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nyomozás

10 év börtönbüntetést kapott, de még nincs vége a Russel Brand elleni nyomozásnak: újabb 8 nő vádolta meg

nyomozás russel brand vád
Simon Péter
2026.11.14.
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Alig néhány nappal azután, hogy 10 év börtönre ítélték, újabb 8 nő jelentkezett a brit rendőrségnél. A hatóságok megerősítették, hogy több friss, Russell Brand elleni bejelentést is vizsgálnak.

Russell Brand ügye ezzel újabb fordulatot vett. A brit komikust november elején bűnösnek találták egy nő ellen elkövetett nemi erőszak és három nővel szembeni szexuális zaklatás vádjában, majd 10 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték. Az elkövetett bűncselekmények 2004 és 2009 között történtek. Brand végig tagadta a vádakat.

russell brand
Russell Brand 10 év börtönt kapott, de máris újabb nyomozás van ellene.
Forrás: AFP

Újabb bejelentések érkeztek Russell Brand ellen

A Metropolitan Police közölte, hogy a tárgyalás alatt és az ítélet után is többen felvették a kapcsolatot a nyomozókkal. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy a hozzájuk eljutott információk közül melyek utalnak bűncselekményre.

A Daily Mail szerint legalább nyolc nő vádolja, amelyek miatt ismét rendőrségi vizsgálat indult. A The Times közben hat további nő beszámolóját hozta nyilvánosságra, akik különböző szexuális visszaélésekkel és ragadozó viselkedéssel vádolták Brandet. Ezek az állítások egyelőre új vádak, nem jogerősen megállapított tények.

Az egyik nő azt állította, hogy Brand a beleegyezése nélkül létesített vele szexuális kapcsolatot, egy másik pedig arról számolt be, hogy többszöri tiltakozása ellenére sem állt le. Mások szexuális kényszerről és agresszív viselkedésről beszéltek.

A rendőrség korábban már jelezte, hogy Brand elítélése után további áldozatok jelentkezésére számítanak. Úgy tűnik, ez most valóban megtörtént, így a Russell Brand elleni nyomozás korántsem ért véget.

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