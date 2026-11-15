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Kitalálod, melyik árnyékot veti a repülő? 140 feletti az IQ-d, ha 15 másodperc alatt sikerül

fejtörő repülő IQ-teszt
Nagy Anna
2026.11.15.
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A játékos feladványok nemcsak szórakoztatóak, de kihívás elé is állítanak. Ebben az IQ-teszben mindössze annyi a dolgod, hogy kitaláld, melyik árnyékot veti a repülő. Erre azonban csak 15 másodperced van.

Ebben az IQ-tesztben mindössze annyi a dolgod, hogy párosítsd össze a repülőgépet az árnyékával. Egyszerűnek hangzik, ugye? Hasonló feladatot a legtöbben általános iskolásként csináltak utoljára, de kár lenne félvállról venni, ugyanis nem olyan könnyű, mint amilyennek elsőre tűnik. Mindössze 15 másodprced van megfigyelni minden részletet, és döntésre jutni.

IQ-teszt: melyik árnyékot veti a repülő?
IQ-teszt: melyik árnyékot veti a repülő?
Forrás:  jagranjosh.com

IQ-teszt: találd meg a repülőgép árnyékát 15 másodperc alatt

A képes rejtvényeket sokan alábecsülik, pedig komoly kihívás elé állíthatják az embert. A nehézség abban is rejlik, hogy időre kell előállni a helyes megoldással, a színek és formák pedig könnyen elterelhetik a figyelmünket a fontos részletekről. Ebben az esteben a feladat az, hogy összepárosítsuk a repülőt az árnyékával. Ugyan elsőre ez egyszerűnek tűnhet, de olyan apró eltérések vannak a választási lehetőségek között, amik nagyon megnehezítik a helyes megoldás megtalálását.

Az már csak ráadás, hogy mindössze 15 másodpercünk van arra, hogy megfejtsük a feladványt.

 Indítsd el a stoppert, és kezdd el vizsgálni a lehetőségeket! 

Addig ne görgess lejjebb, amíg biztos nem vagy a válaszodban, vagy úgy nem döntöttél, hogy feladod a próbálkozást.

IQ-teszt megoldása: ez a repülőgép árnyéka

Sikerült megtalálnod a helyes megoldást? Ha lejárt az idő, de még nem vagy biztos a választásodban, vizsgáld meg újra a repülőgépet és az árnyékokat. Fontos, hogy akkor se csüggedj, ha nem sikerült eltalálnod a helyes választ, ugyanis minél több hasonló IQ-teszttel próbálkozol, annál jobban rááll az agyad az ilyen feladványok titkára.

Ha nem próbálkozol tovább, vagy csak ellenőrizni szeretnéd, helyes-e a válaszod, akkor mutatjuk az IQ-teszt megoldását: íme a repülőgép árnyéka.

IQ-teszt megoldása: ezt az árnyékot veti a repülő
IQ-teszt megoldása: ezt az árnyékot veti a repülő
Forrás:  jagranjosh.com

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