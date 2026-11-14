Jaecoo 7 SHS-H: 224 lóerő, prémium megjelenés és takarékos hibrid hajtás

A kínai Jaecoo 7 SHS-H formaterve nem a visszafogottságról szól. A hatalmas, függőleges lamellákkal díszített hűtőmaszk, a keskeny LED-fényszórók és a szögletes karosszéria egy jóval drágább prémium SUV benyomását keltik. A rejtett ajtókilincsek és a hátsó lámpákat összekötő fénycsík tovább erősítik a modern összhatást. A 4500 milliméter hosszú, 1865 milliméter széles és 1670 milliméter magas karosszéria tekintélyes megjelenést biztosít, miközben a 2672 milliméteres tengelytáv tágas utasteret ígér. A modell kizárólag elsőkerék-hajtással érhető el.

A Jaecoo 7 SHS-H tekintélyt parancsoló hűtőrácsával, karakteres LED-fényszóróival és elegáns megjelenésével az őszi tájban is magára vonzza a tekintetet.

Forrás: Antalfi Kriszta

A Jaecoo 7 SHS-H 224 lóerős hibrid hajtásával a dinamikus vezetésről sem kell lemondanunk.

Prémiumautókat idéző megjelenés, modern utastér és bőséges felszereltség jellemzi az autót.

Öntöltő hibridként nem igényel külső töltést, így a mindennapokban is kényelmes választás lehet.

Jaecoo 7 SHS-H teszt női szemmel: karakteres megjelenés, prémium ambíciókkal

Első pillantásra akár egy jóval drágább prémium SUV. Hatalmas hűtőrácsa, határozott vonalai és karosszériába simuló kilincsei igazán elegáns megjelenést kölcsönöznek neki. A Jaecoo 7 SHS-H azonban nemcsak kívülről szeretne minket lenyűgözni: az utastérben puha tapintású anyagok, modern kijelzők és gondosan kidolgozott részletek fogadnak. A legérdekesebb mégis az, hogy a látványos külső mögött egy öntöltő hibrid hajtás dolgozik, így a töltőkábelekkel sem kell bajlódnunk.

Digitális világ és kényelmes utastér

Az utastérben a letisztult formák és a digitális megoldások uralkodnak. A középkonzol leglátványosabb eleme a felszereltségtől függően 13,2 vagy 14,8 colos, függőlegesen elhelyezett érintőképernyő, amelyen keresztül az autó számos funkciója vezérelhető. Az Exclusive felszereltségben fűthető és szellőztethető első ülések, fűthető kormánykerék, panorámatető, head-up display és nyolc hangszórós Sony audiorendszer is fokozza a komfortérzetet. A parkolást 540 fokos kamerarendszer segíti, amely az autó közvetlen környezetéről is részletes képet ad. A csomagtér 500 literes a kalaptartó vonaláig mérve, ami a mindennapi bevásárlásokhoz és a családi utazásokhoz is megfelelő méretet kínál.