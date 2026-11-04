Elszáradtak a hortenziád virágai? – Ezt NE csináld velük semmiképpen, ha azt akarod, hogy egészségesek maradjanak!

A hortenzia sok kert kedvelt dísze, de a metszése körül gyakran akad bizonytalanság. A legfontosabb szabály, hogy először érdemes megismerni a növényünket: egyes fajták az előző évben fejlődött hajtásokon hozzák a virágaikat, mások az új hajtásokon. Ez a különbség dönti el, mikor és mennyire szabad visszavágni őket.
Mielőtt elővennéd a metszőollót, ezt érdemes tudnod!
- A kerti hortenziák elszáradt virágfejei télen a rügyeket is védhetik.
- A legtöbb gömbvirágú és csipkés virágú fajtánál tavasszal jön el a metszés ideje.
- A bugás és cserjés hortenziák más szabály szerint gondozhatók.
- A túl erős őszi visszavágás miatt a következő évben kevesebb virág nyílhat.
Miért ne vágjuk le a hortenzia elszáradt virágait?
A nagy, gömbölyű virágfejű kerti hortenzia, valamint a laposabb, csipkés virágzatú változatok jellemzően az előző évi hajtásokon hozzák a következő szezon virágait. Vagyis a mostani szárakon már ott fejlődnek azok a rügyek, amelyekből jövőre virágok lehetnek.
Ha ősszel túl mélyen vágjuk vissza a növényt, könnyen eltávolíthatjuk ezeket a rügyeket is. A száraz virágfejek ráadásul valamennyire óvják az alattuk lévő fiatal részeket a téli hidegtől. Ezért a legbiztonságosabb, ha a gömbvirágú hortenzián a megfakult virágzatot télre is meghagyjuk.
Mikor és hogyan vágjuk le az elnyílt virágfejeket?
A legtöbb ilyen hortenzia esetében várjunk a tavaszi metszéssel, amíg a komolyabb fagyok veszélye elmúlik. Ekkor a száraz virágfejeket az első vagy második erős, egészséges rügypár fölött vágjuk le. Fontos, hogy ne metsszünk túl mélyre, mert azzal a következő virágzást biztosító részeket is elveszíthetjük.
A csipkés virágú hortenzia valamivel rugalmasabb: az elnyílt virágzatát akár virágzás után is vissza lehet vágni a virágfej alatti második levélpárig. Ha azonban nem tudjuk pontosan, milyen fajtánk van, érdemes inkább kivárni a tavaszt.
Nem minden hortenzia igényel ugyanolyan metszést
A bugás hortenzia és a cserjés hortenzia – például az Annabelle – az új hajtásokon virágzik. Ezeket általában kora tavasszal lehet erősebben visszavágni, még az új növekedés megindulása előtt. Az előző évi hajtások visszametszése segíthet abban, hogy a növény erőteljesebb ágakat és nagyobb virágzatokat hozzon.
A kúszó hortenzia megint más eset: ezt jellemzően virágzás után, nyáron érdemes alakítani, ha szükséges. A túl hosszú vagy nem megfelelő irányba növő hajtások visszavághatók, de a virágzó hajtások nagy részét célszerű meghagyni.
Mit tegyél most a hortenziáddal?
Ősszel a legjobb, ha nem végzel rajta nagyobb metszést. A sérült, beteg vagy teljesen elhalt ágakat természetesen eltávolíthatod, de a virágfejeket és az egészséges szárakat hagyd meg télire. Tavasszal, amikor már jobban láthatók a rügyek, könnyebb lesz eldönteni, hol és mennyit vágj.
A hortenzia gondozásánál tehát nem mindig az a legjobb, ha minél rendezettebbé tesszük a bokrot. Néha éppen azzal teszünk jót neki, ha békén hagyjuk a kert őszi-téli időszakában.
Olvass tovább!