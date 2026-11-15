Egy apró csere, ami milliók életét menthetné meg – a kutatók szerint ezt a sót kellene választanunk

A kutatók 193 ország adatait vizsgálták, és arra jutottak, hogy a káliummal dúsított só használata elsősorban a szív- és érrendszeri, illetve a krónikus vesebetegségek terén hozhatna komoly változást.

A káliummal dúsított só használata elsősorban a szív- és érrendszeri, illetve a krónikus vesebetegségek terén hozhatna komoly változást.

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Miért jobb a káliummal dúsított só?

A túl sok nátrium és a túl kevés kálium egyaránt hozzájárulhat a magas vérnyomáshoz. A káliummal dúsított sóban a nátrium egy részét kálium-klorid helyettesíti, így ugyanúgy sós ízt ad az ételeknek, miközben kevesebb nátriumot viszünk be.

A friss, a Nature Health folyóiratban megjelent elemzés szerint ha világszerte minden sót ilyen változatra cserélnének, évente mintegy 2,96 millió halálesetet és több mint 10 millió új szív- és vesebetegséget lehetne megelőzni. A kutatók szerint már az is jelentős eredményt hozna, ha csak az otthoni főzéshez használt sót váltanánk le.

A változtatás egyik legnagyobb előnye éppen az, hogy nem feltétlenül kell teljesen új étrendre áttérni. Ugyanazokat az ételeket készíthetjük, csak a megszokott só helyett egy másik változat kerül az edénybe.

Nem mindenkinek megfelelő

Van azonban egy fontos kivétel. A túl sok kálium veszélyes lehet azok számára, akik előrehaladott vesebetegséggel élnek, illetve bizonyos gyógyszereket szednek, amelyek megemelhetik a vér káliumszintjét.

Éppen ezért a káliummal dúsított só nem valamiféle csodaszer, és nem jelenti azt sem, hogy ezentúl korlátlanul sózhatunk. A kutatók szerint a megfelelő címkézés, a tájékoztatás és szükség esetén orvosi kontroll mellett azonban komoly közegészségügyi előnye lehetne.

A tanulmány üzenete így meglepően egyszerű: néha nem az a kérdés, hogy mit kell teljesen elhagynunk, hanem az, hogy mire tudjuk lecserélni azt, amit amúgy is használunk.

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