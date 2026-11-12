Nem biztos, hogy az a hosszú élet titka, amit eddig hittünk: a kínai idősek másképp csinálják

Több nagy kutatás is azt mutatja, hogy az időskori életmódnak akkor is van jelentősége, amikor valaki már nagyon magas életkort ért el. A mozgás, az étkezés, a társas kapcsolatok és a szabadidő is számít, ha a hosszú élet titka a kérdés, de nem mindegy, mit, mikor és hogyan.

A hosszú élet titka: mit tehetsz érte időskorban.

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A hosszú élet titka: ezt kell tenned érte időskorban is

Talán nem meglepő, mégis könnyű megfeledkezni róla: a mozgás nem csak fiatalon fontos. Egy kínai kutatás több mint 11 ezer, 75 év feletti ember adatait vizsgálta, és azt találta, hogy a rendszeres testmozgás, illetve a nagyobb szabadidős aktivitás összefügg azzal, hogy nagyobb eséllyel érje el az ember a 90 éves kort úgy, hogy közben a legtöbb testi és szellemi funkcióját is megőrzi.

Nem feltétlenül kemény edzésekről van szó. A rendszeres séta, a könnyebb torna vagy más, az életkorhoz igazított mozgás, mint a thai chi is része lehet annak az életmódnak, amely idősebb korban is aktívan tartja az embert.

Nem egyetlen ételtől lesz hosszú az élet

A hosszú élet kapcsán csábító elképzelés, hogy találjuk meg az egyetlen „titkos” élelmiszert, de a kutatások ennél jóval egyszerűbb képet mutatnak.

Egy 2025-ös kínai vizsgálat 65 év feletti felnőttek étrendi mintázatait elemezte. Az eredmények szerint a változatosabb, megfelelő fehérjeforrásokat is tartalmazó étrend összefüggött az egészségesebb öregedéssel, a hosszabb élettel és a rendkívül magas életkor elérésének nagyobb esélyével.

Vagyis nem feltétlenül az a kérdés, hogy mit esznek, akik sokáig élnek, hanem inkább az, hogy mennyire változatos és kiegyensúlyozott az étrendjük.

A kapcsolatok is nagyon fontosak

A hosszú élet egyik kevésbé látványos, mégis érdekes tényezője a társas élet.

Egy több mint 5700 kínai idős embert vizsgáló kutatásban azt találták, hogy a társasági élet nagyon fontos feltétele a hosszú életnek. Különösen azoknak van kisebb esélye elérni a százéves kort, akik a társas tevékenységekből kimaradnak.

Ez persze nem azt jelenti, hogy aki szeret egyedül lenni, annak rövidebb lesz az élete. Inkább arra utal, hogy az emberi kapcsolatok és az aktív társadalmi élet időskorban is fontos részei az egészséges öregedésnek.