceg 2026. július 12-én a londoni Wimbledon-i teniszbajnokság utolsó napján: György herceg azon nevet, hogy felpróbált egy kalapot.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Ben STANSALL / AFP

Babonásan drukkol 

A hercegnek ugyanakkor sajátos babonái is vannak a mérkőzések alatt. Egy korábbi nyilatkozatában arról mesélt, hogy ha a csapat rosszul játszik, a gyerekeket is bevonja a szerencse megfordításába. „Ha nem megy túl jól a játék, elkezdek gyorsan ide-oda járkálni a házban, és máshova ültetem a gyerekeket, abban reménykedve, hogy ezzel megváltoztathatjuk a szerencsénket” – árulta el.

György herceg az iskolai szünetben utazott el édesapjával

György herceg szeptemberben kezdte meg tanulmányait az egyre szigorúbb szabályok szerint működő Eton College-ban, ott, ahova édesapja is járt. A 13 éves fiú bentlakásos diákként tanul az intézményben, így csupán az iskolai szünetekben lehet együtt a család. 

Alábbi galériánkban megnézheted, hogy telt Vilmos herceg és György első napja az Etonban. Akkor és most képek következnek. 

György herceg első napja az Etonban, és Vilmos herceg első napja ugyanott
György herceget Vilmos és Katalin kísérték el Etonba, míg Vilmost szülei és öccse, Harry is. Az ő képükön még Dr. Andrew Gailey is szerepel.
György herceg és Vilmos nagyon hasonlítanak.
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György herceg első napja az Etonban, és Vilmos herceg első napja ugyanott
Matt Porteous / Kensington Palace I EMPICS Entertainment Anwar Hussein

Katalin is nagyon várta haza a fiát

Katalin hercegné, aki nemrég soha nem látott családi fotót posztolt, korábban arról is beszélt, mennyire várja, hogy mindhárom gyermeke ismét otthon legyen az iskolai szünetben. „A gyerekeimnek holnap kezdődik a szünet, és alig várom, hogy mindannyian otthon legyenek” − nyilatkozta október 22-én egy gyermekhospice-intézmény meglátogatásakor. A Hello! információi szerint egy bennfentes pedig arról számolt be, hogy Katalin külön is megemlítette legidősebb fiát a jótékonysági rendezvényen: „Azt mondta, már nagyon várja, hogy György hazajöjjön – hiányzott neki.” 

Fotókon, ahogy György beköltözött az Etonbe. 

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Az Eton College - Itt kezdi meg tanulmányait Vilmos herceg és Katalin hercegné fia, György herceg
AFP

Úgy tudni, hogy a barcelonai mérkőzés után, ahol csak Vilmos és György volt ott, a család Katalin hercegnével, valamint a két kisebb gyermekükkel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel kiegészülve közös programot is szerveznek. 

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