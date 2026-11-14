Jaecoo 7 SHS-H: 224 lóerő, prémium megjelenés és takarékos hibrid hajtás

A kínai Jaecoo 7 SHS-H formaterve nem a visszafogottságról szól. A hatalmas, függőleges lamellákkal díszített hűtőmaszk, a keskeny LED-fényszórók és a szögletes karosszéria egy jóval drágább prémium SUV benyomását keltik. A rejtett ajtókilincsek és a hátsó lámpákat összekötő fénycsík tovább erősítik a modern összhatást. A 4500 milliméter hosszú, 1865 milliméter széles és 1670 milliméter magas karosszéria tekintélyes megjelenést biztosít, miközben a 2672 milliméteres tengelytáv tágas utasteret ígér. A modell kizárólag elsőkerék-hajtással érhető el.
- A Jaecoo 7 SHS-H 224 lóerős hibrid hajtásával a dinamikus vezetésről sem kell lemondanunk.
- Prémiumautókat idéző megjelenés, modern utastér és bőséges felszereltség jellemzi az autót.
- Öntöltő hibridként nem igényel külső töltést, így a mindennapokban is kényelmes választás lehet.
Jaecoo 7 SHS-H teszt női szemmel: karakteres megjelenés, prémium ambíciókkal
Első pillantásra akár egy jóval drágább prémium SUV. Hatalmas hűtőrácsa, határozott vonalai és karosszériába simuló kilincsei igazán elegáns megjelenést kölcsönöznek neki. A Jaecoo 7 SHS-H azonban nemcsak kívülről szeretne minket lenyűgözni: az utastérben puha tapintású anyagok, modern kijelzők és gondosan kidolgozott részletek fogadnak. A legérdekesebb mégis az, hogy a látványos külső mögött egy öntöltő hibrid hajtás dolgozik, így a töltőkábelekkel sem kell bajlódnunk.
Digitális világ és kényelmes utastér
Az utastérben a letisztult formák és a digitális megoldások uralkodnak. A középkonzol leglátványosabb eleme a felszereltségtől függően 13,2 vagy 14,8 colos, függőlegesen elhelyezett érintőképernyő, amelyen keresztül az autó számos funkciója vezérelhető. Az Exclusive felszereltségben fűthető és szellőztethető első ülések, fűthető kormánykerék, panorámatető, head-up display és nyolc hangszórós Sony audiorendszer is fokozza a komfortérzetet. A parkolást 540 fokos kamerarendszer segíti, amely az autó közvetlen környezetéről is részletes képet ad. A csomagtér 500 literes a kalaptartó vonaláig mérve, ami a mindennapi bevásárlásokhoz és a családi utazásokhoz is megfelelő méretet kínál.
Két motor, 224 lóerő
Az új Jaecoo 7 SHS-H motorházteteje alatt egy 1,5 literes, négyhengeres, turbófeltöltős benzinmotor dolgozik, amely önmagában 147 lóerős. Ehhez társul egy 204 lóerős elektromotor, a két erőforrás együttes rendszerteljesítménye pedig 224 lóerő, maximális forgatónyomatéka 365 Nm.
Az erőt egy kifejezetten hibrid hajtásláncokhoz fejlesztett DHT automata sebességváltó továbbítja az első kerekekhez. A rendszer a vezetési körülményekhez igazodva hangolja össze a benzinmotor és az elektromotor működését, így alacsony sebességnél akár tisztán elektromosan is képes mozgatni az autót. A 0–100 km/órás gyorsulás 8,9 másodpercet vesz igénybe, a végsebesség pedig 180 km/óra. Ezek az értékek egy 1715 kilogrammos családi SUV esetében bőségesen elegendő teljesítményt ígérnek.
Nem kell konnektorra dugni
Az SHS-H legfontosabb különbsége a korábban bemutatott SHS-P plug-in hibridhez képest, hogy nem tölthető külső áramforrásról. Az 1,83 kWh kapacitású akkumulátor a fékezési energia visszanyerésével, illetve a benzinmotor segítségével töltődik. A technológia különösen városi közlekedés során lehet előnyös, ahol a gyakori lassítások és megállások lehetőséget teremtenek az energia visszanyerésére. A villanymotor az elindulásoknál és gyorsításoknál is besegít, csökkentve a benzinmotor terhelését.
Akár 900 kilométer egy tankkal
A Jaecoo 7 SHS-H gyári, WLTP szerinti kombinált fogyasztása 5,5 liter 100 kilométeren. Az 51 literes üzemanyagtartállyal így elméletileg több mint 900 kilométeres hatótáv is elérhető. A valós fogyasztást természetesen a vezetési stílus, a forgalmi körülmények és a külső hőmérséklet is befolyásolja. A hibrid rendszer elsősorban városi és elővárosi használat során tudja megmutatni előnyeit, míg tartós autópályás tempónál a benzinmotor nagyobb szerepet kap.
Mennyibe kerül a Jaecoo 7 SHS-H?
A Jaecoo 7 SHS-H Magyarországon két felszereltségi szinten érhető el. A Comfort változat listaára jelenleg 11 490 000 forint, kedvezményesen azonban már 10 990 000 forintért megvásárolható. A gazdagabban felszerelt Exclusive kivitel listaára 12 990 000 forint, míg kedvezményes ára 12 490 000 forint. A választott fényezés és az extra felszereltség tovább növelheti a vételárat. A márkakereskedések finanszírozási ajánlatokat is kínálnak, a kedvezményes vételár és az akciós finanszírozás azonban nem feltétlenül vonható össze.
Akár tíz év garancia is elérhető
A Jaecoo 7 SHS-H egyik fontos előnye a hét évre vagy 150 ezer kilométerre szóló gyártói garancia, amelyből a két feltétel közül a korábban bekövetkező az irányadó. Egyes márkakereskedői ajánlatokban használt autó beszámítása esetén akár tíz évre vagy 200 ezer kilométerre kiterjesztett garancia is elérhető. Utóbbi azonban külön feltételekhez kötött ajánlat, ezért vásárlás előtt érdemes tájékozódni a pontos részletekről és a garanciális fedezet köréről.
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