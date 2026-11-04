Félelmetes titok derült ki Lajos herceg egykori gyerekszobájáról – Hátborzongató legenda látott napvilágot

A brit királyi család rezidenciái nemcsak történelmi jelentőségük, hanem a hozzájuk fűződő különös történetek miatt is számos érdekességet rejtenek. Ezek közé tartozik a Kensington-palota is, ahol Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermeke, György, Sarolta és Lajos herceg töltötte élete első éveit. A legkisebb fiú egykori gyerekszobájáról azonban meglehetősen hátborzongató legenda terjed: állítólag egy különös, vad fiú szelleme járja a helyiséget.
Ki az a Peter, akiről úgy tartják, Lajos herceg hálószobájában kísértett?
A történet főszereplője Peter, aki 1726-ban került Nagy-Britanniába Hannoverből. A beszámolók szerint a gyermekre I. György király talált rá, majd Anna Karolina anspachi hercegné, a későbbi walesi hercegné utasítására fogadták be. Péter korábban az erdőben élt, és életmódja, valamint beszédképtelensége miatt figyeltek fel rá. Anna Karolina többször megpróbálta megtanítani írni és olvasni, de valamennyi kísérlete eredménytelennek bizonyult.
Péterről portré is készült, amely a mai napig látható a Kensington-palotában, a királyi lépcsőház keleti falán. Úgy tudni, egészen idős koráig élt: a hetvenes éveiben járt, amikor 1785 februárjában meghalt. Az angliai Hertfordshire megyében, Northchurch település Szent Mária-templomának temetőjében helyezték végső nyugalomra. Sírkövén a Peter the Wild Boy, vagyis Peter, a vad fiú felirat olvasható.
A történészekben felmerült, hogy a fiú a ritka Pitt–Hopkins-szindrómában szenvedhetett. Ez egy genetikai eredetű fejlődési rendellenesség, amely közepesen súlyos vagy súlyos tanulási nehézségekkel járhat. A szindrómára jellemző testi sajátosságok között szerepelhet az alacsony termet, a durvább tapintású haj és a vastagabb ajkak is. A történeti leírások szerint Peternél több ilyen jellegzetesség is megfigyelhető volt. A
legenda szerint Peter szelleme a halála után sem hagyta el a Kensington-palotát, és egyes beszámolók éppen azt a lakosztályt tartják kísértetjárta helynek, amelyben Lajos herceg, a család mókamestere egykori gyerekszobája is található.
A természetfeletti jelenségekre azonban nincs bizonyíték, a történet a palotához kapcsolódó szellemhistóriák része.
Vilmos hercegék új otthonát is különös legenda övezi
A walesi hercegi család időközben elköltözött a Kensington-palotából. Vilmos és Katalin 2022-ben hagyta el az Apartment 1A nevű rezidenciát, először a windsori birtokon található Adelaide Cottage-ba költöztek, majd 2025 novemberében a Forest Lodge lett az otthonuk.
A Forest Lodge környékéhez egy másik ismert angol szellemlegenda kapcsolódik.
A Windsor Great Park területén állítólag Herne, a vadász szelleme jelenik meg. A történetnek több változata is létezik: egyesek szerint Herne az erdő védelmezője, más elbeszélésekben viszont rosszindulatú természetfeletti lényként szerepel, aki állatokat öl.
A helyi windsori történetek szerint a kísértet szarvasagancsot visel, fekete lovon vágtat, és fekete kutyákból álló falka kíséri. A legenda úgy tartja, hogy Herne a nehéz idők közeledtére figyelmeztet, amikor átlovagol a Windsor Great Park területén − írja a Hello.
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