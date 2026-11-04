Tragikusan fiatalon, 35 éves korában meghalt a népszerű énekesnő: éveken át küzdött a rákkal

Nicole Taylor szeptember 28-án hunyt el, de halálát csak november 2-án hozták nyilvánosságra. A szomorú hírt két ikertestvére, Nika és Natalie Taylor jelentette be egy TikTok-videóban. A három nővér együtt alapította a Taylor Red nevű countryegyüttest, amely elsősorban a Country Money és a Rent Free című dalaival vált ismertté.

Nicole Taylor, Nika Taylor és Natalie Taylor, a Taylor Red együttes

Forrás: Instagram

„Összetört szívvel tudatjuk, hogy testvérünk, Nicole Taylor elhunyt. Őszintén hittük, hogy meg fog gyógyulni, de most már csak odafent, a mennyországban lehet jobban” – mondta Nika, az egyik nővére.

Nicole Taylornál 2022-ben diagnosztizáltak mellrákot

Az énekesnőnél 2022-ben harmadik stádiumú, agresszív mellrákot állapítottak meg. Testvérei szerint Nicole a diagnózis ellenére sem veszítette el a hitét.

„Amikor megtudta, hogy beteg, azt mondta: Isten ezt is a maga dicsőségére fogja fordítani. Félelem nélkül állt hozzá, és kijelentette, hogy nem fogunk rettegésben élni emiatt” – emlékezett vissza Natalie.

Nicole a kemoterápiás kezelések alatt is igyekezett aktív maradni, még CrossFit-edzésekre is járt. Kezdetben jól reagált a kezelésekre, és egy időre a vizsgálatok sem mutattak ki nála daganatos betegséget. A testvérek beszámolója szerint kilenc hónappal később az orvosok közölték Nicole-lal, hogy a betegsége visszatért, és körülbelül három hónapja lehet hátra.

Az utolsó hónapokban is igyekezett teljes életet élni

Nicole a súlyos diagnózis után sem akarta, hogy a félelem határozza meg a mindennapjait. Tovább dolgozott, utazott, és igyekezett minél több örömteli élményt szerezni. Körülbelül egy évig élt azután, hogy az orvosok közölték vele a várható túlélési időt.

A testvérek november 2-án a YouTube-on is közzétettek egy megható videót, amelyben elmesélték Nicole betegségének történetét.

„Még mindig próbáljuk feldolgozni a történteket. Őszintén szólva nagyon nehéz erről beszélni, de mindent megteszünk, hogy sokan megismerjék a történetét” – mondta könnyek között Natalie.

A TikTok hozta meg a Taylor Red sikerét

A három testvérből álló countryegyüttesnek a TikTok jelentette az igazi áttörést. Nika 2021-ben a People magazinnak arról beszélt, hogy a közösségi oldal alapjaiban változtatta meg a karrierjüket.