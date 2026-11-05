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2026. nov. 5., csütörtök Imre

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3 betegség, amire vizsgálják Christina Applegate-et – A színésznőt felőrli a bizonytalanság

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A színésznő közel hat éven át úgy tudta, hogy szklerózis multiplexben szenved, ám kiderült, téves a diagnózis. Christina Applegate számára azonban ez nem jelent megkönnyebbülést: állapota nem javult, sőt, ahogy fogalmazott, bizonyos szempontból rosszabbodott is, ezért most más betegségekre gyanakodnak az orvosai.

Az Egy rém rendes család és a Halott vagy sztárja a MeSsy című podcastban beszélt arról, hogy új vizsgálatokon vesz részt. Christina Applegate 2021-ben jelentette be, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, most azonban kiderült, hogy nem ebben a betegségben szenved. A színésznő elmondta, attól, hogy nem az SM a betegsége, még nem érzi jobban magát, sőt, a bizonytalanság teljesen felőrli. 

Christina Applegate rengeteg vizsgálaton vesz részt.
Christina Applegate rengeteg vizsgálaton vesz részt.
Forrás: NORTHFOTO

Christina Applegate orvosai felülvizsgálták a diagnózist

Az 54 éves színésznő Jamie-Lynn Sigler podcastjának egyik adásában mesélt a történtekről. Elmondása szerint az orvosok egy újonnan elérhető technológia segítségével ismét megvizsgálták, és arra jutottak, hogy korábban tévesen diagnosztizálták nála a szklerózis multiplexet. A hír első hallásra akár megkönnyebbülést is jelenthetne, Christina azonban egészen másként élte meg a helyzetet. „Ez nagyszerű hírnek tűnhet, de számomra azt jelenti, hogy újra a nulláról indulok” – mondta, majd felidézte, mit közölt vele az orvosa: „Gratulálok! Nincs szklerózis multiplexe.”

A színésznő a podcast keddi adásában humorral próbálta oldani a helyzetet, amikor így fogalmazott: „Beszéljünk arról, hogy csaló vagyok. Már nem is vagyok beteg.” Applegatele leszögezte, hogy a betegségben érintettek közösségével a jövőben is tartja a kapcsolatot. „Soha nem fogom elhagyni ezt a közösséget. Rengeteg életre szóló barátság született itt, mindig a része leszek ennek a közösségnek valamilyen formában” – idézi a LadBible

Reumatoid artritisz, lupusz és Lyme-kór is felmerült

Az orvosok most olyan betegségeket vizsgálnak, amelyek tünetei hasonlíthatnak a szklerózis multiplexre. Ezek között szerepel a reumatoid artritisz, a lupusz és a Lyme-kór is. A színésznő egyelőre fokozatosan, betegségről betegségre haladva vesz részt a szükséges vizsgálatokon.

„Lassan, de biztosan vizsgálnak ezekre a betegségekre. Hat éven át éltem abban a tudatban, hogy SM-em van. Miért történt ez? Minden egyes olyan tünetem megvan, mint a szklerózis multiplexben szenvedő embereknek. Mindegyik. Sok minden utánozhatja az SM tüneteit. Nagyon sok különböző betegség” – mondta. „De nem úgy van, hogy téves diagnózist kapsz, aztán hirtelen jobban leszel. Nem lettem jobban” – fogalmazott, sőt, elmondása szerint bizonyos szempontból romlott az állapota.

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