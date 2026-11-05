Ez a nadrág hódít 2026 telén: mutatjuk, hogy viseld a barna farmert - Termékekkel, árakkal

Leáldozott a kék farmernek? Erről szó sincs, hiszen a jól bevált alapdarab továbbra is nélkülözhetetlen. Idén azonban komoly vetélytársat kapott: a mokkabarna farmer visszafogott színének köszönhetően szinte ugyanolyan sokoldalúan kombinálható, mint egy fekete nadrág vagy egy sötétkék farmer. Íme négy ötlet, hogyan viselhetjük.

Barna farmerek: 1. Mohito 9.595 Ft; 2. Only / Aboutyou 15.490 Ft; 3. Pull&Bear / Zalando 10.995 Ft; 4. Reserved 11.595 Ft; 5. Tchibo 11.995 Ft

Inspirációk barna farmer viseléséhez:

1. Letisztult elegancia barna farmerrel

A sötétbarna legalább olyan időtálló szín, mint a fekete. Egy bő szárú mokkabarna farmerhez például elegendő egy fehér pólót és egy hasonló árnyalatú ballonkabátot felvennünk, hogy letisztult, mégis trendi szettet kapjunk. A hidegebb napokon a pólót világosszürke, kerek nyakú pulóverre cserélhetjük. Mivel maga az összeállítás meglehetősen visszafogott, a kiegészítőkkel bátran kísérletezhetsz. Egy különlegesebb cipő, egy műszőrme táska vagy akár egy baseballsapka is jól mutathat a szereléshez.

2. Vagány megjelenés fűzős bakanccsal

2026 egyik nagy visszatérője a katonai stílusú, vastag, bordázott talpú, fűzős bakancs. Ez a lábbeli a 2010-es években is rendkívül népszerű volt, többek között Kate Moss is előszeretettel viselte. A barna farmer remekül illik ezekhez a robusztus bakancsokhoz. Ha igazán lezser megjelenésre vágysz, hajtsd fel a nadrág szárát, vagy tűrd be a bakancsba. Mindkét változattal nőiesen idézheted meg a katonai stílust.

3. Farmer farmerrel: így lesz igazán sikkes

A tetőtől talpig farmerből álló öltözék, vagyis a double denim évek óta a divatrajongók kedvence. A Canadian tuxedo, magyarul kanadai öltöny néven is ismert szett titka, hogy a nadrágot egy hozzá illő farmerfelsővel vagy farmerdzsekivel párosítjuk. 2026-ban különösen a világosbarna változatok számítanak divatosnak, amelyek kifinomult, egységes megjelenést kölcsönöznek. Ha elegánsabbá szeretnéd tenni az összeállítást, válassz hozzá hegyes orrú, magas sarkú cipőt vagy csizmát. Így a teljes farmerszett akár irodai viseletnek is tökéletes lehet.

4. Játssz a különböző anyagokkal és színekkel!

Ki mondta, hogy az egyszínű öltözködés unalmas? A barna farmerben az is jó, hogy azonos árnyalatú, de különböző anyagú ruhadarabokkal is izgalmas összeállítást készíthetsz. Egy sötétbarna farmer például remekül mutat egy enyhén fényes bőrdzsekivel. Bár a két ruhadarab színe szinte megegyezik, a bőr csillogó felülete érdekes kontrasztot teremt a farmer matt anyagával. Ha szeretnéd még különlegesebbé tenni a megjelenésedet, köss a derekadra egy barna-fehér kockás inget, és válassz hozzá egy feltűnő, nagyméretű sárga táskát. Az élénk szín remekül feldobja a sötétbarna összeállítást.