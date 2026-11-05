Miranda Kerr kitálalt: ezért nem tért vissza a Victoria’s Secret kifutójára

Négygyermekes édesanyaként már egészen másként tekint a bemutatóra Miranda Kerr, aki korábban hat alkalommal szerepelt a Victoria’s Secret kifutóján. Úgy véli, már más életszakaszban van.
Miranda Kerr szorongott, hogy fehérneműben kell vonulnia a kifutón
A szupermodell a Not Skinny But Not Fat című podcast vendégeként árulta el, hogy idén is felkérték a Victoria’s Secret divatbemutatójára, ő azonban végül nem vállalta a szereplést. Bár Miranda Kerr elsőre izgalmasnak találta a visszatérés gondolatát, szorongott, amikor elképzelte, milyen érzés lenne ismét fehérneműben a közönség elé állni − idézi a Female First.
Miranda Kerr 2007-ben lett a márka egyik angyala, és összesen hat alkalommal vonult végig a Victoria’s Secret kifutóján. Legutóbb 2012-ben szerepelt a bemutatón. Azóta négy fiú édesanyja lett: Flynn 15, Hart hét, Myles hat, Pierre pedig kétéves. A modell szerint ebben az életszakaszban már mások a prioritásai, mint amikor korábban a fehérneműs divatbemutatókon szerepelt.
„Nagyon komolyan fontolgattam” – mondta a visszatérésről, majd felidézte, hogyan változott meg a kezdeti lelkesedése. „Nagyon izgatott lettem, de aztán elkezdtem szorongani… Meditáltam, és megpróbáltam beleélni magam abba, hogy valójában hogyan fogom érezni magam, amikor ott állok majd fehérneműben” – tette hozzá.
Ha kíváncsi vagy arra, milyen volt az idei show, kattints a galériára!
Egy érzés győzte meg arról, hogy nemet kell mondania
Kerr elmondása szerint hiába próbált meditációval megnyugodni, a kellemetlen érzés nem múlt el. Úgy érezte, hogy négy fiú édesanyjaként már nem szeretne fehérneműben mutatkozni a nyilvánosság előtt, holott korábban nem volt szégyellős.
„Mindenki fehérneműben van. Én 43 éves vagyok, négy fiam van. Gombócot éreztem a gyomromban, és bármennyire is próbáltam enyhíteni ezt az érzést, továbbra is ott volt. Az egyetlen módja annak, hogy megszüntessem, az volt, ha azt mondom magamnak: »Nem fogsz részt venni a bemutatón.« És most hogyan érzed magad?” – idézte fel. A modell elmondta, ezt követően azonnal megszűnt a gyomrában érzett szorítás, ebből pedig tudta, hogy helyesen döntött.
A magyar szupermodell Palvin Barbara nem mondott nemet a felkérésre. Szülése után hat héttel áttetsző rózsaszín neglizsében vonult végig a kifutón. Dylan Sprouse az első sorból figyelte feleségét, hangosan biztatta, és egy puszit is küldött neki. Az erről készült videót itt nézheted meg. Barbi a Victoria’s Secret Fashion Show-n való szerepléséről ezekben a cikkeinkben olvashatsz.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: