Elszáradtak a hortenziád virágai? – Ezt NE csináld velük semmiképpen, ha azt akarod, hogy egészségesek maradjanak!

A hortenzia sok kert kedvelt dísze, de a metszése körül gyakran akad bizonytalanság. A legfontosabb szabály, hogy először érdemes megismerni a növényünket: egyes fajták az előző évben fejlődött hajtásokon hozzák a virágaikat, mások az új hajtásokon. Ez a különbség dönti el, mikor és mennyire szabad visszavágni őket.

A kerti hortenzia elszáradt virágfejei télen a rügyeket is védhetik.

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Mielőtt elővennéd a metszőollót, ezt érdemes tudnod! A kerti hortenziák elszáradt virágfejei télen a rügyeket is védhetik.

A legtöbb gömbvirágú és csipkés virágú fajtánál tavasszal jön el a metszés ideje.

A bugás és cserjés hortenziák más szabály szerint gondozhatók.

A túl erős őszi visszavágás miatt a következő évben kevesebb virág nyílhat.

Miért ne vágjuk le a hortenzia elszáradt virágait?

A nagy, gömbölyű virágfejű kerti hortenzia, valamint a laposabb, csipkés virágzatú változatok jellemzően az előző évi hajtásokon hozzák a következő szezon virágait. Vagyis a mostani szárakon már ott fejlődnek azok a rügyek, amelyekből jövőre virágok lehetnek.

Ha ősszel túl mélyen vágjuk vissza a növényt, könnyen eltávolíthatjuk ezeket a rügyeket is. A száraz virágfejek ráadásul valamennyire óvják az alattuk lévő fiatal részeket a téli hidegtől. Ezért a legbiztonságosabb, ha a gömbvirágú hortenzián a megfakult virágzatot télre is meghagyjuk.

Mikor és hogyan vágjuk le az elnyílt virágfejeket?

A legtöbb ilyen hortenzia esetében várjunk a tavaszi metszéssel, amíg a komolyabb fagyok veszélye elmúlik. Ekkor a száraz virágfejeket az első vagy második erős, egészséges rügypár fölött vágjuk le. Fontos, hogy ne metsszünk túl mélyre, mert azzal a következő virágzást biztosító részeket is elveszíthetjük.

A csipkés virágú hortenzia valamivel rugalmasabb: az elnyílt virágzatát akár virágzás után is vissza lehet vágni a virágfej alatti második levélpárig. Ha azonban nem tudjuk pontosan, milyen fajtánk van, érdemes inkább kivárni a tavaszt.

Nem minden hortenzia igényel ugyanolyan metszést

A bugás hortenzia és a cserjés hortenzia – például az Annabelle – az új hajtásokon virágzik. Ezeket általában kora tavasszal lehet erősebben visszavágni, még az új növekedés megindulása előtt. Az előző évi hajtások visszametszése segíthet abban, hogy a növény erőteljesebb ágakat és nagyobb virágzatokat hozzon.