Tragikus hirtelenséggel meghalt a Breaking Bad sztárja: RJ Mitte mindössze 34 éves volt

A TMZ-nek egy megyei tisztviselő erősítette meg RJ Mitte halálát. A lap úgy tudja, a fiatal színész önkezével vetett véget életének, de a rendőrség még vizsgálódik.

A Breaking Bad színésze, RJ Mitte csak 34 éves volt

Forrás: AFP

RJ Mitte képviselői közleményt adtak ki a színész halála után.

„Mély fájdalommal tudatjuk a szeretett színész, filantróp és a fogyatékossággal élők jogaiért szenvedélyesen kiálló RJ Mitte tragikus hirtelenséggel elhunyt” – közölték.

RJ Mitte legismertebb szerepét az AMC többszörösen díjazott Breaking Bad című sorozatában kapta, amelyben Walter White fiát, Walter „Flynn” White Jr.-t alakította. A színész maga is cerebrális parézissel élt, tapasztalatait pedig a szerepben is felhasználta. Kivételes alakításával a fogyatékossággal élők helyzetére és társadalmi elfogadására is felhívta a figylemet, nagyövetként is dolgozott több szerevezetnél.

RJ Mitte nemrég még Breaking Bad-beli kollégájával találkozott

Mitte a Breaking Bad 56 epizódjában szerepelt. Később több más produkcióban is feltűnt, köztük a The Oak Room című thrillerben, A látogatók és a The Guardians of Justice című alkotásokban.

Halála előtt néhány héttel még egykori Breaking Bad-beli kollégájával, Luis Moncadával találkozott. A hónap elején készült közösségi médiás bejegyzésekben mindketten mosolyognak, és jókedvűnek tűnnek.



RJ Mitte magánéletében fontos változás előtt állt: Kennedy Suarez jegyese volt, esküvőre készültek. A színész tavaly kérte meg párja kezét, már már évek óta együtt voltak. Menyasszonyát Valentin-napkor így köszöntötte:

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