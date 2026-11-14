Kínos pillanatban kapták lencsevégre Emma Watsont: a sztár szó szerint a fotósok lábai elé esett

Emma Watson csütörtök este a GQ magazin Men of the Year partijára érkezett, amikor a meredek bejáratnál fekete-fehér csíkos magassarkújában megbotlott. A fotósok előtt a földre zuhant, de hamar felállt, elnevette magát, és folytatta az útját.
Emma Watson biztosan nem így akart címlapokra kerülni
Emma Watson fekete miniruhát és feltűnő, színes vintage Valentino kabátot viselt. Az eseményre Tucker Halpernnel, egy amerikai DJ-zenei producerrel-énekessel érkezett. Minden körülény adott volt, hogy a vörös szőnyeg sztárja legyen, de a színésznő nem pózolt a fotósoknak, amit utólag nem kizárt, hogy meg is bánt. Hiszen így a váratlan esés lett az este egyik legtöbbet, ha nem az egyetlen sokat emlegetett pillanata.
A történtekről videó is készült, amelyen jól látszik, hogy a Harry Potter-filmek sztárja milyen gyorsan túltette magát a kínos helyzeten. Arról nem érkezett hír, hogy megsérült volna.
A videót és a fotókat a Daily Mailen tudod megnézni.
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