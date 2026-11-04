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gazdagság

Hatalmas vagyont hagyott hátra a norvég király: most dől el, ki mit örököl Harald után

gazdagság örökség király Norvégia
Horváth Angéla
2026.11.04.
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Több millió eurós magánvagyon és értékes ingatlanok sorsáról kell dönteni a norvég királyi családban. Harald király halála után fia, Haakon már elfoglalta a trónt, az örökség elosztása azonban még hátravan.

Harald norvég király 2026 augusztusának végén, 89 éves korában hunyt el. Halálával 53 éves fia, Haakon azonnal Norvégia uralkodója lett, az elhunyt király magánvagyonának rendezése azonban csak most kezdődik. A Se og Hør norvég magazin értesülései szerint óriási örökségről van szó, amelynek elosztása több kérdést is felvet.

V. Harald király 2026. augusztus 28-án halt meg, 89 éves korában - Hatalmas vagyont hagyott hátra
V. Harald király 2026. augusztus 28-án halt meg, 89 éves korában - Hatalmas vagyont hagyott hátra
Forrás: AFP

Harald király vagyona a családtagjai között oszlik el

A norvég öröklési szabályok alapján Harald özvegye, a 89 éves Szonja királyné, valamint két gyermekük, Haakon király és az 55 éves Märtha Louise hercegnő is az örökösök közé tartoznak.

Bár Haakon apja halálával trónra lépett, az nem jelenti azt, hogy testvérénél nagyobb rész illeti meg a hagyatékból. Az öröklés szempontjából a két gyermek azonos jogokkal rendelkezik. Úgy tudni, az elhunyt uralkodó magánvagyona több millióra rúg, emellett három üdülőingatlan, Kongsseteren, Mågerø és Prinsehytta is a hagyaték részét képezik. A pénzügyi részletek várhatóan nem kerülnek nyilvánosságra, az azonban idővel kiderülhet, hogy az értékes ingatlanok kinek a tulajdonába kerülnek.

Harald király az unokáiról is gondoskodhatott

Az örökség felosztásának egyik legfontosabb kérdése, hogy Harald király hagyott-e hátra végrendeletet. Caroline Vagle, a norvég királyi családdal foglalkozó szakértő már az uralkodó halála előtt úgy vélte, hogy Harald valószínűleg maga rendelkezett vagyonának sorsáról. Ennek egyik oka az lehetett, hogy szeretett unokáira is hagyni akart valamit. A király egyébként már életében is jelentős értékű ingatlanokkal ajándékozta meg gyermekeit.

Märtha Louise hercegnő 2001-ben kapta meg édesapjától a Hankø szigetén található Bloksbjerg nevű nyaralót. A mintegy 400 négyzetméteres, úszómedencével rendelkező ingatlant azonban 2020-ban a hercegnő eladta, méghozzá 26 millió norvég koronáért, ami körülbelül 2,5 millió eurónak felel meg.

Haakon ugyanebben az időszakban kapta meg a Skaugum birtokot, amely a mai napig családja otthonául szolgál. Az ingatlan értékét akkoriban 70 millió norvég koronára, vagyis nagyjából 6,7 millió euróra becsülték.

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