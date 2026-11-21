Johnny Depp az egyik legnagyobb filmsztár, de meggondolatlan döntései miatt a vagyona jóval csekélyebb, mint lehetne. A színész pénzügyeiről egy életrajzi könyv rántja le a leplet, amiből kiderül, mire is költötte el a pénzét a színész.

Johnny Depp az Ebenzer című film premierjén Londonban.

Forrás: PA Wire/Ian West/Northfoto

Johnny Depp vagyona: a színész úgy költekezett, mintha nem lenne holnap

Johnny Depp színészt a Karib-tenger kalózai című filmből ismerik a legtöbben, hamarosan pedig egy újabb moziban láthatjuk: az Ebenezer című vígjátékban játssza a főszereplőt. Ezzel a színész hivatalosan is visszatért Hollywood élvonalába, ami bizonyára a bankszámláján is meglátszik majd. Most azonban nem a karrierje, hanem a pénzügyei kerültek reflektorfénybe. Mark Seal november 24-én megjelenő, The Many Faces of Johnny Depp című könyve szerint a színész fényűző életmódja hatalmas összegeket emésztett fel.

Az életrajz szerint a színész pályafutása során 650 millió dollárt veszített el, ráadásul további 100 millió dollárnyi adótartozást halmozott fel 17 év alatt.

A szerző szerint a sztár költekezése szinte nem ismert határokat. Ahogy egyre híresebb lett, úgy nőtt körülötte a személyzet létszáma is: állítólag már sehová sem indult népes kísérete nélkül.

A könyv pénzügyi szempontból megkérdőjelezhető filmes döntéseket is említ. Depp állítólag visszautasította A Grand Budapest Hotel egyik ajánlatát, amely részesedést biztosíthatott volna számára a film bevételéből. Ehelyett a Transzcendens című produkciót választotta. A könyvben felsorolt kiadások között szerepel 290 ezer dollárnyi bor és félmillió dollár értékű ékszer is.

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