Kínszenvedés volt nélküle az öltözködés, mégis nehezen terjedt el: a cipzár hányattatott története

Nem volt egyszerű a divatozni vágyó emberek élete a 19. században: ha épp nem varratták be magukat ruháikba, a roppant textilkölteményeket jobb híján kapcsok és gombok százaival zárták össze. Ezzel viszont még a legegyszerűbb ruha felvétele is fél órákba telt és akkor a fűzőről, valamint a csizmát tartó kapcsokról még nem is beszéltünk. Azt gondolnánk, hogy ilyen körülmények között egy olyan találmány, mely percekre rövidíti az öltözködést, azonnal sláger lett, ám mi sem áll távolabb a valóságtól. A cipzár feltalálása után ugyanis a legtöbb tervező elvetette az ötletet. De mégis miért? Fedezzük fel együtt!

A cipzár feltalálása után csak évtizedekkel később vetette meg lábát a divatban.

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A cipzár története Az első prototípust Elias Howe alkotta meg 1851-ben.

Whitcomb Judson a chicagói világkiállításon is bemutatta termékét, de szerény sikert aratott.

Gideon Sundback alkotta meg az első valóban működő cipzárt.

A cipzár feltalálása után az első világháború vezette be a szerkezetet a divatba.

Kampók a bőrön: a cipzár feltalálása katasztrófával ért fel

Hogyha a cipzár legkorábbi prototípusát akarjuk felfedezni, nem a divattervezők, hanem a feltalálók között kell kezdeni a keresést. Elias Howe, akinek többek között a modern varrógép feltalálását köszönhetjük. Automatikus ruhakapcsokat akart kifejleszteni, mellyel az akkorra már sikeres varrógépét akarta népszerűsíteni. Így szabadalmaztatta 1851-ben az „automatikus folyamatos ruhazárat”, mely a cipzár legkorábbi prototípusának tekinthető. A feltaláló azonban nem látott üzleti potenciált a szerkezetben, így az a feledés homályába merült.

Gideon Sundback cipzárja.

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Whitcomb Judson viszont meglátta benne a dundi zöldhasúakat, így kifejlesztette a „gyors kampós zár” fantázianévre hallgató szabadalmat, melyet eredetileg csizmákhoz fejlesztett ki. Lewis Walker ezredessel megkezdték a termék tömeggyártását az Universal Fastener Company égisze alatt, melyet az 1893-as Chicagói világkiállításon is bemutattak. Hivatalosan ettől datálódik a cipzár feltalálása, ám ez a korai verzió inkább okozott bosszúságot, mint könnyedséget.

Judson szerkezete ugyanis inkább hasonlított apró kapcsok sorozatára, nehezen kezelhető volt, a legkínosabb esetekben csúszott szét, ráadásul ha ez még nem lenne elég, még borzalmasan kényelmetlen is volt. Húzta, szétfeszítette, felsértette a bőrt.

Ennek tudatában nem is megy csodaszámba, hogy a nagyközönség egyelőre maradt a jól megszokott kapcsoknál, gomboknál, patentoknál. Talán a divattörténet is más ösvényen haladt volna, ha a cég 1906-ban nem vesz fel egy Gideon Sundback nevű villamosmérnököt soraiba. Ugyanis a svéd származású zseni elkezdte továbbfejleszteni az akadozó cipzárszerkezetet.