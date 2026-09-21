Lily Collins elbúcsúzott Emily Coopertől: véget ért az Emily Párizsban hatodik évadának forgatása

Lily Collins az Instagramon osztott meg egy fotót a forgatás utolsó napjáról. A képen a rendezői székben ül, amelynek háttámláján a „Fin”, vagyis „Vége” felirat olvasható.

Lily Collins az Emily Párizsban 6. évadában: Görögországban is forgattak

Forrás: Northfoto

„Az utolsó napom a forgatáson Emilyként. Nincsenek szavaim. Lehetetlen megfogalmazni, mit jelentett nekem ez az egész. Emily annyi éven át része volt az életemnek, és minden évadban képes volt meglepni, inspirálni és új kihívások elé állítani” – írta.

Lily Collins elbúcsúzott Emily Coopertől

A színésznő külön köszönetet mondott a sorozat alkotójának, Darren Starnak is, amiért megálmodta Emily karakterét.

„Köszönöm, hogy megálmodtad ezt a végtelenül optimista amerikai lányt, aki folyton kilép a komfortzónájából, megtanul bízni önmagában. Közben másokra is támaszkodik, és próbál eligazodni az új életében. Hálás vagyok, hogy rám bíztad, hogy életre keltsem.”

Lily Collins a teljes stábnak, az íróknak, a rendezőknek és színésztársainak is köszönetet mondott. Mint írta, az évek során igazi családdá váltak.

„Ti tettétek Emilyt azzá, aki. Nektek köszönhető, hogy ez a világ az otthonommá vált. Köszi mindenkinek, aki az elmúlt hét évben és hat évadon keresztül velünk tartott, és arra ösztönzött minket, hogy egyre nagyobbat álmodjunk.”

A színésznő azt írta, ezt az időszakot egész életében magával viszi.

Teljesen valószerűtlen és keserédes érzés búcsút mondani, de mindenekelőtt hihetetlenül büszke és hálás vagyok azért, hogy én lehettem Emily, és hogy részese lehettem egy ennyire örömteli dolognak. Örökre megváltoztatott. Au revoir, Emily Cooper.

A hatodik évaddal véget ér az Emily Párizsban

A Netflix májusban jelentette be hivatalosan, hogy a hatodik lesz az Emily Párizsban utolsó évada.

Darren Star akkor úgy fogalmazott:

„Az Emily Párizsban elkészítése ezzel a rendkívüli szereplőgárdával és stábbal életem egyik legnagyobb utazása volt. Most, hogy belevágunk az utolsó évadba, hálás vagyok a Netflixnek, a Paramountnak és mindenekelőtt a rajongóknak, akik végig velünk tartottak ezen a hihetetlen utazáson.”

A befejező évadot nem csak Párizsban forgatták, Görögországban és Monacóban is dolgoztak.