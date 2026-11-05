Miranda Kerr kitálalt: ezért nem tért vissza a Victoria’s Secret kifutójára

Négygyermekes édesanyaként már egészen másként tekint a bemutatóra Miranda Kerr, aki korábban hat alkalommal szerepelt a Victoria’s Secret kifutóján. Úgy véli, már más életszakaszban van.

Nem tért vissza a Victoria’s Secret ikonikus divatbemutatójára Miranda Kerr.

Forrás: RW/MediaPunch

Miranda Kerr szorongott, hogy fehérneműben kell vonulnia a kifutón

A szupermodell a Not Skinny But Not Fat című podcast vendégeként árulta el, hogy idén is felkérték a Victoria’s Secret divatbemutatójára, ő azonban végül nem vállalta a szereplést. Bár Miranda Kerr elsőre izgalmasnak találta a visszatérés gondolatát, szorongott, amikor elképzelte, milyen érzés lenne ismét fehérneműben a közönség elé állni − idézi a Female First.

Miranda Kerr 2007-ben lett a márka egyik angyala, és összesen hat alkalommal vonult végig a Victoria’s Secret kifutóján. Legutóbb 2012-ben szerepelt a bemutatón. Azóta négy fiú édesanyja lett: Flynn 15, Hart hét, Myles hat, Pierre pedig kétéves. A modell szerint ebben az életszakaszban már mások a prioritásai, mint amikor korábban a fehérneműs divatbemutatókon szerepelt.

„Nagyon komolyan fontolgattam” – mondta a visszatérésről, majd felidézte, hogyan változott meg a kezdeti lelkesedése. „Nagyon izgatott lettem, de aztán elkezdtem szorongani… Meditáltam, és megpróbáltam beleélni magam abba, hogy valójában hogyan fogom érezni magam, amikor ott állok majd fehérneműben” – tette hozzá.

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