Félelmetes titok derült ki Lajos herceg egykori gyerekszobájáról – Hátborzongató legenda látott napvilágot

A brit királyi család rezidenciái nemcsak történelmi jelentőségük, hanem a hozzájuk fűződő különös történetek miatt is számos érdekességet rejtenek. Ezek közé tartozik a Kensington-palota is, ahol Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermeke, György, Sarolta és Lajos herceg töltötte élete első éveit. A legkisebb fiú egykori gyerekszobájáról azonban meglehetősen hátborzongató legenda terjed: állítólag egy különös, vad fiú szelleme járja a helyiséget.

Azt beszélik, a csupán vad fiúként emlegetett Peter járta Lajos herceg egykori hálószobáját a Kensington-palotában.

Forrás: i-Images via ZUMA Press

Ki az a Peter, akiről úgy tartják, Lajos herceg hálószobájában kísértett?

A történet főszereplője Peter, aki 1726-ban került Nagy-Britanniába Hannoverből. A beszámolók szerint a gyermekre I. György király talált rá, majd Anna Karolina anspachi hercegné, a későbbi walesi hercegné utasítására fogadták be. Péter korábban az erdőben élt, és életmódja, valamint beszédképtelensége miatt figyeltek fel rá. Anna Karolina többször megpróbálta megtanítani írni és olvasni, de valamennyi kísérlete eredménytelennek bizonyult.

Péterről portré is készült, amely a mai napig látható a Kensington-palotában, a királyi lépcsőház keleti falán. Úgy tudni, egészen idős koráig élt: a hetvenes éveiben járt, amikor 1785 februárjában meghalt. Az angliai Hertfordshire megyében, Northchurch település Szent Mária-templomának temetőjében helyezték végső nyugalomra. Sírkövén a Peter the Wild Boy, vagyis Peter, a vad fiú felirat olvasható.

A történészekben felmerült, hogy a fiú a ritka Pitt–Hopkins-szindrómában szenvedhetett. Ez egy genetikai eredetű fejlődési rendellenesség, amely közepesen súlyos vagy súlyos tanulási nehézségekkel járhat. A szindrómára jellemző testi sajátosságok között szerepelhet az alacsony termet, a durvább tapintású haj és a vastagabb ajkak is. A történeti leírások szerint Peternél több ilyen jellegzetesség is megfigyelhető volt. A

legenda szerint Peter szelleme a halála után sem hagyta el a Kensington-palotát, és egyes beszámolók éppen azt a lakosztályt tartják kísértetjárta helynek, amelyben Lajos herceg, a család mókamestere egykori gyerekszobája is található.

A természetfeletti jelenségekre azonban nincs bizonyíték, a történet a palotához kapcsolódó szellemhistóriák része.