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Világsztár

Colin Farrell megmutatta fogyatékkal élő fiát: megható felvétel készült a 23 éves Jamesről

Világsztár Colin Farrell fiúgyermek
Horváth Angéla
2026.11.04.
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Colin Farrell ritkán enged bepillantást a magánéletébe, új dokumentumfilmje miatt azonban kivételt tett. A mű előzetesében 23 éves fiával, Jamesszel is látható, aki egy ritka genetikai betegséggel él.

A The Slightest Touch című dokumentumfilm előzetesében Colin Farrell életének egy eddig kevésbé ismert oldalát mutatja meg. A hollywoodi színész legidősebb fia, James is feltűnik a kamera előtt. A nézők az apa és fia meghitt pillanatinak lehetnek tanúi – írja a Mirror. Colin Farrell el is mondja, hogy még sosem engedett filmes stábot az otthona közelébe.

Colin Farrell és fia, James
Colin Farrell és fia, James
Forrás: HBO / Youtube

Colin Farrell fia ritka genetikai betegséggel él

James Farrell 2003-ban született, édesanyja a színész korábbi párja, Kim Bordenave. A fiúnál gyermekkorában Angelman-szindrómát állapítottak meg, amely egy ritka, genetikai eredetű idegrendszeri rendellenesség.

A betegség fejlődési elmaradással, értelmi akadályozottsággal, beszéd- és mozgáskoordinációs nehézségekkel járhat. Az érintettek közül sokan nem vagy csak korlátozottan képesek beszélni, ezért gyakran gesztusokkal vagy más kommunikációs segédeszközökkel fejezik ki magukat.

Colin Farrell korábban többször mesélt arról, mennyire megváltoztatta az életét a fia születése és nevelése. Különösen fontosnak tartja, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek felnőttkorukban is megkapják a szükséges segítséget.

A színész 2024-ben saját alapítványt hozott létre, hogy támogassa az érintetteket és családjaikat.

Egy különleges barátságról szól Colin Farrell új filmje

Bár James szereplése az előzetes egyik legszemélyesebb pillanata, a Rachel Fleit rendezte The Slightest Touch középpontjában elsősorban Colin Farrell és régi barátja, Emma Fogarty kapcsolata áll. Emma az epidermolysis bullosa nevű, rendkívül ritka betegséggel született, amelyet pillangóbőr-szindrómaként is ismernek. Az eben szenvedők bőre rendkívül sérülékeny, ezért akár a legkisebb érintés is fájdalmas sebeket okozhat. Az orvosok Emma születésekor kevés esélyt adtak arra, hogy sokáig életben marad, ő azonban minden várakozásra rácáfolt: 2024-ben már a 40. születésnapját ünnepelte. A dokumentumfilm Emma betegséggel folytatott küzdelmét és a színészhez fűződő barátságát mutatja be. 

 

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