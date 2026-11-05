24 év házasság után válik a Breaking Bad sztárja: a színész súlyos anyagi gondokkal is küzd

Titokban különvált feleségétől Dean Norris, akit a legtöbben Hank Schrader szerepéből ismerhetnek a Breaking Bad című sorozatból. A színész és Bridget Norris 2001-ben házasodtak össze, kapcsolatuk azonban 24 év után megromlott. A TMZ birtokába jutott bírósági iratok szerint a feleség 2025. február 14-én nyújtotta be a válókeresetet, amelyben kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott.

Dean Norris és felesége, Bridget

Forrás: AFP

Dean Norris felesége kezdeményezte a válást

Bridget a dokumentumokban 2025. január 15-ét jelölte meg különválásuk időpontjaként. Dean Norrisnak és feleségének öt közös gyermekük van, közülük hárman már felnőttek.

A feleség a két fiatalabb gyermek, a 17 éves Zoe és a 16 éves Dean Jr. esetében közös szülői felügyeletet és a gyermekek gondozásának megosztását kérte. Emellett házastársi tartást is igényelt, a közös vagyon és az egyéb vagyontárgyak elosztásáról pedig a bíróságnak kell döntenie. A válási procdeúra még nem zárult le.

Közel kétmillió dolláros tartozásuk van

A magánéleti nehézségek mellett komoly pénzügyi problémákkal is küzd az egykori házaspár. Szeptemberben az amerikai csődtörvény 11. fejezete szerinti eljárást kezdeményezték, hogy adósságaik átszervezésével megmenthessék éttermüket.

A kaliforniai Temeculában működő Swing Inn Cafét 2022-ben vásárolták meg, a hírek szerint 1,3 millió dollárért. Az étteremnek nagy múltja van, 1927-ben nyitotta meg kapuit. Norrisék átalakították a helyet, ahol azóta grillezett húsokat és reggeliket is kínálnak. Az étterem azonban nem lett olyan sikeres, mint gondolták. A benyújtott iratok szerint a cég vagyona mindössze 147 809,58 dollár, kötelezettségei viszont elérik az 1 811 598,46 dollárt. A házaspár az adósságrendezéssel szeretné elérni, hogy az étterem tovább működhessen.

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