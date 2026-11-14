Kínos pillanatban kapták lencsevégre Emma Watsont: a sztár szó szerint a fotósok lábai elé esett

Emma Watson csütörtök este a GQ magazin Men of the Year partijára érkezett, amikor a meredek bejáratnál fekete-fehér csíkos magassarkújában megbotlott. A fotósok előtt a földre zuhant, de hamar felállt, elnevette magát, és folytatta az útját.

Emma Watson az esés után is ilyen bájosan mosolygott.

Forrás: NurPhoto

Emma Watson biztosan nem így akart címlapokra kerülni

Emma Watson fekete miniruhát és feltűnő, színes vintage Valentino kabátot viselt. Az eseményre Tucker Halpernnel, egy amerikai DJ-zenei producerrel-énekessel érkezett. Minden körülény adott volt, hogy a vörös szőnyeg sztárja legyen, de a színésznő nem pózolt a fotósoknak, amit utólag nem kizárt, hogy meg is bánt. Hiszen így a váratlan esés lett az este egyik legtöbbet, ha nem az egyetlen sokat emlegetett pillanata.

A történtekről videó is készült, amelyen jól látszik, hogy a Harry Potter-filmek sztárja milyen gyorsan túltette magát a kínos helyzeten. Arról nem érkezett hír, hogy megsérült volna.

A videót és a fotókat a Daily Mailen tudod megnézni.

Olvass tovább!