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Miranda Kerr kitálalt: ezért nem tért vissza a Victoria’s Secret kifutójára

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Komolyan fontolgatta, hogy visszatér a Victoria’s Secret ikonikus divatbemutatójára, végül azonban nemet mondott a lehetőségre. A 43 éves Miranda Kerr elmondta, miért szorongott attól, hogy ismét fehérneműben vonuljon végig a kifutón, és mi győzte meg arról, hogy jól döntött.

Négygyermekes édesanyaként már egészen másként tekint a bemutatóra Miranda Kerr, aki korábban hat alkalommal szerepelt a Victoria’s Secret kifutóján. Úgy véli, már más életszakaszban van. 

NEW YORK, NY- OCTOBER 20: Miranda Kerr seen at Good Day NY on October 20, 2026 in New York City. Credit: RW/MediaPunch
Nem tért vissza a Victoria’s Secret ikonikus divatbemutatójára Miranda Kerr.
Forrás: RW/MediaPunch

Miranda Kerr szorongott, hogy fehérneműben kell vonulnia a kifutón

A szupermodell a Not Skinny But Not Fat című podcast vendégeként árulta el, hogy idén is felkérték a Victoria’s Secret divatbemutatójára, ő azonban végül nem vállalta a szereplést. Bár Miranda Kerr elsőre izgalmasnak találta a visszatérés gondolatát, szorongott, amikor elképzelte, milyen érzés lenne ismét fehérneműben a közönség elé állni − idézi a Female First

Miranda Kerr 2007-ben lett a márka egyik angyala, és összesen hat alkalommal vonult végig a Victoria’s Secret kifutóján. Legutóbb 2012-ben szerepelt a bemutatón. Azóta négy fiú édesanyja lett: Flynn 15, Hart hét, Myles hat, Pierre pedig kétéves. A modell szerint ebben az életszakaszban már mások a prioritásai, mint amikor korábban a fehérneműs divatbemutatókon szerepelt.

„Nagyon komolyan fontolgattam” – mondta a visszatérésről, majd felidézte, hogyan változott meg a kezdeti lelkesedése. „Nagyon izgatott lettem, de aztán elkezdtem szorongani… Meditáltam, és megpróbáltam beleélni magam abba, hogy valójában hogyan fogom érezni magam, amikor ott állok majd fehérneműben”  – tette hozzá. 

Ha kíváncsi vagy arra, milyen volt az idei show, kattints a galériára!

Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alessandra Ambrosio a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alex Consani a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Anok Yai a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ashley Graham a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Bella Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Candice Swanepoel a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Gigi Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Irina Shayk a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Joan Smalls a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Kylie Jenner a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Megan Thee Stallion a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ming Xi a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Paloma Elsesser a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Quenlin Blackwell a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
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Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Egy érzés győzte meg arról, hogy nemet kell mondania

Kerr elmondása szerint hiába próbált meditációval megnyugodni, a kellemetlen érzés nem múlt el. Úgy érezte, hogy négy fiú édesanyjaként már nem szeretne fehérneműben mutatkozni a nyilvánosság előtt, holott korábban nem volt szégyellős

„Mindenki fehérneműben van. Én 43 éves vagyok, négy fiam van. Gombócot éreztem a gyomromban, és bármennyire is próbáltam enyhíteni ezt az érzést, továbbra is ott volt. Az egyetlen módja annak, hogy megszüntessem, az volt, ha azt mondom magamnak: »Nem fogsz részt venni a bemutatón.« És most hogyan érzed magad?” – idézte fel. A modell elmondta, ezt követően azonnal megszűnt a gyomrában érzett szorítás, ebből pedig tudta, hogy helyesen döntött.

A magyar szupermodell Palvin Barbara nem mondott nemet a felkérésre. Szülése után hat héttel áttetsző rózsaszín neglizsében vonult végig a kifutón. Dylan Sprouse az első sorból figyelte feleségét, hangosan biztatta, és egy puszit is küldött neki. Az erről készült videót itt nézheted meg. Barbi a Victoria’s Secret Fashion Show-n való szerepléséről ezekben a cikkeinkben olvashatsz

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