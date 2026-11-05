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Így néz ki Bud Spencer egyetlen fia: a 65 éves Giuseppe nagyon hasonlít az édesapjára - Videó

színész bud spencer giuseppe
Horváth Angéla
2026.11.05.
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Tíz éve hunyt el Bud Spencer, de a legendás színészt a mai napig nem felejtették el a rajongók. Egyetlen fia, Giuseppe nemcsak külsejében emlékeztet híres édesapjára, ő is a filmek világában találta meg a helyét.

Rómában kereste fel az Aktív stábja Bud Spencer legidősebb gyermekét. A 65 éves Giuseppe a találkozón arról is beszélt, milyen apa volt a híres színész. A közös családi emlékek mellett édesapja legendás étvágyáról is mesélt.

Bud Spencer fia a TV2-nek adott interjút
Bud Spencer fia a TV2-nek adott interjút
Forrás: NORTHFOTO

Bud Spencer fia kiköpött édesapja

Bár Giuseppe kopasz, és testalkata sem olyan robusztus, mint apjáé volt, az arcvonásait tőle örökölte. Különösen a szeme, a mosolya és a gesztusai idézik a Piedone-filmek sztárját. Giuseppe az édesapjához hasonlóan a filmiparban dolgozik, igaz, ő nem színészként, hanem producerként és forgatókönyvíróként épített karriert.

„Nem lett belőlem színész, én inkább a kamera másik oldalát választottam, és nagyon szeretem, amit csinálok” mondta az Aktívnak.

Otthon nem osztotta a pofonokat, de az ételt imádta

Bud Spencer filmjeiből nem maradhattak ki a hatalmas lakomák és a hagymás bab sem. Giuseppe elárulta, hogy édesapjának és Terence Hillnek titkos receptje volt a legendás fogáshoz.

„Terence-szel kidolgoztak egy saját titkos receptet is, tettek bele pancettát, ami ugye olasz szalonna, és egyéb speciális olasz fűszereket, ettől lett különleges” - mondta.

A színész a való életben is szeretett jókat enni, a családi asztalnál sem fogta vissza magát.

„Az apám otthon ugyanolyan volt, mint a filmekben. Például, ha ettünk, figyelni kellett, hogy ne nagyon beszélgessünk, mert ha nem voltunk elég gyorsak a szedésnél, üres maradt a tányérunk. Imádott enni, de pofont senki nem kapott tőle otthon” – emlékezett vissza Giuseppe.

A család életében a zenének is fontos szerepe volt. Bud Spencer szívesen ült a zongorához vagy vette elő a szaxofonját. Különösen élvezte, amikor szerettei köré gyűltek, hogy meghallgassák a játékát.

A sport szeretete szintén továbböröklődött a családban. A színész egyik unokája - akit már a Life.hu is bemutatott - a nagyapja tiszteletére a Carlo nevet kapta, és hozzá hasonlóan élsportoló lett. Világbajnok küzdősportolóként, UFC-harcosként és az amerikai futballban is eredményeket ért el.

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