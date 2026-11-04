Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 4., szerda Károly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
kert

Elszáradtak a hortenziád virágai? – Ezt NE csináld velük semmiképpen, ha azt akarod, hogy egészségesek maradjanak!

kert virág metszés hortenzia
Simon Péter
2026.11.04.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Amikor a színes virágok megbarnulnak és elszáradnak, sok kerttulajdonos már veszi is elő a metszőollót. Így pedig akár a hortenzia következő nyári virágzását is veszélybe sodorhatjuk. Ugyanis nem mindegy, melyik fajtához nyúlunk, és az sem, mennyit vágunk le belőle.

A hortenzia sok kert kedvelt dísze, de a metszése körül gyakran akad bizonytalanság. A legfontosabb szabály, hogy először érdemes megismerni a növényünket: egyes fajták az előző évben fejlődött hajtásokon hozzák a virágaikat, mások az új hajtásokon. Ez a különbség dönti el, mikor és mennyire szabad visszavágni őket.

hortenzia
A kerti hortenzia elszáradt virágfejei télen a rügyeket is védhetik.
Forrás: 123rf

Mielőtt elővennéd a metszőollót, ezt érdemes tudnod!

  • A kerti hortenziák elszáradt virágfejei télen a rügyeket is védhetik.
  • A legtöbb gömbvirágú és csipkés virágú fajtánál tavasszal jön el a metszés ideje.
  • A bugás és cserjés hortenziák más szabály szerint gondozhatók.
  • A túl erős őszi visszavágás miatt a következő évben kevesebb virág nyílhat.

Miért ne vágjuk le a hortenzia elszáradt virágait?

A nagy, gömbölyű virágfejű kerti hortenzia, valamint a laposabb, csipkés virágzatú változatok jellemzően az előző évi hajtásokon hozzák a következő szezon virágait. Vagyis a mostani szárakon már ott fejlődnek azok a rügyek, amelyekből jövőre virágok lehetnek.

Ha ősszel túl mélyen vágjuk vissza a növényt, könnyen eltávolíthatjuk ezeket a rügyeket is. A száraz virágfejek ráadásul valamennyire óvják az alattuk lévő fiatal részeket a téli hidegtől. Ezért a legbiztonságosabb, ha a gömbvirágú hortenzián a megfakult virágzatot télre is meghagyjuk.

Mikor és hogyan vágjuk le az elnyílt virágfejeket?

A legtöbb ilyen hortenzia esetében várjunk a tavaszi metszéssel, amíg a komolyabb fagyok veszélye elmúlik. Ekkor a száraz virágfejeket az első vagy második erős, egészséges rügypár fölött vágjuk le. Fontos, hogy ne metsszünk túl mélyre, mert azzal a következő virágzást biztosító részeket is elveszíthetjük.

A csipkés virágú hortenzia valamivel rugalmasabb: az elnyílt virágzatát akár virágzás után is vissza lehet vágni a virágfej alatti második levélpárig. Ha azonban nem tudjuk pontosan, milyen fajtánk van, érdemes inkább kivárni a tavaszt.

Nem minden hortenzia igényel ugyanolyan metszést

A bugás hortenzia és a cserjés hortenzia – például az Annabelle – az új hajtásokon virágzik. Ezeket általában kora tavasszal lehet erősebben visszavágni, még az új növekedés megindulása előtt. Az előző évi hajtások visszametszése segíthet abban, hogy a növény erőteljesebb ágakat és nagyobb virágzatokat hozzon.

A kúszó hortenzia megint más eset: ezt jellemzően virágzás után, nyáron érdemes alakítani, ha szükséges. A túl hosszú vagy nem megfelelő irányba növő hajtások visszavághatók, de a virágzó hajtások nagy részét célszerű meghagyni.

Mit tegyél most a hortenziáddal?

Ősszel a legjobb, ha nem végzel rajta nagyobb metszést. A sérült, beteg vagy teljesen elhalt ágakat természetesen eltávolíthatod, de a virágfejeket és az egészséges szárakat hagyd meg télire. Tavasszal, amikor már jobban láthatók a rügyek, könnyebb lesz eldönteni, hol és mennyit vágj.

A hortenzia gondozásánál tehát nem mindig az a legjobb, ha minél rendezettebbé tesszük a bokrot. Néha éppen azzal teszünk jót neki, ha békén hagyjuk a kert őszi-téli időszakában.

Olvass tovább!

Ha jót akarsz magadnak, felejtsd el, ahogy eddig csináltad: így olvaszd ki biztonságosan a fagyasztott húst

Kiveszed a fagyasztóból, és a konyhapulton hagyod, amíg felenged? Kézenfekvő megoldásnak tűnik, ám a fagyasztott hús kiolvasztásának van biztonságosabb módja is.

Olyan tiszta lesz a kanapé, mintha új lenne: a filléres trükk, amit szinte senki nem ismer – VIDEÓ

Egy meglepően olcsó konyhai kellék segíthet felfrissíteni a kanapé kárpitját.

Ne dobd kukába a vécépapír-gurigát! Nem is sejted, mekkora kincs ősszel a kertben

Sokan nem is sejtik, de egy hétköznapi háztartási hulladék is számos problémára kínálhat megoldást. Az egyik ilyen a vécépapír-guriga, amit az őszi kert gondozásában számtalan módon felhasználható.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu