Kínszenvedés volt nélküle az öltözködés, mégis nehezen terjedt el: a cipzár hányattatott története

Nem volt egyszerű a divatozni vágyó emberek élete a 19. században: ha épp nem varratták be magukat ruháikba, a roppant textilkölteményeket jobb híján kapcsok és gombok százaival zárták össze. Ezzel viszont még a legegyszerűbb ruha felvétele is fél órákba telt és akkor a fűzőről, valamint a csizmát tartó kapcsokról még nem is beszéltünk. Azt gondolnánk, hogy ilyen körülmények között egy olyan találmány, mely percekre rövidíti az öltözködést, azonnal sláger lett, ám mi sem áll távolabb a valóságtól. A cipzár feltalálása után ugyanis a legtöbb tervező elvetette az ötletet. De mégis miért? Fedezzük fel együtt!
A cipzár története
- Az első prototípust Elias Howe alkotta meg 1851-ben.
- Whitcomb Judson a chicagói világkiállításon is bemutatta termékét, de szerény sikert aratott.
- Gideon Sundback alkotta meg az első valóban működő cipzárt.
- A cipzár feltalálása után az első világháború vezette be a szerkezetet a divatba.
Kampók a bőrön: a cipzár feltalálása katasztrófával ért fel
Hogyha a cipzár legkorábbi prototípusát akarjuk felfedezni, nem a divattervezők, hanem a feltalálók között kell kezdeni a keresést. Elias Howe, akinek többek között a modern varrógép feltalálását köszönhetjük. Automatikus ruhakapcsokat akart kifejleszteni, mellyel az akkorra már sikeres varrógépét akarta népszerűsíteni. Így szabadalmaztatta 1851-ben az „automatikus folyamatos ruhazárat”, mely a cipzár legkorábbi prototípusának tekinthető. A feltaláló azonban nem látott üzleti potenciált a szerkezetben, így az a feledés homályába merült.
Whitcomb Judson viszont meglátta benne a dundi zöldhasúakat, így kifejlesztette a „gyors kampós zár” fantázianévre hallgató szabadalmat, melyet eredetileg csizmákhoz fejlesztett ki. Lewis Walker ezredessel megkezdték a termék tömeggyártását az Universal Fastener Company égisze alatt, melyet az 1893-as Chicagói világkiállításon is bemutattak. Hivatalosan ettől datálódik a cipzár feltalálása, ám ez a korai verzió inkább okozott bosszúságot, mint könnyedséget.
Judson szerkezete ugyanis inkább hasonlított apró kapcsok sorozatára, nehezen kezelhető volt, a legkínosabb esetekben csúszott szét, ráadásul ha ez még nem lenne elég, még borzalmasan kényelmetlen is volt. Húzta, szétfeszítette, felsértette a bőrt.
Ennek tudatában nem is megy csodaszámba, hogy a nagyközönség egyelőre maradt a jól megszokott kapcsoknál, gomboknál, patentoknál. Talán a divattörténet is más ösvényen haladt volna, ha a cég 1906-ban nem vesz fel egy Gideon Sundback nevű villamosmérnököt soraiba. Ugyanis a svéd származású zseni elkezdte továbbfejleszteni az akadozó cipzárszerkezetet.
Egy svéd, aki felhúzta a világot
Az élelmes mérnök első körben a rögzítőelemek számát növelte, emellett a fogak számára kialakított nyílást is növelte, a két, egymással szemben álló fogsort pedig egy könnyen kezelhető csúszka húzta össze. Ezzel megalkotta a ma ismert cipzárat, mely 1913-ra érte el végleges verzióját.
Mivel az eredeti szabadalmat egy Ontarióban jegyzett cég nevére állították ki, elterjedt a tévhit, hogy a cipzár feltalálása kanadaiakhoz köthető. Az igazság az, hogy nemzetközi produkció terméke.
Noha Sundback cipzárja könnyen használható, biztonságos volt, a ruhatervezők és textilgyárosok továbbra is elvetették. Azonban az egy évvel később kitörő első világháború megfordította az ipari formatervezés menetét. Ugyanis az amerikai légierő gyorsan fel-le vehető overallokat akart, melyeket könnyen kezelhető zárszerkezet fogott össze, amire a cipzár volt a legtökéletesebb megoldás.
Csakhogy amint letette a fegyvert az utolsó katona, a megrendelések visszaestek, az 1920-as években jószerivel gumicsizmákon és dohánytárcákon használták a csúszkát. A divatiparban első ízben gyerekruhákon jelent meg a cipzár, mint a szülők életét megkönnyítő szerkezet. Felnőtt öltözködésbe férfi nadrágokon keresztül szivárgott be, amikor 1937-ben a francia divattervezők nem győztek lelkendezni az innováció láttán. Tették mindezt egy olyan találmány miatt, mely akkor már hosszú évtizedek óta létezett.
A cipzár feltalálása és diadalmenete
Roppant egyszerű a cipzár működése és talán ez népszerűségének oka. Ékes példa arra, hogy nem elég kieszelni egy jó ötletet, vér és veríték kell ahhoz, mire a tökéletes verzió megszületik. Feltalálója, Gideon Sundback 1954-ben hunyt el, amikorra a cipzár már a modern divat szerves részévé vált, így megélhette találmánya diadalát.
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