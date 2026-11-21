Az önbizalomhiány nem mindig látványos. A bizonytalan férfi viselkedése olykor hízelgő is lehet, hiszen ki ne szeretné, ha a hiúságát legyezgetik. És a romantikus gesztus is lehet az, aminek elsőre látszik. Most azonban olyan jeleket mutatunk amelyek különösen beszédesek lehetnek.

A bizonytalan férfi a kapcsolat elején próbál nagyon magabiztosnak tűnni, de aztán jön a fekete leves...

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8 jel, hogy bizonytalan férfival van dolgod

Ha felismered a pasin a következő jeleket, ne aggódj, nem kell azonna menekülnöd. Viszont itt az ideje, hogy meghúzd a határaidat!

1. Néhány randi után már fülig szerelmes

Persze, jól esik, ha valaki lelkesedik értünk. De van különbség aközött, hogy egy férfi nagyon kedvel, és aközött, hogy két-három találkozás után már az élete szerelmének nevez. Ez a túl gyors érzelmi intenzitás bizonytalanságot is takarhat. A pasi még alig ismer, mégis elképesztően erős érzésekről beszél – mintha szüksége lenne rá, hogy most azonnal tartozzon valakihez.

Az elején ez természetesen romantikusnak tűnhet. Később azonban felmerülhet a kérdés: „engem szeret ennyire, vagy csak szüksége van rá, hogy valaki szeresse őt”.

2. Te lettél az egész világa

Nincsenek igazán saját programjai, ritkán találkozik barátokkal, nem nagyon vannak hobbijai, és szinte minden szabad percét veled akarja tölteni. Elsőre ez akár álomszerűnek is tűnhet: végre egy férfi, aki tényleg velem akar lenni. Csakhogy hosszú távon egészen más érzés, ha valaki nem melletted éli az életét, hanem rajtad keresztül.

A saját baráti kör és érdeklődési kör hiánya összefügghet azzal, ha valaki túlságosan a párjától várja a biztonságot és a megerősítést. És ez egy idő után nagyon megterhelő lehet. Hiszen neked továbbra is szükséged van barátokra, munkára, családra és néha egyszerűen csak néhány órára, amikor senkihez sem kell alkalmazkodnod.

3. Folyton tudni akarja, hogy szereted-e

„Ugye szeretsz?”

„Biztos, hogy nem változott meg semmi?”

„Még mindig én kellek neked?”

Egyszer-kétszer természetesen bárkivel előfordulhat. De ha ezek a kérdések szinte állandóan visszatérnek, és a válaszod sosem elég, az már nem feltétlenül a nagy szerelem jele. A bizonytalan férfi újra és újra megerősítést kér, de még akkor sem feltétlenül hiszi el, amikor megkapja. Megdicséred? Elhárítja. Elmondod, hogy szereted? Néhány óra múlva ismét megkérdezi.