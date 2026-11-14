A kaliforniai Long Beach kikötőjében horgonyzó Queen Mary évtizedek óta mágnesként vonzza a paranormális jelenségek rajongóit. A vendégek megmagyarázhatatlan neszekről, kísérteties jelenésekről és olyan egykori utasokról mesélnek, akik állítólag sosem hagyták el a fedélzetet. A világ egyik leghíresebb hajóhotelje úgy döntött, új szintre emeli a kísértetvadászatot: a Paranormal Passage azoknak a bevállalós utazóknak készült, akik egy kis borzongásért még a szépítő alvásukat is hajlandóak kockára tenni – és ehhez még a következő Halloweenig sem kell várniuk!

A Queen Mary luxushajó

Forrás: AFP

Queen Mary: az óceánjáró, amelyről nem mindenki szállt le

Az 1936-ban vízre bocsátott brit luxusóceánjárónak a fénykorában igazi hollywoodi világsztárok, arisztokraták és dúsgazdag kalandorok voltak a törzsutasai. Később, a második világháború idején csapatszállítóként szolgált, majd 1967-ben végleg nyugdíjba vonult.

Azóta Long Beach partjainál pihen, és szállodahajóként fogadja a kíváncsi utazókat: eredeti, történelmi ihletésű kabinokban hajthatod álomra a fejed. A Queen Mary közel hatvan éve egy tapodtat sem mozdult a kikötőből, a helyi legendák szerint azonban néhány egykori utasa még mindig a folyosókat járja...

Kísértethistóriákból született a Paranormal Passage ötlete

A hajót évtizedek óta ijesztő sztorik övezik. Megmagyarázhatatlan kopogásokról, maguktól beinduló gépekről és a folyosókon átsuhanó árnyakról lehetett hallani – paranormális jelenségek sokasága tette a Queen Maryt az egyik legnagyobb turistamágnessé.

Már 1988 óta szerveztek szellemtúrákat a fedélzeten, 1991-ben pedig olyan bizarr szálláscsomagot is kínáltak, amelyhez médium által vezetett kísértetvadászat is tartozott.

De miért érnéd be egy rövidke esti túrával, ha akár egy egész éjszakát is eltölthetsz szellemek társaságában?

2026 szeptemberében megnyitott a Paranormal Passage, amely három új, egész évben foglalható tematikus kabinnal várja a borzongásra vágyókat.

A Queen Mary belülről

Forrás: AFP

Három szoba, három legenda – lépjünk be!

B326 – Jackie szobája

Jackie a hajó egyik legismertebb túlvilági lakója. A sztorik szerint a kislány lelke az egykori első osztályú fedélzet környékén bolyong, mert ott fulladt bele a medencébe még földi életében. Jackie a Queen Mary pajkos, bújócskázó gyermekszelleme, aki hol sír, hol pedig kacag. Te szeretnéd hallani, és szívesen játszanál vele?

B328 – A fehér ruhás hölgy kabinja

Szemtanúk állítják, hogy egy elegáns, fehér estélyi ruhát viselő nőalak időről időre feltűnik a hajó folyosóin. A titokzatos teremtés kilétét homály fedi, a róla elnevezett lakosztály viszont a Queen Mary régi, csillogó fényűzését idézi meg. Nos, mit szólnál egy romantikus éjszakához a kifinomult stílusú hölggyel, némi túlvilági izgalommal megspékelve?

B334 – A tisztek birodalma

A harmadik kabint azok a beszámolók ihlették, amelyek szerint egyenruhás szellemtisztek járőröznek a fedélzeten – mintha még mindig szolgálatban lennének. Úgy tűnik, akadnak még férfiak, akik a haláluk után sem hajlandóak leadni a műszakot. Neked lenne kedved összefutni egyikükkel, és meglesni, hogyan telhettek még életükben a mindennapjaik?