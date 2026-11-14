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Kínos pillanatban kapták lencsevégre Emma Watsont: a sztár szó szerint a fotósok lábai elé esett

pillanat emma watson sztár
Simon Péter
2026.11.14.
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A Harry Potter-filmek sztárja ritkán jelenik meg nyilvános eseményen, nem csoda, ha olyankor ellepik a fotósok. Most is így volt, ám Emma Watson most nem emiatt került címlapokra, hanem azért, mert hatalmasat esett, miközben a Los Angeles-i Chateau Marmont bejáratánál próbált bejutni egy sztárokkal teli rendezvényre.

Emma Watson csütörtök este a GQ magazin Men of the Year partijára érkezett, amikor a meredek bejáratnál fekete-fehér csíkos magassarkújában megbotlott. A fotósok előtt a földre zuhant, de hamar felállt, elnevette magát, és folytatta az útját. 

Emma Watson is attending the Prada Dinner Party at the Milan Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 in Milan, Italy, on September 21, 2023. (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto) (Photo by Alessandro Bremec / NurPhoto via AFP)
Emma Watson az esés után is ilyen bájosan mosolygott.
Forrás: NurPhoto

Emma Watson biztosan nem így akart címlapokra kerülni

Emma Watson fekete miniruhát és feltűnő, színes vintage Valentino kabátot viselt. Az eseményre Tucker Halpernnel, egy amerikai DJ-zenei producerrel-énekessel érkezett. Minden körülény adott volt, hogy a vörös szőnyeg sztárja legyen, de a színésznő nem pózolt a fotósoknak, amit utólag nem kizárt, hogy meg is bánt. Hiszen így a váratlan esés lett az este egyik legtöbbet, ha nem az egyetlen sokat emlegetett pillanata.

A történtekről videó is készült, amelyen jól látszik, hogy a Harry Potter-filmek sztárja milyen gyorsan túltette magát a kínos helyzeten. Arról nem érkezett hír, hogy megsérült volna.

A videót és a fotókat a Daily Mailen tudod megnézni.

 

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